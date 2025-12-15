Jang Won Young chỉ nháy mắt cũng khiến triệu người muốn theo đuổi

Mới đây, thành viên nhóm nhạc nữ IVE Jang Won Young đã tới Nhật Bản để đóng vai trò MC trên sân khấu Music Back Global Festival cùng với người đồng nghiệp Lee Jun Young. Tại sự kiện này, người đẹp xứ Hàn gây bão với nhan sắc đỉnh cao, hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc.

Vẫn biết Jang Won Young là nữ thần thế hệ mới của showbiz xứ kim chi nhưng lần này, người đẹp thực sự đã có sự bùng nổ nhan sắc đáng chú ý. Nhiều người nhận xét rằng outfit trang điểm của mỹ nhân này thực sự quá đỗi hoàn hảo, giúp cô đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Đặc biệt, với bộ váy màu trắng tinh khôi, khoe khéo bờ vai góc vuông hút mắt và đeo vương miện cực xinh, Jang Won Young đã thể hiện đẳng cấp của "công chúa đẹp nhất Kpop". Đồng thời từ khóa "Visual của Jang Won Young" cũng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, khiến dân tình trầm trồ khen ngợi.

Jang Won Young hoàn hảo từ nhan sắc đến cách ăn mặc, trang điểm.

Nữ idol chưa bao giờ khiến dân tình phải thất vọng mỗi khi xuất hiện.

Cô còn nháy mắt tương tác với người hâm mộ khi đứng trên sân khấu.

Bên cạnh ngoại hình nổi trội thì sự tương tác giữa 2 MC là Jang Won Young và Lee Jun Young cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Khi trời bắt đầu mưa phùn, đàn anh Lee Jun Young đã thể hiện phong thái quý ông lịch thiệp khi dùng tấm card để che mưa cho "công chúa Kpop". Phản ứng ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần đáng yêu của thành viên nhóm IVE khiến dân tình vô cùng thích thú. Thậm chí, không ít người còn nhận xét rằng khoảnh khắc này chắc khác nào phim thần tượng diễn ra trong đời thực cả.

Khoảnh khắc bạch mã hoàng tử che chở cho công chúa khiến dân tình xao xuyến.

Nguồn: Sohu



