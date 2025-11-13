Chiều 13/11, đám cưới của người đẹp Hương Liên và chú rể Minh Trung diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là một trong những hôn lễ được mong chờ trong tháng 11 này. Không gian đám cưới của Hương Liên có màu xanh và trắng chủ đạo, hoạ tiết trang trí lấy cảm hứng từ hoa sen - giống tên Hương Liên của cô dâu và cây tre tượng trưng cho sự mạnh mẽ, rắn rỏi của chú rể. Từ sảnh đón khách đến lễ đường của cặp đôi ngập hoa tươi và những bức ảnh cưới tình tứ. Tất cả tạo nên không gian kết hợp hiện đại, truyền thống, tạo cảm giá xa hoa nhưng ấm cúng, nhẹ nhàng.

Trong lễ cưới, người đẹp Hương Liên diện chiếc váy cưới được may đo, thiết kế riêng từ một thương hiệu nổi tiếng, được nhiều sao Việt lựa chọn gần đây. Chiếc váy có thiết kế phom chữ A đầy nhẹ nhàng, phần thân trên bằng ren trong suốt cùng cổ cao tinh tế, tôn trọn nét duyên dáng và sự trang nhã của cô dâu. Chất liệu satin cao cấp hòa quyện cùng ánh sáng tự nhiên, tạo nên hiệu ứng mềm mại như làn sương mai, mang nét đẹp kín đáo và gợi cảm theo cách tinh tế nhất.

Không hổ danh là mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Vbiz, Hương Liên tỏa sáng trong từng khung ảnh. Đây cũng là lần hiếm hoi Minh Trung - chồng Hương Liên xuất hiện công khai và lộ rõ mặt trước công chúng.

Visual "100 điểm" không trừ được chỗ nào của cô dâu Hương Liên trong ngày cưới

Cận nhan sắc của cô dâu hot nhất tối nay

Hương Liên ghi điểm bởi nụ cười xinh xắn, cuốn hút

Bó hoa cưới cầm tay của cô dâu có khắc tên 2 vợ chồng và ngày cưới

Hương Liên như công chúa giữa vườn cổ tích trong ngày cưới

Chồng Hương Liên lộ diện chụp ảnh cùng gia đình

Cận không gian cưới kết hợp hoa tươi và tre của Hương Liên và Minh Trung

Lễ đường cũng trang trí đầy hoa tươi, ánh sáng rực rỡ

Cặp đôi cũng đã xuất hiện ở khu vực lễ đường

Hương Liên được công chúng ưu ái gọi là “Kim Tae Hee phiên bản Việt” bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung và đường nét gương mặt thanh tú. Cô gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam, là thành viên đội HLV Vũ Thu Phương. Dù không tiến đến Chung kết, Hương Liên vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ phong thái tự tin và hình ảnh trong sáng, khác biệt so với nhiều thí sinh cùng thời. Ngoài đời, người đẹp sinh năm 2002 khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Chồng của Hương Liên được tiết lộ là thiếu gia trong một tập đoàn lớn, có nền tảng gia đình vững chắc và sự nghiệp ổn định. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có thời gian tìm hiểu âm thầm, không phô trương trước truyền thông. Hương Liên từng hiếm hoi chia sẻ cả hai quen biết qua mai mối, chuyện tình yêu được gia đình 2 bên tác hợp. Chỉ vài tháng sau khi hẹn hò, chồng thiếu gia đã cầu hôn Hương Liên. Cả hai làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2025.