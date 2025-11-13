Sau khi doanh nhân Đức Phạm công khai loạt ảnh ngọt ngào bên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, mạng xã hội nhanh chóng dậy sóng. Không chỉ vì bức ảnh thân mật được chính Đức Phạm đăng tải, mà còn bởi những câu chuyện trong quá khứ của nàng hậu bất ngờ bị "đào" lại, trong đó có nghi vấn tình cảm đồng giới từng gây xôn xao giữa Vũ Thúy Quỳnh và người mẫu Hà Kino.

Mối quan hệ giữa Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và người mẫu Hà Kino bắt đầu gây chú ý kể từ sau đêm Chung kết The New Mentor 2023. Khi ấy, hàng loạt khoảnh khắc thân mật giữa cả hai bị cư dân mạng "soi" ra, từ ánh mắt trao nhau cho đến những hành động đầy quan tâm của Hà Kino dành cho Vũ Thúy Quỳnh. Nhiều người còn ghi lại được cảnh nữ người mẫu ân cần chỉnh váy cho nàng hậu, tặng hoa và nắm tay ra về sau chương trình – loạt cử chỉ khiến tin đồn tình cảm giữa hai người bùng nổ trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, khi Vũ Thúy Quỳnh ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hà Kino tiếp tục thể hiện sự ủng hộ hết mình. Cô không chỉ đăng bài cổ vũ mà còn có mặt tại Đà Lạt để theo dõi Quỳnh thi đấu xuyên suốt từ vòng Bán kết đến Chung kết. Dư luận khi ấy liên tục đặt nghi vấn về mối quan hệ thân thiết đặc biệt của cả hai, nhất là khi cặp đôi còn được bắt gặp đón năm mới cùng nhau, chia sẻ nhiều hình ảnh "ẩn ý" trên mạng xã hội.

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino từng đón năm mới cùng nhau ở Đà Lạt

Sau đó, Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino liên tục bị bắt gặp đồng hành trong nhiều sự kiện, thường xuyên diện đồ ton-sur-ton và có những hành động cực kỳ thân mật. Hàng loạt khoảnh khắc "tình bể bình" như khoác vai, nắm tay, nhìn nhau âu yếm... khiến dân mạng không khỏi đồn đoán rằng cả hai đang trong một mối quan hệ đặc biệt.

Giữa tháng 12/2024, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino là khách mời trong đám cưới Hoa hậu Khánh Vân. Ở buổi tiệc, cả hai cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết chụp hình chung với cô dâu chú rể. Nhưng gây chú ý chính là hành động Vũ Thúy Quỳnh lấy tay quàng cổ Hà Kino và đặt một nụ hôn lên má "tình tin đồn". Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả.

Về việc được "đẩy thuyền" với một đồng nghiệp nữ, Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Từ trước đến nay, những chuyện riêng tư tôi không hẳn là giấu, tôi để nó diễn ra một cách bình thường, tôi không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Tôi để cho mọi người có cảm nhận riêng. Quan trọng nhất là tôi luôn yêu thương và trân trọng những người ở bên cạnh mình. Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi".

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino "dính như sam" trong nhiều sự kiện

Lần cả hai bị tóm dính hôn má nhau trong đám cưới của Hoa hậu Khánh Vân

Tuy nhiên đến tháng 9 vừa qua, mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino vướng nghi vấn trục trặc. Trên trang cá nhân, Hà Kino và Vũ Thuý Quỳnh liên tục có những dòng trạng thái tâm trạng. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện ra cả Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh hiện không theo dõi nhau trên Instagram.

Trước đó, cả hai có mối quan hệ thân thiết, luôn kè kè bên nhau ở các sự kiện lớn nhỏ. Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh cũng đã không còn đăng tải hình ảnh bên nhau như trước. Tại sự kiện send-off của Hương Giang mới đây, Hà Kino và Vũ Thuý Quỳnh cũng hội ngộ nhưng lại tách lẻ nhau ra. Vào sự kiện, cả hai dù ngồi chung hàng ghế nhưng cách nhau, không có tương tác nào. Những dấu hiệu này khiến nhiều người cho rằng mối tình đồng giới từng được khán giả ngầm ủng hộ giữa Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã rạn nứt.

Dù vướng nghi vấn hẹn hò hay đã "đường ai nấy đi", Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino đều giữ im lặng. Nhưng từ "dính như sam" đến tỏ ra như người xa lạ ở sự kiện giữa cả hai là điều mà dân tình thấy rõ.