Yến Nhi lên đồ hở bạo, cặp Hoa hậu - diễn viên bị "tóm" thân thiết khác thường

Mới đây, Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với chủ đề Season of Joy chính thức diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng (khu vực bãi Sau, Vũng Tàu), quy tụ đông đảo người đẹp và nghệ sĩ Việt tham dự. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm khi thảm đỏ và sàn diễn liên tục xuất hiện những gương mặt quen thuộc của làng sắc đẹp.

Trong dàn Hoa hậu, Á hậu có sự góp mặt của Bảo Ngọc, Thanh Thủy, Kiều Duy, Ý Nhi, Minh Kiên… Hoa hậu Yến Nhi là cái tên gây chú ý đặc biệt. Người đẹp lựa chọn trang phục xuyên thấu táo bạo, phô diễn vóc dáng cùng những đường cong gợi cảm. Thiết kế giúp Yến Nhi nổi bật giữa dàn khách mời, thu hút ống kính ngay từ khi xuất hiện. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô cũng nhận được nhiều lời khen khi trông sắc sảo, hài hòa hơn sau khi thực hiện chỉnh sửa mũi.

Hoa hậu Yến Nhi lên đồ hở bạo tại sự kiện

Hoa hậu Yến Nhi khác lạ sau khi thừa nhận đã "dao kéo" phần mũi

Hoa hậu Ý Nhi chăm chỉ hoạt động showbiz trong thời gian về Việt Nam

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Hoa hậu Kiều Duy

Hoa hậu Bảo Ngọc

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Không chỉ có màn lên đồ gây chú ý của Yến Nhi, sự kiện còn khiến cư dân mạng bàn tán khi Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường xuất hiện ngồi cạnh nhau. Từ khu vực khán đài đến hậu trường, cả hai được ghi nhận có nhiều khoảnh khắc trò chuyện thân thiết, tương tác tự nhiên và khá tình tứ. Những cử chỉ nhẹ nhàng, thoải mái của cặp đôi nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen.

Trên mạng xã hội, nhiều người không ngần ngại "đẩy thuyền" Tiểu Vy - Quốc Trường, cho rằng cả hai trông rất đẹp đôi khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự thân thiết giữa những người đồng nghiệp trong một sự kiện thời trang, chưa thể khẳng định điều gì ngoài sự ăn ý trước ống kính.

Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường dính sát rạt

Khoảnh khắc thân thiết của Quốc Trường và Tiểu Vy