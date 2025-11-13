Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất có hành động không chấp nhận nổi, đàn chị từ chối nhận người quen

Mới đây, khi góp mặt trong show truyền hình, "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh đã gây xôn xao khi tiết lộ một trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp của mình tại phim trường. Chị đại họ Lưu cho biết, cô từng tận mắt chứng kiến một diễn viên không chịu học thuộc lời thoại, phải dùng bảng nhắc chữ trong suốt quá trình quay phim. Chưa kể, người này còn tỏ thái độ lơ nga lơ ngơ, khiến đàn chị đang diễn cùng là Tư Cầm Cao Oa tức giận đến trợn trắng mắt.

Các chị đẹp khác của show Nhất Lộ Phồn Hoa 2 là Hà Tái Phi, Lưu Gia Linh, Ninh Tịnh đều tò mò muốn biết ai là đối tượng được Lưu Hiểu Khánh gọi tên. Dù phía ekip chương trình đã giữ bí mật điều này nhưng netizen suy đoán, ngôi sao không chịu học thuộc lời thoại đến từ xứ Cảng.

Bởi lẽ, khi nghe các vị khách mời suy đoán: "Chị Gia Linh chắc là thân với người này", bà xã Lương Triều Vỹ đã vội vã từ chối nhận người quen. Lưu Gia Linh tuyên bố, đó là một đàn em không mấy thân thiết với mình. Tuy nhiên, nếu có gặp, cô sẽ phê bình và dạy dỗ đối phương về sự thiếu chuyên nghiệp này.

Sau khi "super soi" lại những bộ phim mà Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa từng hợp tác, netizen cho rằng đàn em được "Võ Tắc Thiên kinh điển nhất" nhắc đến chính là Chung Hân Đồng. Được biết, trong bộ phim Võ Tắc Thiên Bí Sử, người đẹp này đã vào vai Thương Quan Uyển Nhi, trong khi Lưu Hiểu Khánh đóng vai Võ Tắc Thiên thuở trung niên, còn Tư Cầm Cao Oa đóng vai Võ Tắc Thiên lúc về già.

Lưu Hiểu Khánh (bên phải) khiến đàn em tròn mắt khi chia sẻ về một diễn viên không chịu học lời thoại. Cô cho biết, người này không chỉ thiếu chuyên nghiệp trong một phân cảnh, mà trong suốt quá trình ghi hình.

Netizen cho rằng, người được nhắc đến ở đây là Chung Hân Đồng. Cô từng hợp tác với Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa trong bộ phim Võ Tắc Thiên Bí Sử.

Trang QQ cho biết, Chung Hân Đồng từng bị nhiều diễn viên lồng tiếng kỳ cựu chê trách không chịu học lời thoại. Từ những video tại phim trường, có thể thấy được nhân viên công tác phải nhắc lời thoại cho "Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất", để cô lặp lại từng từ một như một cái máy. Cứ như vậy, đoàn phim không thể thu được âm thanh trực tiếp từ cảnh quay, gây khó chịu không hề nhẹ cho các diễn viên lồng tiếng.

Những người "bóc phốt" Chung Hân Đồng là Quý Quan Lâm, Tạ Thiên Thiên – các diễn viên lồng tiếng lão làng từng góp phần làm nên thành công của Võ Tắc Thiên Bí Sử. Vậy nên, dân tình càng tin chắc Chung Hân Đồng chính là ngôi sao mắc phải lỗi thiếu chuyên nghiệp, khiến Lưu Gia Linh từ chối nhận người quen.

Quý Quan Lâm, Tạ Thiên Thiên chỉ đích danh Chung Hân Đồng đẹp nhưng không chịu học lời thoại.

Không chỉ Chung Hân Đồng, còn rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ khiến dân tình chẳng thể yêu thương nổi vì không chịu học thuộc lời thoại. Nhiều người chỉ đếm số: "1,2,3,4…" tại phim trường một cách chống chế, rồi lạm dụng diễn viên lồng tiếng, khiến cho diễn xuất ngày càng thụt lùi. Thậm chí, có những ngôi sao dù đã hoạt động trong showbiz nhiều năm nhưng lại mắc "bệnh lạ", cứ lên phim là tự động tắt tiếng. Dù nhận cát-xê cực khủng nhưng thành công của họ phải có một nửa công lao là nhờ đội ngũ lồng tiếng "VIP pro".

Rất nhiều diễn viên kỳ cựu của Cbiz đã lên tiếng phản đối vấn nạn này, đồng thời Cục Điện ảnh Hoa ngữ cũng ra luật hạn chế sử dụng diễn viên lồng tiếng để nâng cao chất lượng diễn viên. Khán giả đều hi vọng các diễn viên sẽ sớm bỏ được thói xấu thiếu chuyên nghiệp này, diễn sao cho xứng đáng với mức thù lao "trên trời" mà họ nhận được.

Nguồn: QQ