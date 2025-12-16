Liên Bỉnh Phát (sinh năm 1990) được công chúng biết đến từ vai nam chính trong Song Lang, bộ phim giúp anh ghi dấu ấn mạnh ngay khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Hậu duệ mặt trời (bản Việt), Không lối thoát, Quý cô thừa kế… Anh cũng liên tục phủ sóng trong các chương trình thực tế như Chạy đi chờ chi, Ơn giời cậu đây rồi, 7 nụ cười xuân, Kỳ tài thách đấu, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nam diễn viên còn vừa giành giải thưởng Kim Chung cho bộ phim Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương). Liên Bỉnh Phát là diễn viên Việt đầu tiên giành giải Thị đế tại Kim Chung - một trong những lễ trao giải danh giá nhất của Đài Loan (Trung Quốc).

Tiếp nối thành công, Liên Bỉnh Phát trở lại với bộ phim điện ảnh Quán Kỳ Nam - dự án đánh dấu màn kết hợp đầy cảm hứng với đàn chị Đỗ Thị Hải Yến.

Liên Bỉnh Phát trong bộ phim ''Quán Kỳ Nam'' kết hợp cùng nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến.

Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, chuyện tình của Liên Bỉnh Phát với ca sĩ Ngọc Kayla – cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc cũng là nhận được sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi gắn bó hơn 5 năm, giữ mối quan hệ bền vững và kín tiếng.

Ngọc Kayla, tên thật là Phan Thị Ngọc Thương (SN 1991). Cô gia nhập nhóm Mắt Ngọc vào năm 2015, sau đó tham gia Giọng hát Việt 2017 và vào đội Đông Nhi.

Dù sự nghiệp solo không có nhiều dấu ấn nổi bật, cô vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc, thường xuyên đi diễn và thỉnh thoảng ra sản phẩm mới. Ngọc Kayla có phong cách thời trang gợi cảm. Khi đi diễn cô chuộng crop top kết hợp chân váy ngắn hoặc những thiết kế cắt xẻ, ôm sát khoe vóc dáng.

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát đã có nhiều năm bên nhau nhưng thời gian đầu, hai người giấu kín chuyện tình cảm. Họ vướng tin hẹn hò sau khi lộ hình ảnh đi chung cùng nhóm bạn.

Liên Bỉnh Phát và bạn gái - ca sĩ Ngọc Kayla.

Về lý do không công khai mối quan hệ, Liên Bình Phát chia sẻ rằng anh không chủ trương công khai hay giấu kín. Những người thân thiết đều biết về chuyện tình cảm của cặp đôi. Anh kể, hôm đưa bạn gái đi xem concert của ca sĩ Quốc Thiên, cả hai chỉ nghĩ đơn giản là buổi hẹn hò bình thường, nhưng nhìn lên lại đúng máy quay đang chiếu.

Nam diễn viên khẳng định anh và bạn gái không muốn gây chú ý bằng chuyện tình cảm.

“Điều chúng tôi muốn là khán giả quan tâm đến công việc hơn. Tôi tập trung vào diễn xuất, còn Ngọc tập trung cho ca hát. Chúng tôi luôn cố giữ thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Cả hai chỉ cố gắng sống bình thường và là chính mình".

Liên Bỉnh Phát cũng thừa nhận, anh là người không quá lãng mạn, thậm chí còn khô khan nên anh rất trân trọng bạn gái hiện tại.



Còn Ngọc Kayla cho biết cô và Liên Bỉnh Phát là kiểu mối quan hệ "tri kỷ thấu hiểu, đồng điệu về tâm hồn", luôn chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, coi đó là nền tảng vững chắc nhất.

Cặp đôi có nhiều năm bên nhau kín tiếng.

Cô từng tiết lộ trong suốt thời gian yêu nhau, hai người chưa từng lớn tiếng. Cả hai đều lựa chọn cách trò chuyện bình tĩnh, lắng nghe để giải quyết mọi vấn đề.

"Tất nhiên, mỗi người đều có ý kiến riêng, quan điểm khác nhau. Nhưng cả hai cố gắng tìm đến điểm chung để giải quyết êm đẹp, không phải lớn tiếng với nhau. Tôi và Phát có điểm chung là sống vô tư, vui vẻ, không nghĩ quá nhiều ", Ngọc Kayla nói.

Giữa lịch trình bận rộn của cả hai, Ngọc Kayla cho biết chính sự điềm tĩnh, tôn trọng không gian riêng và sự tin tưởng lẫn nhau đã giúp mối quan hệ bền vững: “Tình cảm của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối và sự thấu hiểu. Đó là điều giữ cho cả hai luôn bình yên”.

Nói về dự định kết hôn, Liên Bỉnh Phát nói cả hai đang hạnh phúc với hiện tại và không muốn vội vàng: "Tương lai thế nào tôi không thể nói trước, nhưng lúc này, điều khiến tôi an tâm nhất là cả hai đều vui vẻ với hiện tại.