Đời buồn của nữ diễn viên Hà Tình vừa qua đời

Sự ra đi gây tiếc nuối

Ngày 14/12, gia đình Hà Tình đăng cáo phó, thông báo bà qua đời ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 13/12, hưởng thọ 61 tuổi. Lễ tang dự kiến diễn ra vào ngày 15/12.

Sau đó, nhiều người trong ngành giải trí chia sẻ ảnh của Hà Tình, xác nhận bà chính là nữ diễn viên quen thuộc với công chúng. Họ bày tỏ tiếc thương, gửi lời tiễn biệt và mong bà ra đi thanh thản.

Nữ diễn viên Hà Tình qua đời ở tuổi 61.

Một trong những người đầu tiên gửi lời chia buồn là nam diễn viên gạo cội Lục Tiểu Linh Đồng, đóng vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký bản 1986.

Trong cuộc phỏng vấn riêng sau đó, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết Hà Tình là bạn học với ông trong thời gian theo học tại lớp đào tạo của Đoàn Côn khúc Chiết Giang. Theo nam diễn viên, Hà Tình am hiểu sâu sắc côn khúc, có thể diễn đa dạng vai, điều này giúp bà gặt hái nhiều thành tựu trong quá trình phát triển sự nghiệp diễn xuất.

“Chúng tôi sẽ mãi mãi tưởng nhớ cô ấy. Nơi thiên đường không còn bệnh tật, bạn học Hà Tình xin hãy ra đi thanh thản", ông bày tỏ.

Cư dân mạng Trung Quốc bàng hoàng trước thông tin. Đa số khán giả sốc vì Hà Tình ra đi quá sớm. Trong khi một số lục lại tin tức cũ và biết được Hà Tình mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm.

Tờ The Paper cho biết Hà Tình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2015. Còn theo 163, bà có khối u não.

Một số nguồn tin cho hay Hà Tình từng trải qua phẫu thuật và thành công. Bà được xác định khỏi bệnh, rồi trở lại với diễn xuất vào năm 2016.

Tuy nhiên, phục hồi chưa lâu bệnh lại tái phát, còn di căn trên diện rộng, không còn khả năng phẫu thuật nữa. Hóa trị cũng không còn tác dụng.

"Hà Tình sống cả đời kín đáo, khiêm nhường. Nhưng bằng diễn xuất vững vàng cùng khí chất cổ điển độc đáo, bà để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Sự ra đi của bà khiến khán giả mất đi một nữ thần màn ảnh - người mang theo cả một phần ký ức tập thể", The Paper viết.

Hà Tình là nữ diễn viên mang tính biểu tượng của ngành phim ảnh Trung Quốc.

Nữ diễn viên biểu tượng

Hà Tình sinh năm 1964 ở Giang Sơn, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo truyền thông Trung Quốc, bà là con gái duy nhất trong gia đình. Bố mẹ bà đều qua đời vì xuất huyết não.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tư cách diễn viên hí khúc. Năm 14 tuổi, bà thi đỗ vào đoàn Côn khúc, trở thành diễn viên côn khúc, hoạt động sôi nổi trên sân khấu hí khúc.

Năm 19 tuổi, bà tham gia bộ phim điện ảnh Thiếu Lâm tục gia đệ tử , đánh dấu bước chuyển mình thành diễn viên điện ảnh và truyền hình.

Cho đến nay, bà là mỹ nhân duy nhất góp mặt trong những tác phẩm chuyển thể từ Tứ đại danh tác của Trung Quốc.

Năm 1983, Hà Tình được đạo diễn Dương Khiết mời tham gia bộ phim kinh điển Tây du ký . Bà vào vai Liên Liên - hóa thân của Linh Cát Bồ Tát. Hình tượng thanh tú, thoát tục của bà để lại ấn tượng sâu sắc.

Năm 1989, bà thành công khắc họa nhân vật Tần Khả Khanh trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng . Với khí chất dịu dàng, u uẩn, bà tái hiện chính xác thần thái nhân vật trong nguyên tác.

Năm 1993, trong bản Tam quốc diễn nghĩa của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Hà Tình vào vai Tiểu Kiều, dùng vẻ đẹp mềm mại để diễn giải hình tượng giai nhân giữa thời loạn.

Đến năm 1996, bà tiếp tục xuất hiện trong Thủy hử với vai Lý Sư Sư - mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.

Khán giả yêu mến và đặt cho Hà Tình biệt danh “đệ nhất mỹ nhân cổ trang”.

Hà Tình góp mặt trong 4 tác phẩm chuyển thể từ Tứ đại danh tác.

Vai diễn cuối cùng của bà là Tôn Thái hậu trong Nữ y Minh Phi truyện (2016). Đây là tác phẩm bà góp mặt sau khi tạm khỏi bệnh. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bà rời xa ngành giải trí và hiếm khi xuất hiện công khai.

Hình ảnh công khai cuối cùng của bà là vào năm 2023, được chụp trong cuộc tụ họp bạn bè. Vào thời điểm đó, bà hơi gầy nhưng trông khỏe mạnh, hồng hào.

Khán giả lúc đó để lại bình luận bày tỏ sự vui mừng vì Hà Tình phục hồi tốt. Bạn của nữ diễn viên có phản hồi: "Vâng".

Về đời tư, Hà Tình gặp gỡ và yêu bạn diễn Lưu Uy khi cùng tham gia bộ phim Nữ tử biệt động đội (1989). Bên nhau 5 năm, họ chia tay vì nữ diễn viên nảy sinh tình cảm với Hứa Á Quân - quen nhau qua bộ phim Phong hà oán.

Vì khi đó Hứa Á Quân vẫn chưa ly hôn, mối quan hệ của hai người vướng nhiều tranh cãi.

Sau này, hai người kết hôn và sinh con, đặt tên con trai là Hứa Hà để kỷ niệm tình cảm của hai người. Tuy nhiên, do khác biệt tính cách, họ không gắn bó nhau lâu dài. Hà Tình từng tiết lộ Hứa Á Quân yêu cầu bà sau khi kết hôn làm nội trợ và rút lui khỏi làng giải trí, nhưng bà không đồng ý.

Sau khi ly hôn, Hà Tình nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với Liêu Kinh Sinh, người ở bên chăm sóc bà trong thời gian điều trị khối u não. Mối quan hệ có vẻ vượt xa mức bạn bè bình thường, thậm chí còn có tin đồn hai người đã kết hôn. Tuy nhiên, Liêu Kinh Sinh nhiều lần lên mạng xã hội đính chính, phủ nhận có quan hệ tình cảm, chỉ là bạn bè.

Hà Tình có mối tình ồn ào với Hứa Á Quân.