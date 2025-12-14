Diện mạo của Thuỷ Tiên, Công Vinh

Sau khi gây xôn xao vì vắng mặt bí ẩn tại show thời trang của Đỗ Long dù đã thử đồ và xác nhận tham dự, Thuỷ Tiên bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội. Cụ thể, trên trang cá nhân, em gái của Công Vinh đã đăng ảnh tụ họp cùng anh trai và chị dâu. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ nhìn thấy vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh xuất hiện chung khung hình sau nửa năm gần như "bốc hơi" khỏi MXH.

Trong ảnh, Công Vinh diện áo thun trắng đơn giản, nở nụ cười khá rạng rỡ. So với hình ảnh tóc điểm bạc thời gian trước, cựu cầu thủ trông trẻ trung và tươi tắn hơn hẳn. Thuỷ Tiên cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm với visual nhẹ nhàng nhưng vẫn quyến rũ khi xoã tóc, đeo kính đen và diện áo khoét cổ sâu, khoe vẻ ngoài thanh thoát.

Công Vinh và Thuỷ Tiên lộ diện rạng rỡ

Trước đó, Thuỷ Tiên đã đến studio của NTK Đỗ Long thử trang phục, hào hứng cho biết đã đổi vé bay, khách sạn để từ Ấn Độ về Việt Nam góp mặt trong sự kiện của người anh thân thiết. Thế nhưng đến khi sự kiện chính thức diễn ra và kết thúc, Thuỷ Tiên lại hoàn toàn vắng bóng. Sự "mất hút" phút chót khiến nhiều khán giả hoang mang, đặt câu hỏi điều gì đã xảy ra khiến Thuỷ Tiên thể tham gia show như thế này.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô sẽ về Việt Nam vào tối ngày 4/12, để đến sàn ngày 5/12 chuẩn bị cho sự kiện vì show của NTK Đỗ long diễn ra quá sớm. "Em phải cắt bỏ 1 đoạn hành trình để về đi show của anh. Ngày 4 phải đổi vé về sớm, ngày 5 anh làm quá sớm", Thuỷ Tiên nói. Nhiều người cho rằng có thể lịch trình của Thuỷ Tiên có sự thay đổi hoặc gặp trục trặc khi phải di chuyển sát giờ nên cô không thể về đúng hẹn.

Việc Thuỷ Tiên vắng mặt ở show của NTK Đỗ Long khiến nhiều khán giả thắc mắc

Về phía Công Vinh, cựu cầu thủ từng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc điểm bạc rõ rệt, gương mặt có dấu hiệu lão hoá và làn da sạm màu khiến nhiều người khó nhận ra hình ảnh Công Vinh phong độ ngày nào. Công Vinh từng giải thích về việc để tóc bạc: "Vì vợ thích để tóc tự nhiên nên Vinh không nhuộm tóc. Vợ bảo để vậy cho thấy mình là một chiếc chiếu cũ, trải sự đời mọi người ạ". Tuy nhiên trong hình lộ diện mới đây, có thể thấy ông xã Thuỷ Tiên trông trẻ trung hơn hẳn.

Hình ảnh Công Vinh với mái tóc điểm bạc từng gây xôn xao

Cuộc sống của Thuỷ Tiên thời gian qua thu hút sự quan tâm khi nữ ca sĩ gần như chọn lối sống kín tiếng, rời xa ánh đèn sân khấu lẫn mạng xã hội. Suốt nửa năm, trang cá nhân của cô không có bất kỳ cập nhật nào. Thuỷ Tiên cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, khác hẳn hình ảnh hoạt động sôi nổi trước đây.

Sau những biến cố liên quan đến câu chuyện từ thiện, Thuỷ Tiên dường như thu mình lại nhiều hơn. Cô ít chia sẻ đời sống riêng tư, ít công bố dự án nghệ thuật mới và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Những khoảnh khắc ít ỏi mà người hâm mộ nhìn thấy là hình ảnh nữ ca sĩ trong các chuyến tu tập, đi chùa. Các hoạt động này cho thấy Thuỷ Tiên ưu tiên tìm sự bình an và cân bằng thay vì chạy theo lịch trình biểu diễn dày đặc như trước.

Trong khi Thuỷ Tiên chọn lối sống chậm, Công Vinh lại bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp hậu giải nghệ. Cựu tuyển thủ trở lại với bóng đá bằng con đường huấn luyện. Anh còn được tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng của khóa học HLV chứng chỉ C do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức - bước ngoặt đáng chú ý đánh dấu quá trình chuyển mình sau nhiều năm lùi về chăm sóc gia đình.