Theo thống kê của Amazon Alexa, "Tom Cruise rốt cuộc cao bao nhiêu?" là câu được hỏi nhiều nhất trong năm 2025. Mặc dù nam thần trứ danh Hollywood đã công khai chiều cao là 1m70 nhưng thật lạ kì là khi anh sánh bước cùng với hội mỹ nhân cao 1m70 - 1m80 đi giày cao 10cm chót vót lại chẳng chênh lệch nhiều lắm. Ví dụ như khi Tom Cruise tháp tùng Vương phi Kate Middleton (cao 1m75 và đi giày cao 10 cm) tại lần đầu ra mắt phim Top Gun 2, ai mà tin được anh chỉ cao 1m70?

Thế nhưng, khi đứng cạnh các đồng nghiệp cùng giới, Tom Cruise trông lại nhỏ bé đến lạ. Chẳng hạn trong bức ảnh anh chụp chung với MC người Ý Richard Wilkins (cao 1m85) vào đầu năm nay. Có lẽ vì vậy nên nhiều người phải đặt câu hỏi về chiều cao thực sự của nam diễn viên Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.

Tom Cruise trông không chênh lệch nhiều với Vương phi Kate.

Nhưng lại nhỏ bé đến lạ bên nam MC người Ý.

Có nguồn tin cho biết, Tom Cruise sở dĩ có thể "điều chỉnh" chiều cao là do sử dụng miếng độn giày bí ẩn, có thể giúp anh tăng lên gần 10cm chỉ trong nháy mắt. Một chuyên gia về giày của Hollywood tiết lộ, mỗi năm, Tom Cruise đều định chế riêng 3 bộ trang bị, bao gồm miếng độn giày tăng cao bình thường, miếng độn siêu cấp và loại chuyên dụng cho quay chụp.

Trong đó, miếng độn giày bình thường có độ dày khoảng 3-5cm, còn miếng độn siêu cấp có thể giúp Tom Cruise cao lên tới ít nhất 8cm. Những miếng độn này có giá trị đắt đỏ, từ khoảng 8,6 triệu đồng đến 59,6 triệu đồng, giúp nam thần đình đám này được "buff" chiều cao cực khéo léo, chẳng ai soi được có điều gì bất thường.

Còn khi quay phim, Tom Cruise sẽ có nhiều thủ thuật để trông cao ráo hơn. Không chỉ dùng miếng độn giày, anh còn được đoàn phim chuẩn bị tấm lót chân, dùng góc máy quay thấp và một số điều chỉnh hậu kỳ, khiến Tom Cruise trông cao ráo đến lạ. Chẳng hạn như trong Top Gun, Tom Cruise cực kỳ đẹp đôi khi đứng cạnh nữ chính Kelly McGillis cao 1m78, không hề bị "lệch pha" tẹo nào.

Tom Cruise và Kelly McGillis trong phim Top Gun.

Có nguồn tin cho biết Tom Cruise đã sử dụng miếng độn giày để tự tin hơn khi đứng cạnh dàn mỹ nhân có chiều cao khủng.

Mặc dù không có lợi thế về vóc dáng nhưng Tom Cruise lại cặp kè với toàn mỹ nhân chiều cao khủng, chẳng hạn như hai người vợ cũ của anh là "thiên nga nước Úc" cao 1m80 Nicole Kidman và nữ diễn viên cao 1m75 Katie Holmes.

Có nguồn tin cho biết, khi ở bên Tom Cruise, hai người đẹp này gần như nói không với những đôi "cà kheo" tôn dáng. Có lẽ vì vậy nên sau khi ly hôn một cách cơm không lành, canh không ngọt, Nicole Kidman đã tuyên bố: "Từ giớ tôi đã có thể đi giày cao gót được rồi!" như lời "cà khịa" chồng cũ nổi tiếng.

Hai người vợ cũ của Tom Cruise là Nicole Kidman và Katies Holmes có vóc dáng cao nổi trội.

Vấn đề chiều cao của Tom Cruise thường xuyên bị đưa ra làm "đầu câu chuyện", khiến dân tình bàn tán, tò mò. Thế nhưng nam diễn viên này đã chứng minh, dù không cao nhưng anh vẫn khiến người khác phải ngước nhìn với những thành tựu nghệ thuật đã đạt được.

Tom Cruise là một trong những huyền thoại sống, một diễn viên hiếm hoi có khả năng duy trì sức hút và quyền lực tuyệt đối tại Hollywood qua nhiều thế hệ. Với sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, anh tiếp tục xây dựng một di sản vĩ đại trong ngành điện ảnh với những tác phẩm kinh điển như Top Gun, Mission: Impossible (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi), Last Samurai…

Dù không cao nhưng Tom Cruise đã chứng minh đẳng cấp của bản thân từ thời trẻ đến tận bây giờ.

Nguồn: QQ