Won Bin có đang thực sự ổn không?

Won Bin là nam diễn viên có cuộc sống bí ẩn nhất showbiz Hàn Quốc. Tài tử này đã dừng đóng phim, vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí 15 năm qua. Dù vậy, tên tuổi của Won Bin chưa bao giờ hạ nhiệt. Mọi thông tin và hình ảnh của anh dù là ít ỏi vẫn luôn khiến dư luận dậy sóng. Đến cả đồng nghiệp trong showbiz cũng tò mò về cuộc sống ẩn dật của Won Bin. Bởi lẽ lý do cho việc Won Bin ngừng đóng phim đến nay vẫn là một ẩn số. Có nhiều đồn đoán cho rằng anh kén chọn kịch bản, không muốn lặp lại chính mình, hoặc đơn giản chỉ muốn dành thời gian cho gia đình. Dù lý do là gì, sự vắng bóng của anh trong suốt một thập kỷ rưỡi qua vẫn là một trong những câu chuyện bí ẩn, hấp dẫn nhất của làng giải trí Hàn Quốc

Và vào ngày 16/12, Han Ga Eul - cháu gái của Won Bin - đã gây chú ý khi chia sẻ về tình hình cậu ruột. Trong 1 chương trình truyền hình, nữ diễn viên Han Ga Eul cho biết cô đi đâu cũng được người xung quanh hỏi về người cậu tài tử của mình. Trò chuyện với nghệ sĩ hài Lee Guk Joo, Han Ga Eul tiết lộ cậu Won Bin rất khỏe mạnh, đang có cuộc sống thư thái, hạnh phúc bên vợ con sau khi xa rời ánh hào quang.

Cháu gái Won Bin cho biết cậu cô vẫn rất ổn, khỏe mạnh và sống vui vẻ hạnh phúc bên vợ con. Ảnh: Kbizoom, Instagram.

Lần gần nhất Won Bin xuất hiện trước công chúng là vào ngày 26/7. Khi đó, tài tử và bà xã Lee Na Young bị bắt gặp đi tham qua Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Wooyang ở Gyeongju, Hàn Quốc. Đây là lần hiếm hoi cặp sao hàng đầu lộ diện cùng nhau kể từ sau đám cưới vào năm 2015.

Sau khi những bức ảnh về Won Bin và Lee Na Young được chia sẻ, cư dân mạng cho biết họ đã sốc trước sự trẻ trung, tỷ lệ cơ thể của cặp đôi qua camera thường, đặc biệt là Lee Na Young. 2 diễn viên hàng đầu được khen có vóc dáng cao ráo, chân dài và khí chất ngôi sao. Trong đó, Lee Na Young được nhận xét đẹp như búp bê và gây bất ngờ với chiều cao không hề kém cạnh ông xã Won Bin. Công chúng cũng hy vọng Won Bin và Lee Na Young công khai xuất hiện bên nhau nhiều hơn.

Vợ chồng Won Bin - Lee Na Young cùng lộ diện sau nhiều năm sống kín tiếng. Cặp sao cùng đi tham quan bảo tàng nghệ thuật vào cuối tháng 7. Ảnh: KoreaBoo.

Won Bin sinh năm 1977, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ bộ phim truyền hình kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Trên địa hạt điện ảnh, Won Bin khẳng định tài năng qua các tác phẩm như My Brother, Mother, Taegukgi, The Man From Nowhere... Đáng tiếc, The Man From Nowhere cũng là bộ phim cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại mà Won Bin lựa chọn tham gia. Từ năm 2010 tới nay, anh không còn tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào khác, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Tên tuổi anh nổi tiếng toàn châu Á sau bộ phim Trái Tim Mùa Thu đóng với Song Hye Kyo. Ảnh: Nate.

Won Bin là 1 trong những sao Hallyu đáng chú ý nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách. Ảnh: Elle.

Năm 2013, Won Bin công khai hẹn hò nữ diễn viên Lee Na Young. Họ tổ chức đám cưới giản dị, chỉ mời 50 khách vào tháng 6/2015 tại quê nhà của Won Bin. Trong suốt quá trình hẹn hò và kết hôn chỉ vài tấm ảnh đôi của Won Bin - Lee Na Young được hé lộ, gồm ảnh cưới và ảnh chụp lúc họ hẹn hò ở 1 nhà hàng vào năm 2011.

Đến nay, cặp vợ chồng quyền lực đã có 1 cậu con trai. Tuy nhiên, Won Bin - Lee Na Young luôn giữ kín hình ảnh con với công chúng dù netizen nhiều lần bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của thiên thần nhí nhà đại nam thần và đại mỹ nữ của showbiz Hàn.

Là tài tử và minh tinh hàng đầu, sở hữu khối tài sản khủng nhưng Won Bin - Lee Na Young lại tổ chức 1 đám cưới hết sức đơn giản, kín đáo. Ảnh: Nate.

