Sao nam ai cũng biết mặt vào viện cấp cứu khẩn, để lại thư tuyệt mệnh gây hoang mang

Tờ KoreaBoo đưa tin tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nam nghệ sĩ piano hàng đầu showbiz Hàn Lim Dong Hyek, đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Vào ngày 16/12, anh đã đăng tải 1 bài viết đen tối, chào tạm biệt khán giả và ám chỉ về việc sẽ có hành động cực đoan trên trang cá nhân. "Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đều là sai lầm của tôi. Nhưng xin hãy tin điều này, dù tôi chưa tinh tế và sống thiếu chuẩn mực, nhưng tình yêu âm nhạc của tôi là vô cùng lớn lao. Tôi mong muốn mọi người đều hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Tôi yêu các bạn rất nhiều", Lim Dong Hyek viết.

Sau khi nhìn thấy thư tuyệt mệnh và lo sợ Lim Dong Hyek làm điều dại dột, cư dân mạng đã báo cáo vụ việc cho Sở Cảnh sát Seocho, Seoul (Hàn Quốc). Sở Cảnh sát lập tức cử người đến nhà Lim Dong Hyek và đi khắp nơi tìm anh để ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trải qua hơn 3 tiếng truy vết tung tích, họ tìm thấy nam nghệ sĩ tại 1 địa điểm tại Seocho-dong. Lực lượng chức năng tiến hành khuyên nhủ, ổn định tinh thần và giải cứu Lim Dong Hyek. Nam nghệ sĩ sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn. Do cảnh sát can thiệp kịp thời, Lim Dong Hyek không gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng tinh thần bất ổn nghiêm trọng.

Lim Dong Hyek có ý định làm điều dại dột, nhưng cảnh sát đã ngăn chặn thành công tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ảnh: Kbizoom.

Lim Dong Hyek được biết đến là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Hàn Quốc, từng đạt giải trong 3 cuộc thi piano hàng đầu thế giới. Ở xứ kim chi, không ai không biết đến tên tuổi và tài năng của Lim Dong Hyek.

Tuy nhiên, danh tiếng của Lim Dong Hyek đã sụp đổ từ năm 2020. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ bị điều tra hành vi mua bán dâm tại tiệm massage. Tháng 12/2024, Lim Dong Hyek bị phạt tiền theo thủ tục tố tụng rút gọn, nhưng sao nam đã kháng cáo và phải ra hầu tòa. Tháng 9 vừa qua, nam nghệ sĩ bị tuyên phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng) vì vi phạm Luật Xử phạt hành vi môi giới mại dâm. Vụ bê bối đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Lim Dong Hyek. Anh cũng chính thức bị cấm sóng ở Hàn Quốc.

Danh tiếng của nam nghệ sĩ tài năng này sụp đổ, hầu tòa triền miên vì có hành vi mua dâm vi phạm quy định của pháp luật. Ảnh: Koreajoongang Daily.

Nguồn: KoreaBoo