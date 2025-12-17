Trong làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều sao nhí tài năng và nổi tiếng, thế nhưng chắc chẳng mấy ai được như Lưu Sở Điềm, bị khán giả cấm tiệt không cho phép "dao kéo" vì sở hữu ngoại hình quá đỗi xinh xắn, dễ thương.

Được biết, Lưu Sở Điềm sinh năm 2009 ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Cô bé bước chân vào showbiz từ khi mới 2 tuổi sau khi vượt mặt hàng trăm đối thủ, giành ngôi vị quán quân trong show truyền hình Minh Tinh Bảo Bối.

Với gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn và thái độ tự tin trước ống kính, Lưu Sở Điềm nhận được vô số hợp đồng quảng cáo. Trang 163 hé lộ, cô bé có thể kiếm tới tới hàng triệu NDT (hàng chục tỷ đồng) chỉ nhờ một video quảng cáo, cao hơn cả thu nhập 1 năm của bố mẹ mình.

Lưu Sở Điềm bước vào showbiz khi mới 2 tuổi và nhanh chóng trở nên nổi tiếng (Ảnh: 163).

Đến năm 2014, con đường phim ảnh mở ra trước mắt Lưu Sở Điềm khi cô bé nhận được cơ hội đóng vai con gái của nam diễn viên Trương Gia Dịch trên màn ảnh. Dù lần đầu thử sức với lĩnh vực phim truyền hình và chưa từng được đào tạo về diễn xuất, Lưu Sở Điềm vẫn có màn thể hiện xuất sắc, khiến Trương Gia Dịch khen ngợi hết lời: "Cô bé này sinh ra để làm diễn viên".

Tiếp đó, Lưu Sở Điềm có cơ hội góp mặt trong những tác phẩm đình đám như Mị Nguyệt Truyện, Minh Lan Truyện và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, được đánh giá cao cả về visual lẫn diễn xuất. Đặc biệt, Lưu Sở Điềm còn lọt vào Top 10 ngôi sao nhí hàng đầu Cbiz lúc bấy giờ.

Lưu Sở Điềm được khen ngợi có tài năng diễn xuất, có nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, có một điều khiến netizen vô cùng lo ngại, đó là liệu Lưu Sở Điềm có dậy thì thành công, hay sẽ bị cuốn theo sự phù phiếm của showbiz, đụng "dao kéo" để trở nên đẹp hơn. Chính vì lý do này, đề tài "Cấm Lưu Sở Điềm phẩu thuật thẩm mỹ" đã nhanh chóng lọt vào Top tìm kiếm trên mạng xã hội và đạt được hơn 1 tỷ lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Ai cũng mong mỏi cô bé này sẽ không bị tác động bởi những đánh giá về ngoại hình và lớn lên bình yên, không bị "chín ép" trước áp lực dư luận.

Lưu Sở Điềm bị cấm không cho phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: 163).

Chẳng ai ngờ được, ngay lúc này, Lưu Sở Điềm lại quyết định lùi về ở ẩn, tập trung cho việc học. Thực tế, bố mẹ sao nhí này từng nhiều lần tỏ rõ thái độ: "Sự trưởng thành và việc học của con gái quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc".

Nhớ khi Lưu Sở Điềm sắp sửa lên cấp 2, bố mẹ Lưu Sở Điềm đã cắt giảm lượng công việc để cô bé tập trung học tập. Từ những năm 2020, dù danh tiếng đang trên đà phát triển nhưng Lưu Sở Điềm chỉ tham gia vài hoạt động nghệ thuật, quyết không để ảnh hưởng tới cuộc sống học đường của mình. Lựa chọn của bố mẹ Lưu Sở Điềm khi ấy đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi họ không vì tiền mà "hút máu" con cái, cũng có người tiếc nuối vì Lưu Sở Điềm bỏ lỡ nhiều cơ hội phất lên trong sự nghiệp.

Kết quả, năm 2023, Lưu Sở Điềm thi đỗ vào cấp 3 với số điểm cao ngất ngưởng, khiến netizen phải trầm trồ khen ngợi. Hiện tại, sao nhí Minh Lan Truyện đang theo học tại một trường công lập, hưởng thụ cuộc sống bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa.

Lưu Sở Điềm bây giờ (Ảnh: Sina).

Ở tuổi 16, Lưu Sở Điềm đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, lại có thêm nhiều tài lẻ như múa ballet, chơi piano, cưỡi ngựa, viết thư pháp…Trong kỳ nghỉ đông năm nay, cô bé cũng có tham gia một số bộ phim truyền hình, trong đó tiêu biểu nhất là Khó Dỗ Dành. Điều này khiến người hâm mộ hết sức vui mừng vì Lưu Sở Điềm vẫn tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất, đồng thời cũng tìm được điểm cân bằng giữa việc học và sự nghiệp.

Lưu Sở Điềm đóng vai Tang Trì trong Khó Dỗ Dành. Đây là nhân vật mà đàn chị Triệu Lộ Tư từng thể hiện ở vũ trụ Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng tác giả.

Nguồn: 163