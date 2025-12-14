Chàng trai cao 1m88 Châu Kha Vũ được biết đến qua show "sống còn" Sáng Tạo Doanh 2023 và giờ đây, nhờ mối tình màn ảnh với đàn chị hơn 19 tuổi Trần Nghiên Hy trong Thư Kích Hồ Diệp, mỹ nam này nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Netizen vô cùng kỳ vọng sẽ được chứng kiến Châu Kha Vũ sải bước trên thảm đỏ của các sự kiện lớn cuối năm. Tuy nhiên, trong đội hình tham dự Tinh Quang Đại Thưởng lại chẳng có bóng hình của mỹ nam này. Khi người tâm mộ tỏ vẻ bất mãn, "ông chủ" của Châu Kha Vũ – vị đạo diễn lắm tài nhiều tật Vu Chính đã tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ không cho phép nam diễn viên đi tham dự sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng.

Điều này khiến không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước đó, Vu Chính từng tỏ vẻ ưu ái cho Châu Kha Vũ, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố: "Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ là nam diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz năm sau". Chẳng ai ngờ đạo diễn phim Cung Tỏa Tâm Ngọc lại "cấm cửa" gà nhà như vậy.

Châu Kha Vũ - người tình màn ảnh của Trần Nghiên Hy bị cấm đi dự sự kiện lớn cuối năm.

Vu Chính cho biết, hiện tại, Châu Kha Vũ đang quay bộ phim Kim Ngô Bất Cấm - một dự án vốn ít, lợi nhuận nhỏ. Nếu "thả" cho nghệ sĩ đi tham dự sự kiện, đoàn phim sẽ phải đình công một ngày, tổn thấy tới hàng chục triệu NDT (hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng). Thế nên, Vu Chính kiên quyết không đồng ý cho Châu Kha Vũ đi thảm đỏ, trừ đi ban tổ chức sự kiện giống như Đêm Hội Gào Thét, ra mặt bồi thường những tổn thất do các nghệ sĩ phải đình công để tham dự.

Từ những lời chia sẻ này, Vu Chính đã vạch trần "quy tắc ngầm" của làng giải trí Hoa ngữ. Hóa ra, phía sau việc các nghệ sĩ được thỏa sức thả dáng, khoe sắc trên thảm đỏ lại có sự cân đo đong đếm về kinh tế như vậy.

Cụ thể, để các ngôi sao tham dự sự kiện, một số nền tảng sẵn sàng chi trả, bồi thường về kinh tế, để bù vào tổn thất vì phải tạm ngừng quay của đoàn phim. Như vậy, phía nền tảng sẽ dùng danh tiếng của các nghệ sĩ tham dự để marketing, thu hút sự chú ý của dư luận, phía nghệ sĩ thì có cơ hội tỏa sáng, nâng cao giá trị thương mại của bản thân, có thể nói là win - win. Trang Baijiahao chỉ ra rằng, sau khi tham gia sự kiện Đêm Hội Gào Thét, cát-xê của Châu Đông Vũ khi tham dự sự kiện đã tăng từ 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) lên mức 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng).

Việc xuất hiện trong các sự kiện lớn cuối năm đem lại nhiều lợi ích cho nghệ sĩ.

Giờ đây, khi Châu Đông Vũ bị cấm không cho tham dự Tinh Quang Đại Thưởng, nhiều người hâm mộ tỏ vẻ bất bình, cho rằng Vu Chính đã hi sinh quyền lợi của nghệ sĩ, bóp tắt cơ hội phát triển của mỹ nam này.

Trong khi đó, rất nhiều nghệ sĩ khác vẫn tham dự sự kiện, chẳng bị bó buộc bởi vấn đề phí tổn bởi lẽ ekip đoàn phim hoàn toàn có thể sắp xếp các phân cảnh, để dành thời gian trống cho diễn viên. Hơn nữa, việc các diễn viên tham dự sự kiện lớn trong năm cũng là cách để tuyên truyền, quảng bá cho tác phẩm mà họ góp mặt.

Một người trong giới tiết lộ, giờ đây, một bộ phận nhà sản xuất đã thêm điều khoản rõ ràng vào hợp đồng, yêu cầu đoàn phim phải cho phép diễn viên tham gia các sự kiện hàng năm đình đám của nền tảng một cách vô điều kiện. Đây cũng là cách để tránh những tranh chấp không đáng có trong tương lai và lại đảm bảo quyền lợi cho các nghệ sĩ.

Nguồn: baijiahao