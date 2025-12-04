Những "fan cứng" theo dõi Tóc Tiên và Touliver đều nhận ra loạt dấu hiệu lạ trong cuộc hôn nhân của cặp đôi dạo gần đây. Trong khi Tóc Tiên bị bắt gặp đã chuyển ra căn hộ cao cấp thì Touliver vẫn check in tại căn biệt thự thân thuộc của cả hai. Trên mạng xã hội, Tóc Tiên thường xuyên đăng ảnh đi sự kiện, du lịch cùng hội bạn, tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Vì vậy, tình trạng hiện tại của Touliver cũng được cư dân mạng dành sự chú ý đặc biệt.



Cách đây không lâu, Touliver thường xuyên đăng ảnh làm việc, đạp xe tại một một khu vực gần biển. Sau khi trở về TP.HCM, anh sống 1 mình, chăm sóc thú cưng bên trong biệt thự. Không còn những bữa ăn hoành tráng như trước, Touliver tự chuẩn bị những bữa ăn nhanh. Ngoài công việc, anh chủ yếu dành thời gian cho việc tập luyện thể thao. Touliver tiết lộ cũng đã sụt cân sau nhiều ngày chăm chỉ tập luyện. Thỉnh thoảng, "Phù thuỷ âm nhạc" lẻ bóng đi dự sự kiện.

Trên mạng xã hội, Touliver cũng "thả tim" cho một vài bức ảnh của Tóc Tiên. Có thể thấy, cả hai đã dành thời gian cho cuộc sống riêng nhưng Touliver vẫn có sự quan tâm đặc biệt dành cho Tóc Tiên.

Touliver chỉ dành thời gian cho việc tập luyện, làm việc

Những bữa ăn của anh chỉ nhanh gọn, đơn giản

Có thời gian Touliver rời khỏi biệt thự, đến một vùng biển để làm việc

Cách đây ít ngày, Touliver "thả tim" ảnh Tóc Tiên đi Đà Lạt

Tóc Tiên và Hoàng Touliver từ lâu đã được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và đặc biệt kín tiếng của Vbiz. Cả hai nên duyên sau chương trình Hòa âm ánh sáng năm 2015, rồi âm thầm hẹn hò suốt nhiều năm mà không một lần phô trương. Đến đầu năm 2020, cặp đôi quyết định về chung một nhà bằng một hôn lễ bí mật ở Đà Lạt, chỉ mời những bạn bè thân thiết nhất trong giới giải trí.

Tóc Tiên từng chia sẻ cả hai rất thích tận hưởng cuộc sống khi về nhà, họ dành nhiều thời gian bên nhau sau những bộn bề công việc. Nữ ca sĩ từng kể: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Trước đây, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau nấu nướng bên trong biệt thự

Thời gian gần đây khán giả lại bắt đầu "soi" thấy vài tín hiệu trục trặc trong hôn nhân của Tóc Tiên - Hoàng Touliver. Một số hình ảnh đời thường của Tóc Tiên cũng cho thấy cô thường đi sự kiện một mình, thậm chí đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc nội tâm hơn thường lệ. Phía Hoàng Touliver cũng không còn xuất hiện trong các hoạt động cá nhân của vợ như trước kia. Dù tất cả chỉ mới dừng ở mức đồn đoán, nhưng chuỗi "hint" dày đặc này khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của cặp đôi kín tiếng nhất Vbiz.