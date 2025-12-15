Chồng sắp cưới của Tiffany là ai?

Tiffany (SNSD) vừa thông báo kết hôn với nam diễn viên Byun Yo Han. Điều này khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên vì cặp đôi hẹn hò hoàn toàn bí mật và đi thẳng đến bước thông báo kết hôn. Thông tin, đời tư và sự nghiệp của Byun Yo Han cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Giữa làn sóng Hallyu liên tục sản sinh những gương mặt trẻ nổi lên nhờ ngoại hình và độ phủ truyền thông, Byun Yo Han lại là trường hợp đặc biệt. Anh không phải ngôi sao vụt sáng sau một đêm, cũng không bước ra từ các công ty quản lý lớn hay giới thần tượng. Con đường sự nghiệp của chồng Tiffany là chuỗi ngày bền bỉ, đi lên từ điện ảnh độc lập, từng bước chinh phục khán giả bằng năng lực diễn xuất và sự nghiêm túc với nghề.

Chồng sắp cưới của Tiffany được nhiều người quan tâm

Byun Yo Han sinh ngày 29/4/1986 tại Incheon, Hàn Quốc. Trước khi được công chúng biết đến, anh đã có nền tảng đào tạo bài bản khi theo học tại Đại học Quốc gia Nghệ thuật Hàn Quốc (Korea National University of Arts) – nơi được xem là “lò đào tạo tinh hoa” của giới nghệ thuật xứ kim chi.

Khác với nhiều diễn viên cùng thế hệ, Byun Yo Han không lựa chọn con đường ra mắt sớm. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian tuổi trẻ để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, tham gia sân khấu và đặc biệt là hàng chục bộ phim ngắn, phim độc lập. Đây là giai đoạn gần như không có ánh hào quang, nhưng lại đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài sau này.

Trước khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Byun Yo Han từng góp mặt trong hơn 30 phim ngắn. Anh đảm nhận đủ dạng vai, từ những nhân vật đời thường cho đến các vai có chiều sâu tâm lý, dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Chính quãng thời gian này giúp tài tử sinh năm 1986 hình thành phong cách diễn xuất tự nhiên, tiết chế, không phô trương nhưng giàu cảm xúc. Nhiều đạo diễn trong giới điện ảnh độc lập từng đánh giá anh là gương mặt có tiềm năng lớn, chỉ thiếu một cơ hội đủ mạnh để bước ra thị trường đại chúng.

Byun Yo Han từng góp mặt trong hơn 30 phim ngắn trước khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ

Cơ hội đó đến vào năm 2014 với bộ phim truyền hình Misaeng: Incomplete Life. Trong phim, Byun Yo Han vào vai Han Seok Yool – một nhân viên công sở cá tính, nổi loạn, bề ngoài bất cần nhưng bên trong là nhiều tổn thương và áp lực. Misaeng không chỉ là hiện tượng rating mà còn được xem là một trong những bộ phim phản ánh chân thực nhất đời sống công sở Hàn Quốc. Vai diễn của Byun Yo Han nhanh chóng tạo được thiện cảm mạnh mẽ với khán giả, giúp anh trở thành cái tên được chú ý dù không phải nam chính. Thành công của Misaeng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa Byun Yo Han từ diễn viên vô danh thành gương mặt tiềm năng của truyền hình Hàn Quốc.

Byun Yo Han đổi đời nhờ Misaeng

Sau Misaeng, anh không chạy theo các dự án thương mại đơn thuần. Anh lựa chọn kịch bản cẩn trọng, ưu tiên những vai diễn có chiều sâu và thử thách. Năm 2015–2016, anh tham gia Six Flying Dragons, bộ phim cổ trang quy mô lớn xoay quanh giai đoạn thành lập triều đại Joseon. Đây là dự án đòi hỏi khả năng diễn xuất nội tâm và sự bền bỉ khi thời lượng phim kéo dài, giúp Byun Yo Han chứng minh anh không phải “hiện tượng một vai”.

Đến năm 2018, Byun Yo Han tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong Mr. Sunshine cùng với Lee Byung Hun. Nhân vật Kim Hee Sung – một quý tộc Joseon mang tư duy hiện đại – được xem là vai diễn giàu màu sắc, vừa hài hước, vừa bi kịch. Đây cũng là một trong những vai diễn giúp hình ảnh Byun Yo Han trở nên quen thuộc hơn với khán giả quốc tế. Song song với truyền hình, chồng chưa cưới của Tiffany vẫn duy trì hoạt động điện ảnh. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như Socialphobia, The Book of Fish – bộ phim đen trắng mang đậm tính nghệ thuật.

Byun Yo Han trong Mr. Sunshine

Đặc biệt, năm 2022, Byun Yo Han gây chú ý khi vào vai phản diện trong Hansan: Rising Dragon. Khả năng thể hiện một nhân vật lịch sử phức tạp, gai góc đã giúp anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Baeksang Arts Awards, một trong những giải thưởng danh giá nhất của Hàn Quốc.

Ở giai đoạn sự nghiệp đang lên, Byun Yo Han từng có thời gian giảm bớt hoạt động để nhìn lại bản thân và con đường làm nghề. Anh không giấu việc từng cảm thấy áp lực trước sự kỳ vọng của công chúng sau thành công liên tiếp. Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Byun Yo Han chia sẻ rằng anh không muốn trở thành diễn viên “đóng phim theo lịch”, mà mong được sống lâu với nghề, chọn vai diễn khiến bản thân học hỏi và trưởng thành hơn. Những năm gần đây, anh dần trở lại với các dự án mới như Uncle Samsik, Black Out, cho thấy sự chín muồi trong lựa chọn vai và phong độ diễn xuất ổn định.

Chồng Tiffany là bảo chứng diễn xuất của màn ảnh Hàn

Trái với hình ảnh đa dạng trên màn ảnh, Byun Yo Han ngoài đời được nhận xét là người trầm lặng, kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân, không sử dụng đời tư để tạo sức hút truyền thông. Trong nhiều năm hoạt động, Byun Yo Han gần như không vướng scandal. Chuyện tình cảm của anh cũng được giữ kín. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò Kim Go Eun từ thời còn học đại học nhưng đã phủ nhận. Để rồi tất cả khán giả đều "lăn đùng ngã ngửa" khi anh công bố kết hôn với Tiffany.

Anh từng vướng nghi vấn hẹn hò Kim Go Eun nhưng đã phủ nhận

Ở tuổi gần 40, Byun Yo Han không phải ngôi sao phủ sóng dày đặc trên các bảng xếp hạng độ nổi tiếng, nhưng lại là cái tên được giới làm phim đánh giá cao. Anh đại diện cho lớp diễn viên Hàn Quốc trưởng thành từ năng lực, không phụ thuộc vào ngoại hình hay chiêu trò truyền thông. Việc nam diễn viên có đời tư không ồn ào, danh tiếng tốt cũng giúp chuyện tình của anh với Tiffany được công chúng nhiệt tình đón nhận.

Tiffany - Byun Yo Han tự công khai chuyện tình cảm, khiến Dispatch "thất nghiệp"



