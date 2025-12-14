Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm tình tứ sát rạt, thái độ sau công khai hẹn hò là thế này sao?

Vũ Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm vừa gia nhập đường đua những cặp đôi Vbiz nhưng khiến lại liên tục dính phải những bàn tán tiêu cực từ cư dân mạng. Mặc dù hiện tại Đức Phạm độc thân, nhưng mỗi khi cả hai xuất hiện bên nhau đều bị "soi" và nhận xét trái chiều.

Chiều 14/12, Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm cùng xuất hiện trên sân pickleball, đây cũng là địa điểm hẹn hò yêu thích của cả hai. Lần đầu lộ diện sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương, Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm thoải mái trò chuyện, đứng sát rạt nhau vô cùng tình tứ. Thế nhưng, nam thiếu gia bị soi vài khoảnh khắc như đang "bơ" lời nói của bạn gái. Trong khi đó, Vũ Thuý Quỳnh trang điểm nhẹ nhưng vẫn xinh xắn, cô liên tục cười đùa, trò chuyện với Đức Phạm mà chẳng ngại ánh mắt xung quanh.

Tóm dính Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm sau khi công khai hẹn hò

Vũ Thuý Quỳnh liên tục cười đùa với bạn trai giữa sân pickleball

Sau vài lần bơ đi, Đức Phạm tập trung hơn để tương tác với bạn gái

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz.

Vào tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Khi vướng phải những tranh cãi khi yêu Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ yêu nhau là duyên số, hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Khi bị nhắc nhở đừng nên xen vào chuyện người khác thì cô cũng từng đáp trả: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên".

Trước đó, cả hai thường xuyên bị bắt gặp dính như sam trên sân

Trước khi công khai, Vũ Thuý Quỳnh cũng không ngại dành ánh mặt ngọt ngào cho thiếu gia