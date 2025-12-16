Mối quan hệ thật giữa bố Tóc Tiên và Touliver

Để có được vị trí như hiện tại trong làng giải trí, Tóc Tiên đã đi qua không ít thăng trầm, không chỉ trong sự nghiệp mà cả đời sống riêng tư. Nữ ca sĩ từng nhiều lần thẳng thắn chia sẻ về những áp lực gia đình mà cô phải đối diện, đặc biệt là câu chuyện quan điểm sống và lựa chọn bạn đời.

Tóc Tiên từng tiết lộ mẹ cô là người khá nghiêm khắc, có những kỳ vọng và áp đặt nhất định trong chuyện tình cảm của con gái. Nữ ca sĩ cho biết, mẹ sẽ không hài lòng nếu người đồng hành của cô không đáp ứng những tiêu chuẩn do gia đình đặt ra. Chính điều này từng tạo nên áp lực rất lớn cho mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver. Trong một lần chia sẻ hiếm hoi, Tóc Tiên cho biết Touliver từng chịu nhiều tổn thương và tự ái, thậm chí có giai đoạn lựa chọn rời xa cô.

Sau những bất hòa với mẹ, Tóc Tiên gần như không nhắc nhiều đến gia đình trên truyền thông, ngoại trừ những khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện cùng bố ruột. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa bố Tóc Tiên và Touliver cũng trở thành điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Tóc Tiên từng chia sẻ gặp áp lực từ chuyện chọn sự nghiệp đến cả kết hôn. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, Touliver chưa ra mắt mẹ vợ nhưng đã gặp gỡ, và có cuộc nói chuyện với bố. Trong lễ cưới diễn ra tại Đà Lạt, bố Tóc Tiên là người trực tiếp về Việt Nam dự và chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của con gái.

Khi đó bố Tóc Tiên chia sẻ trên Facebook: " Nhìn ánh mắt rạng ngời của con trong mấy năm nay, ba biết con gái ba đang rất hạnh phúc". Hình ảnh ông ôm Tóc Tiên, ánh mắt rạng ngời và câu nói chúc phúc giản dị dành cho hai con được xem như lời chấp thuận chính thức dành cho Touliver. Không cần tuyên bố công khai hay thể hiện tình cảm rầm rộ, sự hiện diện và lời chúc ấy đủ cho thấy mối quan hệ giữa bố vợ và con rể không hề căng thẳng như những đồn đoán trước đó.

Sau hôn lễ, Tóc Tiên và Touliver cũng hiếm khi nhắc đến gia đình. Bố của Tóc Tiên cũng không có tương tác trên mạng xã hội với con rể.

Bố Tóc Tiên về Việt Nam dự đám cưới còn mẹ nữ ca sĩ thì vắng mặt. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý.

Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

So với mẹ Tóc Tiên thì mối quan hệ giữa bố vợ - con rể được cho là "dễ thở" hơn. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây khán giả lại bắt đầu "soi" thấy vài tín hiệu trục trặc trong hôn nhân của Tóc Tiên - Hoàng Touliver. Một số hình ảnh đời thường của Tóc Tiên cũng cho thấy cô thường đi sự kiện một mình, thậm chí đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc nội tâm hơn thường lệ. Phía Hoàng Touliver cũng không còn xuất hiện trong các hoạt động cá nhân của vợ như trước kia. Dù tất cả chỉ mới dừng ở mức đồn đoán, nhưng chuỗi "hint" dày đặc này khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của cặp đôi kín tiếng nhất Vbiz.