Vào ngày 14.12, vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới Rob Reiner đã bị đâm chết ở nhà riêng tại Los Angeles, Mỹ. Con gái Romy của họ là người phát hiện ra thi thể. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người nghiêm trọng và nghi phạm là con trai của vợ chồng đạo diễn - Nick Reiner (32 tuổi).

Đến nay, cảnh sát đã khống chế và bắt giữ nghịch tử này. Lực lượng Đặc nhiệm Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện Nick Reiner lẩn trốn ở ga tàu điện ngầm cách hiện trường 15 dặm, gần Đại học Nam California. Sau khi bị bắt, biên kịch 32 tuổi này bị giam giữ ở nhà tù Parker Center, trung tâm thành phố Los Angeles trước khi được chuyển đến Trại cải tạo Twin Towers. Nick Reiner hiện bị giam giữ, không được bảo lãnh tại ngoại và được theo dõi chặt chẽ vì có nguy cơ tự tử cao.

Nick Reiner bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc sát hại bố mẹ (ảnh: LAPD Gang and Narcotics)

Nick Reiner là con trai của vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Bob Reiner (ảnh: Getty Images)

Trước khi án mạng xảy ra, nghịch tử này cùng bố mẹ đã tham gia tiệc Giáng sinh của Conan O'Brien vào tối thứ Bảy tuần trước. 1 số nguồn tin thân cận cho biết Nick Reiner hành xử "như bị điên, khiến mọi người hoảng sở". Tại bữa tiệc, Nick Reiner cũng mặc áo hoodie trong khi người khác đều ăn mặc lịch sự. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner và con trai đã có cuộc cãi vã lớn, dẫn đến việc họ rời khỏi bữa tiệc.

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn lừng danh, có hành vi thất thường từ nhỏ, từng nhiều lần đi trại cai nghiện ma túy. Có lần, nghịch tử này đã phá hủy phòng khách của bố mẹ sau 1 con thịnh nộ do ma túy gây ra. Người này thường xuyên oán giận bố, ghét chính mình vì không sản xuất được nhiều bộ phim hay như bố. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner coi con trai như "quả bom nổ chậm" và từng dọa đuổi Nick ra khỏi nhà.

Những người thân quen với gia đình Reiner đã bị sốc trước vụ thảm án cướp đi sinh mạng của vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới. Họ cho biết Nick Reiner có tiền sử bạo lực nhưng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này có thể giết người, thậm chí là giết cả bố lẫn mẹ mình.

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner (ảnh: WireImages)

Rob Reiner có tên đầy đủ là Robert Norman Reiner, sinh năm 1947 ở New York, Mỹ. Ông là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Mỹ Carl Reiner (1922-2020). Rob Reiner có tầm ảnh hưởng lớn ở Hollywood, ông được biết đến với nhiều vai trò như gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lâu dài. Ông từng thắng 2 giải Emmy danh giá với vai diễn Michael trong series truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979).

Từ thập niên 1980, Rob Reiner chuyển sang làm đạo diễn và "mát tay" tại ra hàng loạt bộ phim nổi tiếng, có thành công thương mại ấn tượng như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)... Vợ ông, bà Michelle (sinh năm 1957) cũng làm trong ngành nghệ thuật, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Rob Reiner gặp vợ khi đang làm bộ phim đình đám When Harry Met Sally . Cặp đôi kết hôn năm 1989, có ba người con chung là Jake, Nick và Romy. Đạo diễn lừng danh cũng có 1 cô con gái nuôi với vợ cũ quá cố, nữ diễn viên Penny Marshall (kết hôn 1971-1981).

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Rob Reiner trước thảm kịch (ảnh: Getty Images)

Nguồn: Page Six