Ngày 14/12, showbiz Hoa ngữ đón nhận tin buồn nữ diễn viên Hà Tình qua đời ở tuổi 61 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mỹ nhân Tây Du Ký trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/12. Theo chia sẻ của gia đình, tang lễ của Hà Tình sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sự ra đi của Hà Tình gây chấn động Cbiz, đứng top 1 trên hot search Weibo. Các khán giả, đồng nghiệp đều bàng hoàng khi hay tin Hà Tình đột ngột qua đời.

Trước sự ra đi đau lòng của "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang", hình ảnh cuối cùng của cô cũng được bạn bè tiết lộ. Theo đó, lần cuối cùng Hà Tình xuất hiện công khai là vào năm 2023, tại 1 buổi tiệc ấm cúng với những người bạn thân thiết. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên có sắc mặt hồng hào, diện mạo trẻ trung hơn tuổi. Theo người đăng tải bức ảnh, đó cũng là lần cuối cùng Hà Tình tụ họp cùng những người bạn thân, bởi sau đó cô đã lâm bệnh nặng.

Hình ảnh cuối cùng của "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" được công bố. Nhìn nụ cười hiền hòa của cô vào những năm tháng cuối đời, công chúng không khỏi tiếc thương

Sự ra đi của Hà Tình gây chấn động Cbiz những ngày cuối năm 2025

Nguồn tin cho biết Hà Tình được chẩn đoán mắc u não từ năm 2024, và phải lên bàn mổ. Sau ca phẫu thuật não, nữ diễn viên bị rối loạn khả năng ngôn ngữ, diện mạo bị ảnh hưởng lớn. Cô sau đó lặng lẽ rời khỏi showbiz. Năm 2025, tình trạng của Hà Tình xấu đi, tế bào ung thư di căn sang nhiều cơ quan nội tạng, không còn khả năng cứu chữa. Cuối cùng, mỹ nhân "nghìn năm có 1" của showbiz Trung Quốc ra đi trong lặng lẽ.

Theo tâm nguyện lúc sinh thời của Hà Tình, cô luôn mong được sống kín tiếng, ra đi thanh thản, hy vọng khán giả nhớ đến mình với hình ảnh đẹp nhất và không mong ai nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy lúc bệnh tật của cô. Vì vậy, người thân và bạn bè sẽ không ai công bố những bức ảnh trong lúc Hà Tình điều trị u não. Bộ phim cuối cùng Hà Tình tham gia là Ái Ngã Trung Hoa (2022).

Hà Tình qua đời vì bệnh u não

Hà Tình sinh năm 1964, là nữ diễn viên duy nhất ở Trung Quốc có cơ may diễn xuất trong cả bốn bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc gồm Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử.

Trong Hồng Lâu Mộng, Hà Tình vào vai mỹ nhân "hồng nhan bạc phận" Tần Khả Khanh. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nữ diễn viên đảm nhận vai vợ Chu Du - nàng Tiểu Kiều xinh đẹp, thích đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa và làm thơ. Trong Thủy Hử, Hà Tình đóng vai kĩ nữ danh bất hư truyền Lý Sư Sư. Còn ở Tây Du Ký, người đẹp này đảm nhận vai "cô út" Liên Liên. Hà Tình xuất hiện trong tập 8 của Tây Du Ký, cảnh Bồ Tát và tiên đồng hầu hạ mình hóa thân thành "Lê Sơn lão mẫu", cô cả "Chân Chân", cô hai "Ái Ái" và "cô út" Liên Liên để thử lòng bốn thầy trò Đường Tăng.

Cô là nữ diễn viên duy nhất ở Trung Quốc tham gia diễn xuất trong bốn bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc gồm Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử

Những năm 1990, Hà Tình được ca tụng là "Đệ nhất mỹ nhân nghìn năm có 1 trong văn học cổ điển của Trung Quốc". Thời trẻ, Hà Tình được đánh giá nhan sắc như hoa như ngọc, vẻ ngoài dịu dàng, tú lệ cùng nụ cười hút hồn người đối diện.

Nhan sắc như hoa như ngọc của "Đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang nghìn năm có 1" thời trẻ

Nguồn: Sohu, Weibo