Trước khi trở thành chú rể của một trong những đám cưới được quan tâm nhất giới thượng lưu Việt, Justin Cohen - chồng Tiên Nguyễn gần như là cái tên xa lạ với công chúng. Không ồn ào, không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, quá khứ của Justin chỉ thực sự được hé lộ khi câu chuyện tình yêu của anh và Tiên Nguyễn được kể lại theo cách rất riêng trong clip được phát tại hôn lễ tại Đà Nẵng.

Trọn vẹn hành trình từ yêu đến cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai (Nguồn: NVCC)

Theo như giới thiệu, Justin sinh năm 1981 tại Vancouver (Canada), trong gia đình ba anh em. Tiên Nguyễn và chồng chênh lệnh nhau 16 tuổi. Tuổi thơ của Justin gắn liền với hình ảnh một cậu bé trầm tính, nhút nhát, tò mò với thế giới xung quanh. Đặc biệt, điều không ai ngờ đến là năm 15 tuổi, Justin đã bắt đầu kiếm tiền, anh làm thêm bán thời gian, thỉnh thoảng còn đi đóng phim.

Ít ai ngờ đến chồng của Tiên Nguyễn từng đi đóng phim khi mới 15 tuổi (Ảnh: Cắt từ clip)

Chồng Tiên Nguyễn tốt nghiệp loại ưu tại BCIT, sau đó giành học bổng toàn phần tại Vancouver Film School và từng giảng dạy truyền thông kỹ thuật số. Những năm tháng này đặt nền móng cho sự nghiệp của Justin trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ. Khi Justin có sự nghiệp riêng, tích luỹ đủ tiền để mua bất động sản đầu tiên thì Tiên Nguyễn chỉ mới là cô bé mọc thành công 2 chiếc răng.

Hai con người với hai thế giới tưởng chừng không liên quan đã sống song song trong nhiều năm, cho đến khi gặp nhau lần đầu. Điều thú vị là ở khoảnh khắc ấy, Tiên thậm chí còn không nhận ra Justin là người đàn ông sau này trở thành chồng mình. Cuộc gặp gỡ tưởng như thoáng qua ấy lại mở ra “plot twist” lớn nhất của cả hai.

Tiên Nguyễn và chồng chênh lệch nhau 16 tuổi, khi một người đã là thiếu niên thì một người chỉ mới mọc răng (Ảnh: Cắt từ clip)

Đến năm 2020, khi Tiên Nguyễn mắc Covid-19, cô trở về Việt Nam và ổn định cuộc sống tại TP.HCM, mối quan hệ giữa cô và Justin dần có nhiều chuyển biến. Nhưng để tiến xa, Justin phải đối diện với thử thách quan trọng nhất là "bài kiểm tra của bố vợ". Anh từng thừa nhận bản thân rất lo lắng. Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là phép thử cho tình cảm, mà còn là sự đánh giá về bản lĩnh, sự nghiêm túc và cam kết lâu dài.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Justin đã đặt sự nghiêm túc và bước qua nhiều thử thách của nhà vợ (Ảnh: Cắt từ clip)

Ba năm sau, Justin quay lại đối diện với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, lần này là để xin phép kết hôn. Sự chấp thuận từ gia đình Tiên Nguyễn được xem như dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình xây dựng cuộc sống chung của cặp đôi. Từ đó, họ cùng nhau đi qua nhiều quốc gia, tích lũy kỷ niệm, chia sẻ những sở thích chung từ du lịch, thời trang cho đến những khoảnh khắc rất đời thường. Màn cầu hôn tại Paris, được chuẩn bị kỹ lưỡng, khép lại hành trình yêu kín tiếng nhưng bền bỉ ấy.

Justin đã khiến Tiên Nguyễn bật khóc khi nói: "Đã 4 năm, 4 tháng, 7 ngày kể từ 365 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh đã hứa với gia đình em, và bây giờ anh muốn nói với em một điều rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh sẽ mã là Bubbi của em. Em biết đấy, anh đã nói chuyện với bố của em và ông đã chúc phúc cho chúng ta".

Tiên Nguyễn xúc động khi được chồng cầu hôn tại Pháp (Ảnh: Cắt từ clip)

Cả hai đã có 4 năm bên nhau trước khi chốt đơn (Ảnh: Cắt từ clip)

Chồng của Tiên Nguyễn được em vợ dành sự yêu thương và nể trọng. Trong lễ cưới tại Đà Nẵng, Hiếu Nguyễn nói về Justin: "Anh là một người đàn ông chăm chỉ và đầy trách nhiệm. Anh vừa đi học vừa làm thêm để tiết kiệm tiền cho tương lai. Một đứa trẻ bình thường có lẽ sẽ tiêu tiền vào kẹo, truyện tranh, trò chơi, hay thậm chí là một chiếc xe đạp. Nhưng không phải Justin. Justin tiết kiệm từng đồng để mua vớ, đồ lót, ga giường, mô hình và trang phục của… Ninja Rùa Tuổi Teen! Ngay cả khi bị bạn bè trêu chọc vì niềm đam mê Ninja Rùa, anh vẫn không từ bỏ. Có thể lý do nghe hơi lạ nhưng điều đáng trân trọng là anh có đam mê, có quyết tâm, và không quan tâm người khác phán xét thế nào.

Tôi không dễ tự hào về nhiều người nhưng tôi thực sự tự hào khi được làm em rể của Justin. Tôi thật lòng mong anh sẽ tận hưởng hành trình cùng chị ấy khi hai người già đi với nhau - giống như cách tôi đã tận hưởng quãng thời gian lớn lên cùng chị".

Hiếu Nguyễn từng khen ngợi anh rể trẻ trung nhiều so với tuổi (Ảnh: FBNV)