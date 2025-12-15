Trong làng giải trí Hoa ngữ, chắc chẳng có ai như nữ đạo diễn Lưu Lập Lập, tình yêu và hôn nhân còn kịch tính hơn cả những bộ phim tình ái của nữ sĩ Quỳnh Dao. Đáng chú ý, Lưu Lập Lập là đạo diễn mà Quỳnh Dao tin cậy, "cầm trịch" nhiều bộ phim chuyển thể của nữ văn sĩ này. Vậy nên, nhiều người cho rằng, Lưu Lập Lập bị phim vận vào đời, phải chấp nhận kiếp chung chồng đầy cay đắng.
Trang QQ cho biết, Lưu Lập Lập vốn là hoa khôi của Học viện Hí kịch Đài Loan. Những năm 1970, Lưu Lập Lập gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với đàn anh Đổng Kim Hồ khi cùng hợp tác tại phim trường. Thế nhưng, lúc này, nữ đạo diễn bàng hoàng phát hiện Đổng Kim Hồ đã có vợ con. Vốn dĩ, Lưu Lập Lập định buông tay mối tình sai trái, nhưng lại bị cuốn theo lời dỗ ngọt của Đổng Kim Hồ, chấp nhận làm người tình bí ẩn, không danh không phận.
Trong lúc này, sự nghiệp của Lưu Lập Lập phát triển không ngừng. Nữ đạo diễn quen biết và trở thành người cộng sự ăn ý, người bạn tri kỷ với nữ sĩ Quỳnh Dao. Cô liên tục "cầm trịch" những siêu phẩm như Uyển Quân, Quỷ Trượng Phu, Thủy Vân Gian và giành được giải thưởng Kim Chung, trở thành nữ đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì mảng phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) lúc bấy giờ.
Còn Đổng Kim Hồ thì bị Lưu Lập Lập bỏ xa trên con đường sự nghiệp, chỉ được đảm nhiệm vị trí phó đạo diễn hoặc các công việc phía sau cành gà khác, sống phụ thuộc vào danh tiếng, sức ảnh hưởng của người tình.
Điều đáng chú ý là dù sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng Lưu Lập Lập chưa bao giờ có ý định bon chen, phá hoại gia đình Đổng Kim Hồ. Còn về phía bà cả Vương Mai, sau khi phát hiện bị chồng "cắm sừng", cuộc hôn nhân giữa họ xuất hiện nhiều vết nứt, nhiều lần lớn tiếng cãi vã nhau. Thế nhưng, vì quan niệm xã hội lúc bấy giờ và con cái, Vương Mai không dám đưa ra quyết định ly hôn.
Nhận thức viêc làm "bé ba" chẳng có gì hay ho, Lưu Lập Lập đã tìm mọi cách để chuộc tội, lấy lòng chính thất. Có lần, con của Vương Mai bị bệnh cấp tính, không thể liên lạc được với cả bố lẫn mẹ nên ông bà nội của bé đã gọi điện cho Lưu Lập Lập xin giúp đỡ. Nữ đạo diễn đã nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện và chăm sóc tận tình, khiến Vương Mai - người vốn đang căm ghét kẻ chen chân dần có cái nhìn khác.
Sốc nhất là việc Lưu Lập Lập chủ động đi phẫu thuật triệt sản, thể hiện quyết tâm không muốn cướp ngôi chính thất. Hành động cực đoan của nữ đạo diễn khiến vợ chồng Đổng Kim Hồ đều hoảng sợ, khán giả cũng không hiểu vì lý do gì Lưu Lập Lập lại lựa chọn như vậy. Thế nhưng cũng từ đó, cả 3 người bắt đầu chung sống dưới một mái nhà, tạo thành kiểu gia đình "một chồng hai vợ" trước nay chưa từng có: Lưu Lập Lập là trụ cột kinh tế, còn Vương Mân thì lo liệu việc nhà.
Tình trạng này kéo dài suốt hơn 40 năm. Lưu Lập Lập tin tưởng giao toàn bộ tiền nong cho Vương Mai quản lý, lo liệu cho gia đình, kể cả 3 người con của Đổng Kim Hồ và Vương Mai. Câu chuyện đời tư của nữ đạo diễn họ Lưu cũng được coi là bí mật công khai trong showbiz khiến ai nấy đều thổn thức và chẳng biết nên đánh giá thế nào.
Đến năm 2009, Lưu Lập Lập mắc phải căn bệnh nặng, cần cứu chữa khẩn cấp nhưng lại chẳng tìm ra người ký tên đồng ý phẫu thuật hợp pháp cho bà. Trước tình hình này, chính thất Vương Mai đã chủ động xử lý thủ tục ly hôn với Đổng Kim Hồ, để Lưu Lập Lập trở thành vợ chính thức ở tuổi 72. Sau 45 năm chờ đợi, nữ đạo diễn phim Quỳnh Dao mới chính thức có được danh phận pháp luật thừa nhận và được ông xã ký tên đồng ý chữa trị.
Thoát khỏi cửa tử nhưng Lưu Lập Lập bị tê liệt toàn thân, không thể tự lo liệu cho bản thân mình. Lúc này, Vương Mai là người ở bên chăm sóc tận tình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Có lần, Lưu Lập Lập đột nhiên cầm lấy tay Vương Mai, nắm chặt 3 cái như một kỳ tích. Theo nữ sĩ Quỳnh Dao thì người chị em thân thiết của bà muốn nói với Vương Mai rằng: "Nắm tay 3 cái, em yêu chị".
Đến năm 2014, Đổng Kim Hổ qua đời, 4 năm sau, Lưu Lập Lập cũng rời xa nhân thế ở tuổi 80, khép lại cuộc đời đầy tranh luận. Gần nửa showbiz xứ Đài đã tới tham dự lễ tang của nữ đạo diễn. Ai nấy đều khân phục trước tài hoa của Lưu Lập Lập, đồng thời cũng thở dài trước cuộc đời nhiều rối rắm của đạo diễn phim Thủy Vân Gian.
Nữ sĩ Quỳnh Dao đã đưa cuộc đời của Lưu Lập Lập vào tiểu thuyết rồi chuyển thể thành phim. Bộ phim điện ảnh này là tác phẩm cuối cùng nữ sĩ Quỳnh Dao làm biên kịch, do Dương Thừa Lâm diễn chính. Cũng nhờ vậy, công chúng được hiểu biết thêm về cuộc đời của nữ đạo diễn đình đám và tình yêu, cuộc hôn nhân gây tranh cãi của bà.
Nguồn: QQ