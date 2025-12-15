Năm đại hỷ 2025 của showbiz: Loạt sao đình đám Âu - Á nô nức cưới hỏi, fan toàn cầu “đứng ngồi không yên”

Nếu những năm trước, showbiz thế giới liên tục bị phủ sóng bởi chia tay, bê bối và đổ vỡ, thì bước sang năm 2025, bức tranh tình yêu của giới giải trí dường như đang đổi màu. Từ Hollywood đến châu Á, hàng loạt cặp đôi nổi tiếng đồng loạt bước sang giai đoạn mới của mối quan hệ: đính hôn, chuẩn bị kết hôn hoặc được cho là đang lên kế hoạch cho hôn lễ trong mơ. 2025 được nhiều khán giả gọi vui là “năm đại hỷ của showbiz”, khi loạt chuyện tình đình đám nay đã đi đến cái kết viên mãn.

Hollywood ngập tràn tin vui

Taylor Swift – Travis Kelce

Không quá lời khi nói rằng Taylor Swift và Travis Kelce là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất thế giới trong hai năm qua. Một bên là nữ ca sĩ quyền lực bậc nhất làng nhạc, một bên là ngôi sao NFL đình đám, chuyện tình của họ nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi giải trí để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Vào rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng). Theo 1 số nguồn tin, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13/6/2026 tại Ocean House, Watch Hill, Rhode Island, Mỹ.

Thông tin Taylor Swift đính hôn làm dậy sóng toàn cầu

Selena Gomez – Benny Blanco

Khác với những mối tình ồn ào trong quá khứ, Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco đến với nhau một cách kín đáo và chín chắn. Cuối năm 2024, Selena chính thức xác nhận đã đính hôn, khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xúc động.

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 27/9/2025, tại tại California, Mỹ. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè nổi tiếng như Taylor Swift. Những hình ảnh đẹp thơ mộng từ đám cưới đã khiến dân tình phải xuýt xoa vì quá đỗi tình tứ, ngọt ngào.

Selena Gomez tìm thấy bến đỗ bình yên bên Benny Blanco

Zendaya – Tom Holland

Dù cực kỳ kín tiếng, Zendaya và Tom Holland vẫn luôn nằm trong danh sách những cặp đôi được mong chờ nhất Hollywood. Theo TMZ, tài tử Người Nhện đã cầu hôn thành công bạn gái tại căn hộ của cô ở Mỹ. Lễ cầu hôn diễn ra 1 cách không cầu kỳ, phô trương trong bầu không khí riêng tư nhưng không kém phần lãng mạn.

Hiện tại, cặp đôi đã đính hôn nhưng vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức hôn lễ do cả 2 ngôi sao đều đang bận rộn với các hoạt động cá nhân. Nguồn tin của Industrywired cho biết thêm, chiếc nhẫn kim cương Tom Holland chuẩn bị cho lễ cầu hôn có giá trị rơi vào khoảng 200 ngàn USD. Zendaya - Tom Holland chính là cặp đôi "mở bát" năm 2025 đầy ngọt ngào của Hollywood.

Tom Holland đã cầu hôn thành công bạn gái Zendaya bằng nhẫn kim cương hơn 5 tỷ đồng

Showbiz châu Á nô nức tin cưới hỏi

Kim Woo Bin – Shin Min Ah

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua gần 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 20/12 tại Seoul, Hàn Quốc. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc".

Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả. Đám cưới này là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống.

Cặp đôi sắp về chung nhà

Tiffany (SNSD) – Byun Yo Han

Vào ngày 13/12, Tiffany - Byun Yo Han gây sốc khi thông báo kết hôn. Theo nguồn tin, cặp đôi gặp nhau qua tác phẩm Uncle Samsik (Disney+) ra mắt hồi tháng 5/2024. Và họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 ngôi sao giờ đây đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm tới. Tiffany sẽ trở thành cô dâu đầu tiên của SNSD.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi Tiffany - Byun Yo Han chưa từng bị "khui" hẹn hò đã đi thẳng đến bước thông báo kết hôn. Trên trang cá nhân, cả 2 ngôi sao đình đám đều viết thư tay thông báo kết hôn, giãi bày tình cảm và cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ.

Mối quan hệ của họ được xác nhận trong sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, bởi cả hai đều đã ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và cuộc sống. Với hình ảnh kín tiếng, trưởng thành và nghiêm túc, cặp đôi này được kỳ vọng sẽ góp mặt trong danh sách “cô dâu – chú rể vàng” của showbiz Hàn.

Cặp đôi nên duyên từ phim Uncle Samsik

Hoàng Tử Thao – Từ Nghệ Dương

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới trong chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi đã tổ chức đám cưới hoành tráng vào ngày 16/10 ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Trong không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, cặp sao hàng đầu Trung Quốc khiến khán giả choáng ngợp với kinh tế không phải dạng vừa của mình thông qua lễ rước dâu xịn xò. Hoàng Tử Thao đã rước nàng thơ sinh năm 1997 của mình về dinh bằng dàn 40 chiếc Cadillac, khiến nhiều người đi đường phải ngoái nhìn.

Ở phần tiệc ngoài trời vào chiều nay, cô dâu - chú rể đã làm 1 chưa từng có tiền lệ trong showbiz Trung Quốc là livestream hôn lễ trên MXH. Hoàng Tử Thao thậm chí còn trực tiếp cầm điện thoại quay hình và tặng quà từ thực phẩm, đồ uống cho đến Iphone 17 cho các khán giả ăn cưới online. Màn vung tiền không tiếc tay của "anh sếp" gây bão, với 20 triệu người xem livestream săn quà đám cưới của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương.

Cận cảnh đám cưới hoành tráng của chủ tịch showbiz



