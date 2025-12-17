Trong làng giải trí Hoa ngữ chắc chẳng mấy ai như nàng "Mỹ nữ 4000 năm mới gặp" Cúc Tịnh Y, khổ đủ mọi đường với công ty quản lý. Được biết, nữ diễn viên Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ từng là "gà chiến" dưới trướng của Siba Media, có thể nói là đã một mình chèo chống cả công ty giải trí này. Thế nhưng thật đáng buồn là công ty Siba không thể "chắp cánh" sự nghiệp cho người đẹp, lại còn tìm đủ mọi cách để kìm kẹp, kiểm soát cô.
Đến khi Cúc Tịnh Y tuyên bố rời khỏi Siba Media sau 10 năm gắn bó, ai nấy đều mừng thay cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được vụ "ly hôn" giữa nghệ sĩ và công ty quản lý hóa ra vẫn chưa đi đến hồi kết.
Mới đây, Tòa án đã công bố thông tin về vụ kiện có liên quan đến Siba Media và Cúc Tịnh Y. Công ty quản lý Siba cho biết, ngày 16/8/2013, họ đã ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với Cúc Tịnh Y, sau đó lại ký thêm một hợp đồng bổ sung vào ngày 10/9/2018.
Theo đó, Siba Media là công ty quản lý duy nhất của Cúc Tịnh Y, đồng thời cũng là đơn vị duy nhất được sử dụng họ tên, hình ảnh, hình tượng, âm thanh của người đẹp trong thời gian từ 16/8/2013 đến 15/8/2033 (nghĩa là hợp đồng kéo dài tận 20 năm). Vì lý do này, phía Siba đã khởi kiện tạp chí thời trang đã hợp tác với Cúc Tịnh Y ra tòa, yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh của nữ diễn viên và bồi thường số tiền lên tới 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng).
Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y lại đưa ra tuyên bố trái ngược. Nữ diễn viên Như Ý Phương Phi khẳng định rằng cô đã ngừng hợp tác với Siba Media từ ngày 15/6/2024 (lẽ ra 18/6 mới hết hạn) do công ty quản lý nhiều lần vi phạm điều khoản hợp đồng, thậm chí còn làm giả hợp đồng bổ sung giữa hai bên.
Không chỉ vậy, ekip của Cúc Tịnh Y còn tố Siba Media giả tạo chữ ký của nghệ sĩ, tung những thông tin thất thiệt để cản trợ hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên Hoa Nhung. "Mỹ nữ 4000 năm" đã tìm luật sư để giải quyết những tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ, quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Hiện tại, cuộc đấu tố giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý đang lên đến cao trào. Trong khi "Mỹ nữ 4000 năm" tố công ty chèn ép, bóc lột, trả lương cực thấp và bỏ bê cô trong lúc mắc bệnh COVID, không thèm đoái hoài thì Siba Media cũng "phản dame" cực gắt, chỉ trích Cúc Tịnh Y là kẻ ăn cháo đá bát, bôi đen hình tượng của công ty.
Siba Media công khai tiết lộ đã "đập tiền" 160 triệu NDT (hơn 600 tỷ đồng) để quy hoạch sự nghiệp cho Cúc Tịnh Y, trả cho nữ diễn viên mức thu nhập hơn 139 triệu NDT (514 tỷ đồng). Ngoài mức lương cố định hàng tháng 250.000 NDT (935 triệu đồng), người đẹp còn được công ty cấp cho một căn hộ cao cấp ven sông rộng 155 mét vuông tại Bến Thượng Hải, có siêu xe đưa đón và các khoản chi phí tiêu dùng, du lịch khác.
Tuy nhiên, theo trợ lý cũ của Cúc Tịnh Y thì còn nhiều sự mập mờ xung quanh các khoản thu - chi của Siba Media, những chi phí nói trên đều được trích từ thu nhập của Cúc Tịnh Y chứ chẳng hề có đãi ngộ hậu hĩnh nào từ Siba Media cả.
Giờ đây vẫn chưa rõ ai đúng ai sai trong câu chuyện này nhưng cư dân mạng có vẻ đang nghiêng về phía Cúc Tịnh Y nhiều hơn. Bởi lẽ trước đó, công ty này đã có cách xử sự không đẹp, tung tin bôi đen Cúc Tịnh Y, muốn chèn ép, kìm kẹp, buộc cô phải tiếp tục gia hạn hợp đồng.
Trước mắt, làng giải trí Hoa ngữ đã có ví dụ điển hình về việc nghệ sĩ tỏ thái độ cứng rắn và giành chiến thắng trước công ty quản lý, đó là nữ diễn viên thế hệ sau 1995 Triệu Lộ Tư. Còn về việc Cúc Tịnh Y có thể thoát khỏi sự nhì nhằng của Siba Media hay không thì phải chờ xem mới biết được!
Nguồn: Sohu