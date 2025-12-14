Han So Hee gây hoang mang tột độ với bài đăng sốc: “Tạm biệt mọi người” sau drama ngoại tình

Sáng 14/12, tờ Mksports đưa tin, Han So Hee đã chiếm sóng mạng xã hội châu Á với 1 thông điệp bí ẩn gây xôn xao trên trang Instagram cá nhân có hơn 17 triệu người theo dõi. Theo đó, nữ minh tinh họ Han vừa bất ngờ đăng story đầy ẩn ý: “Tạm biệt mọi người. Tôi đang bỏ lại mọi xiềng xích và sự ràng buộc của thế giới này để tìm kiếm hạnh phúc cho mình”.

Từ đây, không ít khán giả đặt ra nghi vấn Han So Hee có ý định giải nghệ sau những ồn ào, điều tiếng. Được biết, hình ảnh của nữ diễn viên đã bị tổn hại nghiêm trọng sau drama tình ái liên quan tới Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Han So Hee gây hoang mang tột độ với dòng thông điệp kỳ lạ trên trang Instagram cá nhân

Không ít khán giả đặt ra nghi vấn Han So Hee đang tính tới chuyện giải nghệ sau ồn ào

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang thảo luận sôi nổi xung quanh nghi vấn Han So Hee có ý định rút khỏi giới giải trí sau ồn ào đời tư. Trong đó, không ít fan đã phản bác lại khi nhận định, Han So Hee không ẩn ý chuyện giải nghệ mà chỉ đang muốn thông báo tới mọi người rằng cô sẽ thay đổi hình tượng và sẵn sàng bước sang 1 chương mới trong sự nghiệp. Theo người hâm mộ, Han So Hee vừa xóa hình xăm 12 con giáp và điều này đánh dấu bước chuyển mình, lột xác của nữ ngôi sao 9X. “Lời chia tay trên story Instagram và việc hình xăm 12 con giáp đột nhiên biến mất dường như đã cho thấy cô ấy đang chuẩn bị bước vào 1 chương mới”, 1 người hâm mộ bày tỏ.

Đến thời điểm hiện tại, Han So Hee vẫn chưa chính thức lên tiếng về những đồn đoán xung quanh bài đăng gây xôn xao mới đây.

Thánh soi phát hiện ra Han So Hee đã xóa hình xăm 12 con giáp. Được biết, cô vừa lộ diện tại sân bay trong buổi chiều 13/12

Hình tượng mà nữ diễn viên dày công gây dựng đã bị ảnh hưởng lớn sau drama ngoại tình với Ryu Jun Yeol. Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ “Thú vị quá” vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii hồi tháng 3 năm ngoái. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái cà khịa đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội, khiến nam diễn viên bị mang danh “hến vương”. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han.

Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, Han So Hee và nam diễn viên họ Ryu “đường ai nấy đi” chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới 3 ngôi sao cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Drama liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Nguồn: Kbizoom, Naver