Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!

Gia Linh, Theo Phụ Nữ Số 13:00 04/12/2025
Cô bé từng bị miệt thị ngoại hình nay đã dậy thì thành công.

Trước đây, Thẩm Giai Nhuận – con gái của Tiểu Thẩm Dương (tên thật Thẩm Hòa) được khán giả biết đến rộng rãi qua show truyền hình Bố Ơi Minh Đi Đâu Thế. Ban đầu, nam diễn viên Cbiz chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc bên ái nữ như một kỷ niệm, ai dè, cô bé Thẩm Giai Nhuận lại phải chịu vô số thị phi, bị miệt thị ngoại hình thậm tệ.

Điều này khiến Tiểu Thẩm Dương vừa tức giận lại vừa hối hận, tự trách bản thân vì đã để con gái phải đối mặt với áp lực dư luận khi còn quá nhỏ. Bản thân Thẩm Giai Nhuận thì luôn giữ thái độ hết sức lạc quan, tuyên bố rằng: "Em tự hào vì mình trông giống bố".

Giờ đây, sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, sao nhí Bố Ơi Minh Đi Đâu Thế mới một lần nữa xuất hiện trước công chúng. Cô bé 19 tuổi Thẩm Giai Nhuận được lên bìa tạp chí OK tháng 12, khoe nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều, khiến netizen phải trầm trồ khen ngợi. Không ít người bất ngờ trước sự lột xác của cô bé này, từ nhan sắc đến khí chất đều cải thiện rõ rệt so với trước kia. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng: "Chú vịt con xấu xí ngày nào nay đã hóa thiên nga. Ca dậy thì này quả thực quá thành công!".

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!- Ảnh 1.

Thẩm Giai Nhuận từng bị gắn cho danh hiệu không mấy hay ho là "Tinh nhị đại xấu nhất Cbiz". Bố cô bé cũng rất ân hận vì đã để cho con gái ra mắt công chúng sớm, phải đối mặt với những điều tiếng thị phi.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!- Ảnh 2.

Mới đây, Thẩm Giai Nhuận gây chú ý khi xuất hiện trên bìa tạp chí.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!- Ảnh 3.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!- Ảnh 4.

Có thể thấy được sau khi dậy thì, các đường nét trên gương mặt cô bé đã thanh thoát hơn xưa, khí chất cũng cải thiện đáng kể.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!- Ảnh 5.

Netizen đáng giá rằng sao nhí này đã "vịt hóa thiên nga".

Trang QQ cho biết, Thẩm Giai Nhuận là ví dụ điển hình cho câu nói: "Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng". Trong những năm qua, con gái Tiểu Thẩm Dương im hơi lặng tiếng trong showbiz, tìm cách để "nâng cấp" bản thân mình.

Thẩm Giai Nhuận sang Hàn Quốc để học tập vũ đạo với tư cách thực tập sinh, đồng thời cũng tăng tiến gu thẩm mỹ, học cách trang điểm, ăn mặc phù hợp với mình. Nhờ vậy, khi tái xuất, cô bé từng bị miệt thị ngoại hình năm nào đã bùng nổ nhan sắc, khiến khán giả có cái nhìn hoàn toàn khác về mình.

Giờ đây, khi Thẩm Giai Nhuận bắt đầu phát triển sự nghiệp nghệ thuật, dân tình đều kỳ vọng cô bé có thể gặt hái nhiều thành công, nối nghiệp người bố nổi tiếng của mình.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lột xác ngoạn mục: Vịt con xấu xí nay đã hóa thiên nga!- Ảnh 6.

Thẩm Giai Nhuận được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong showbiz Hoa ngữ.

Nguồn: QQ

