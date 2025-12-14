Ngày 14/12, tờ Nate đưa tin Goo Hye Sun gây bão mạng xã hội khi chia sẻ 2 bức ảnh selfie trong lúc chờ đến lượt bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học KAIST. Trong ảnh, mỹ nhân Vườn Sao Băng diện trang phục trắng đơn giản, trang điểm tone cam nhẹ nhàng, buộc tóc 2 chùm.

Hình ảnh về diện mạo hiện tại của Goo Hye Sun ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội. Trong quá khứ, Goo Hye Sun từng có giai đoạn tăng cân không phanh, trở nên mũm mĩm và lộ cằm nọng. Cho nên, màn lột xác diện mạo của cô gây chú ý lớn.

Ở tuổi U40, cô có vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc, dụi mắt nhìn 10.000 lần cũng không thể tin nổi. Minh tinh được khen có làn da căng mịn, nhan sắc hoàn hảo nên cho dù "cưa sừng làm nghé" với tóc buộc 2 chùm vẫn không bị lố lăng, "ố dề". Với ngoại hình như uống thuốc tiên trẻ mãi không già, bị thời gian bỏ quên của mình, dễ hiểu khi người đẹp này được nhiều chàng trai trẻ tuổi tại đại học tỏ tình, theo đuổi. Trước tình cảm của các chàng trai, Goo Hye Sun cho biết cô đều lịch sự từ chối vì hiện tại không muốn hẹn hò.

Diện mạo trẻ trung gây sốc của Goo Hye Sun. Nếu không nói chẳng ai biết nữ diễn viên này đã U40

"Nàng Cỏ" từng có giai đoạn tụt dốc nhan sắc vì tăng cân

Goo Hye Sun bắt đầu theo học tại Khoa Nghệ thuật trực quan thuộc trường Sungkyunkwan từ năm 2011. Sau đó, cô tạm dừng việc học vì lịch trình bận rộn. Phải tới năm 2020, người đẹp mới nhận được giấy gọi học tiếp ở ngôi trường danh giá. Đến tháng 2/2024, nữ diễn đã chính thức tốt nghiệp trường đại học Sungkyunkwan danh giá với tấm bằng loại xuất sắc sau 13 năm. Không những vậy, Goo Hye Sun còn học lên bậc Thạc sĩ ở Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và đảm nhận vai trò phó hiệu trưởng danh dự.

Về chuyện tình duyên, hồi tháng 5/2016, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

