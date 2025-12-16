Với những ai theo dõi chuyện tình của những rapper Việt đều biết cặp đôi Low G và Dương Fynn. Đây là đôi rapper - quản lý được nhận xét đẹp đôi, tình tứ nhất nhì Vbiz. Cả hai đã có nửa thập kỷ gắn bó từ công việc đến cuộc sống, được người hâm mộ chúc phúc.

Và chuyện gì đến cũng đến, rạng sáng ngày 16/12, Dương Fynn "xả kho" loạt khoảnh khắc ngọt ngào để thông báo cột mốc mới. Low G và Dương Fynn chính thức "chốt đơn", đàng gái bật khóc khi được bạn trai đánh úp cầu hôn bất ngờ. Người hâm mộ, bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng và mong chờ khoảnh khắc cả hai cùng nhau bước vào lễ đường trong thời gian sắp tới.

Dương Fynn bật khóc khi được cầu hôn bất ngờ (Nguồn: Instagram nhân vật)

Cả hai ôm nhau trong sự hào hứng, chúc phúc của bạn bè

Cặp đôi đẹp nhất làng rap cuối cùng cũng có cái kết đẹp (Ảnh: Instagram nhân vật)

Nhìn biểu cảm Dương Fynn là biết hạnh phúc cỡ nào (Ảnh: Instagram nhân vật)

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Low G được đánh giá là rapper tài năng ở làng nhạc Việt. Trước khi đến với rap, Low G từng là dancer, học nhảy Hiphop từ năm 12 tuổi. Còn Dương Fynn tên thật là Dương Hoàng, sinh năm 1997. Cô vừa là content creator, vừa là bạn gái và cũng là quản lý của nam rapper.

Low G và Dương Fynn gặp gỡ, quen biết khi cùng là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew. Từ tháng 11/2020, Dương Fynn bắt đầu làm quản lý cho Low G sau khi MV Thủ đô Cypher ra mắt.

Một điều đặc biệt là cặp đôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nên có rất nhiều điểm giống nhau. Dương Fynn cũng thừa nhận mình là người tán tỉnh trước, tiếp cận Low G với thái độ yêu thích rõ ràng. Thời gian đầu Low G không đáp lại nên Dương có ý định từ bỏ nhưng lúc này nam rapper đã thích cô, cuối cùng cả hai chính thức hẹn hò. Sau thời gian yêu nhau, cả hai quyết định dọn về sống chung, cùng nhau xây dựng mái ấm riêng.

Cặp đôi dọn về sống chung, đồng hành từ công việc đến cuộc sống (Ảnh: Instagram nhân vật)

Cách đây hơn 1 năm, cả hai cùng tậu xế hộp hơn 2 tỷ đồng (Ảnh: Instagram nhân vật)

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Low G từng chia sẻ: "Từ trước đến giờ, bọn mình vẫn cơ bản là chính bọn mình thôi, không có nhiều thay đổi. Một phần ở mình sẽ bị lây tính của những người mình hay gặp. Ở gần Dương, mình thấy mình thẳng tính hơn và cũng sẵn sàng để giải quyết vấn đề hơn. Ngày xưa khi đi chơi với anh em bạn bè, mình hay cả nể và bỏ qua những khúc mắc. Nói chuyện với bố mẹ cũng vậy, để kệ bố mẹ nói rồi đi làm việc của mình. Từ khi yêu Dương thì việc giải quyết vấn đề và nói thẳng lại trở thành một thói quen. Mình học cách không ngại nói thẳng những suy nghĩ và cảm xúc với người khác, điều đó khiến mình thấy mối quan hệ với bạn bè và gia đình trở nên tốt hơn rất nhiều".

Dương Fynn cũng tiết lộ tính cách có nhiều thay đổi tích cực từ khi yêu: "Ngày xưa mình là người rất nóng tính. Nhưng khi yêu Long, lúc mình nóng tính thì Long vẫn nhẹ nhàng. Tự nhiên mình thấy… có lỗi nên tém tém lại. Lâu dần thì mình cũng học cách nhẹ nhàng hơn".