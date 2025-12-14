Diệp Lâm Anh chăm tình trẻ "hồng hài nhi" khéo cỡ nào mà tăng cân vù vù, mất tiêu bụng múi?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người mẫu Phạm Kiên - quán quân The Next Gentleman 2022 - trình diễn tại một show diễn. Điều khiến netizen bàn tán không ngớt chính là ngoại hình hiện tại của tình trẻ Diệp Lâm Anh.

Trên sàn diễn, Phạm Kiên thể hiện những bước catwalk nhưng đập vào mắt khán giả là chiếc bụng "nước lèo" của nam người mẫu. Trái ngược với body săn chắc quen thuộc thì hình ảnh của Phạm Kiên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện loạt bình luận khó hiểu, người thì cho rằng Phạm Kiên phát tướng, người thì hỏi thẳng về 6 múi của nam người mẫu.

Ngoại hình gây bàn tán của người mẫu Phạm Kiên

Sự việc trở nên viral đến mức chính chủ phải lên tiếng giải thích ngay dưới bài đăng đang được chia sẻ mạnh. Theo đó, ngay dưới video soi bụng của mình, Phạm Kiên đã để lại bình luận đính chính: "Bụng tui không 6 múi chuẩn nét nhưng cũng không đến cỡ vậy, do cái áo nó rộng bị phồng ra á".

Phạm Kiên đính chính vòng 2 to rõ là do chiếc áo phồng ra

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Trước đó, Phạm Kiên từng gây chú ý khi giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên và là học trò của Hương Giang. Phạm Kiên theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu.

Phạm Kiên hiện hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên. Tình trẻ kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi, sở hữu sắc vóc nổi bật. Anh cao hơn 1m8, có vóc dáng vạm vỡ, gương mặt góc cạnh.

Body của Phạm Kiên trong lần đăng ảnh du lịch cùng Diệp Lâm Anh

Phạm Kiên sở hữu visual điển trai, vóc dáng cao ráo và vạm vỡ

Giữa tháng 6 vừa qua, Diệp Lâm Anh khiến cõi mạng đứng ngồi không yên khi chia sẻ hình ảnh thân mật bên người mẫu Phạm Kiên. Trước đó, cặp đôi này liên tiếp bị soi hint yêu đương hẹn hò. Động thái đăng ảnh công khai này của cả hai được cho là để ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Còn Phạm Kiên thì vào đúng ngày 14/2 đăng bức ảnh du lịch cùng Diệp Lâm Anhtại Mù Cang Chải, Yên Bái.. Trong ảnh, mẹ 2 con Diệp Lâm Anh mỉm cười rất hạnh phúc, cô còn vui vẻ tương tác trêu Phạm Kiên là "trai bản". Lễ tình nhân là dịp của những cặp đôi đang yêu, vì thế việc Phạm Kiên đăng ảnh du lịch riêng tư cùng Diệp Lâm Anh vào dịp này như đang phát tín hiệu "đánh dấu chủ quyền", công khai mối quan hệ.

Không những vậy, cả hai còn bị "team qua đường" tóm dính khoảnh khắc khoác tay nhau tình tứ trên đường.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên liên tục công khai xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện

Khoảnh khắc ngọt ngào được Diệp Lâm Anh đăng tải