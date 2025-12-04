Không thể tin Taeyeon có ngày thảm hại tới mức này

Nhiều ngôi sao từng được vây quanh bởi ánh hào quang và những lời tán tụng của công chúng ở giai đoạn hoàng kim. Nhưng sau khi hết thời, danh tiếng cùng thành tích thương mại của họ sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Taeyeon (SNSD) cũng là 1 trường hợp như vậy.

Taeyeon từng được xem là nữ ca sĩ số 1 showbiz Hàn, sở hữu loạt hit solo gặt hái được những thành tích "vô tiền khoáng hậu" trên các bảng xếp hạng uy tín nhất tại xứ sở kim chi. Không chỉ "làm mưa làm gió" tại quê nhà, loạt hit đình đám của nữ ca sĩ 8X như I, Why, Four Seasons, And One... còn oanh tạc trên khắp các bảng xếp hạng quốc tế. Thế nhưng giờ đây Taeyeon lại đang đối mặt với giai đoạn cực kỳ khó khăn, khiến cô bị gán mác "nghệ sĩ hết thời".

Theo đó, album mới của trưởng nhóm SNSD mang tên Panorama: The Best of TAEYEON đã đạt được doanh số thấp kỷ lục trong sự nghiệp nữ ca sĩ. Được biết, album mở màn với khoảng 39.000 bản bán ra trong ngày đầu tiên. Thành tích này kém xa so với những sản phẩm trong quá khứ của Taeyeon, đồng thời quá lép vế so với nhiều thần tượng đang hoạt động ở thị trường Kpop. Còn nhớ ở thời đỉnh cao, trưởng nhóm SNSD dễ dàng tẩu tán khoảng 100 ngàn bản album Purpose chỉ trong ngày đầu tiên.

Taeyeon vừa thiếp lập 1 kỷ lục đáng buồn trong sự nghiệp

Chưa dừng lại ở đó, lượt stream nhạc thê thảm của Taeyeon trong lần trở lại mới đây cũng trở thành chủ đề nóng. Ca khúc chủ đề Panorama của trưởng nhóm SNSD chỉ ghi nhận lượt stream khoảng 170.000 trong ngày đầu tiên trên Spotify. Trong bối cảnh nhan nhản nghệ sĩ Kpop có thể đạt được con số cả triệu lượt stream ngày đầu trên Spotify, thành tích mới đây của Taeyeon bị đánh giá là vô cùng khiêm tốn và bết bát. Chưa kể, con số 170.000 do Taeyeon xác lập còn thua xa cả nghệ sĩ tân binh AllDay Project vừa đạt được cột mốc gần 500.000 lượt stream nhạc trên Spotify với ca khúc mang tên One More Time.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã thảo luận sôi nổi xung quanh những con số đáng thất vọng trong màn trở lại của Taeyeon. Nhiều khán giả nhận định, Taeyeon đã hết thời và âm nhạc của cô đã không còn phù hợp với "khẩu vị" hiện tại của đại chúng.

Trong khi đó, không ít fan lại bênh vực thủ lĩnh SNSD khi cho biết Panorama: The Best of TAEYEON vốn chỉ là album tổng hợp các bản hit trong sự nghiệp Taeyeon nên doanh số bán hàng có không so được các album thông thường cũng là điều dễ diểu. Thế nhưng, nhiều ý kiến phản bác lại rằng nếu Taeyeon vẫn còn sở hữu lực lượng fan hùng hậu thì sẽ dễ dàng tẩu tán số lượng lớn album và gặt hái được thành tích stream nhạc khả quan.

Công chúng sốc nặng khi chứng kiến thành tích cực kỳ khiêm tốn của Taeyeon trong màn trở lại mới đây

Taeyeon có tên đầy đủ là Kim Taeyeon, sinh ngày 9/3/1989 tại Jeonju, Hàn Quốc. Nữ idol ra mắt vào năm 2007 cùng với SNSD và nhanh chóng trở thành 1 trong những giọng ca hàng đầu tại Kpop. Cô là thành viên thể hiện những nốt cao "killing part" trong nhiều ca khúc hit của nhóm như Gee, Genie, I Got A Boy...

Năm 2015, Taeyeon chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay I, gặt hái thành công vang dội. Kể từ đó, cô đã phát hành nhiều album và đĩa đơn thành công khác, củng cố vị thế là 1 trong những nghệ sĩ solo hàng đầu Kpop, được mệnh danh là "Nữ hoàng solo" và "Nữ hoàng nhạc phim" với loạt OST đình đám. Nhưng tới nay, nữ idol hiện phải đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp vì doanh thu thương mại không được như mong đợi.

Taeyeon từng có sự nghiệp huy hoàng, được công chúng ngưỡng mộ

Nguồn: Koreaboo