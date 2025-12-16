"Không xác định" được thật giả đoạn ghi âm trong vụ Kim Soo Hyun

(Ảnh: Hankook Ilbo)

Theo thông tin được Korea Times đăng tải, cảnh sát cho biết South Korea's National Forensic Service (tạm dịch: Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc) đã kết luận rằng họ không thể xác định liệu đoạn ghi âm được kênh YouTube Garo Sero Research Institute công bố có bị thao túng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.

Đoạn ghi âm gây tranh cãi được công bố vào tháng 5, được cho là của nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron. Trong đoạn ghi âm, cô khẳng định mình từng hẹn hò với nam diễn viên Kim Soo Hyun khi còn là trẻ vị thành niên. Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã thông báo với Sở Cảnh sát Gangnam ở Seoul vào tháng trước rằng họ đã đi đến kết luận "không xác định" về khả năng thao túng của file ghi âm này.

Theo các quan chức, cơ quan này đã tiến hành phân tích đoạn ghi âm theo yêu cầu của cảnh sát nhưng cho biết họ không thể xác định liệu đoạn ghi âm có bị chỉnh sửa hay không do những hạn chế về mặt kỹ thuật.

Trước đó, gia đình của Kim Sae Ron đã tổ chức một cuộc họp báo với Garo Sero Research Institute vào tháng 5, cáo buộc rằng Kim Soo Hyun đã có quan hệ tình cảm với Kim Sea Ron khi cô còn là học sinh trung học. Để làm bằng chứng, gia đình đã công bố một phần đoạn ghi âm cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút giữa Kim và một người quen ở New Jersey vào ngày 10 tháng 1, khoảng một tháng trước khi cô qua đời. Trong đoạn ghi âm, Kim Sae Ron nói rằng cô từng hẹn hò với Kim Soo Hyun từ thời trung học cho đến khi vào đại học. Cô nói thêm rằng, nhìn lại, cô cảm thấy mình đã bị lợi dụng.

Phía Kim Soo Hyun phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đoạn ghi âm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ tương tự, và đã đệ đơn kiện Kim Se-ui, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Garo Sero, với các tội danh bao gồm phỉ báng theo Luật Mạng Thông tin và Truyền thông của Hàn Quốc.

Cảnh sát sau đó đã chuyển đoạn ghi âm cho Cơ quan Pháp y Quốc gia vào tháng 8 để phân tích. Ủy viên Cảnh sát Thủ đô Seoul, Park Jeong-woo, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng các cuộc điều tra đối với các bên liên quan đã kết thúc và các nhà chức trách đang tiến hành phân tích cuối cùng các tài liệu đã thu thập. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra đang ở giai đoạn cuối cùng.