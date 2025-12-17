Nhìn visual Lee Min Ho hiện tại mà hết cả hồn

Tối 16/12, tờ Koreaboo đưa tin, Lee Min Ho bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội xứ Hàn mới đây sau màn lộ diện trên thảm đỏ buổi công chiếu của bộ phim Made in Korea do Hyun Bin thủ vai chính. Trước ống kính, tài tử họ Lee ghi điểm nhờ thái độ thân thiện. Thế nhưng, điều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng không phải thái độ Lee Min Ho khi xuất hiện trước truyền thông mà chính là visual xuống sắc rõ ràng của nam tài tử đình đám.

Trong màn lộ diện mới đây, nam diễn viên The Heirs lộ rõ dấu hiệu tăng cân với gương mặt tròn trịa hơn hẳn trước đây cùng chiếc cằm đôi kém sắc. Chưa dừng lại ở đó, “thánh soi” còn phát hiện ra Lee Min Ho lộ cả vùng bụng kém thon thả trong 1 số khung hình. Việc tăng cân cũng khiến nam nghệ sĩ sinh năm 1987 trông dừ đi trông thấy và đánh mất khí chất minh tinh vốn có. Thậm chí, 1 số khán giả còn tá hỏa, giật mình vì không thể nhận ra nổi người trong hình là Lee Min Ho dù đã dụi mắt mấy lần.

Lee Min Ho bỗng lộ diện với diện mạo xuống sắc vì tăng cân. Đối chiếu tấm hình hiện tại (hình trái) với bức ảnh trước đây của nam diễn viên, công chúng dễ dàng nhận ra sự khác biệt quá lớn. Nhiều khán giả còn ngậm ngùi tiếc nuối, thốt lên 1 câu đắng ngắt: “Không lẽ thời hoàng kim nhan sắc của Lee Min Ho đã kết thúc?”. Ảnh: TVDaily

Trước ống kính, Lee Min Ho để lộ thân hình khá mũm mĩm. Hình ảnh này rất hiếm thấy ở Kbiz - nơi đa phần các sao nam vẫn thường quản lý cơ thể rất tốt để có thể giữ được vóc dáng lý tưởng. Ảnh: TVDaily

Nam tài tử họ Lee bỗng trở nên dừ hơn trông thấy vì phát tướng. Ảnh: Naver

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên sinh năm 1987 còn được cho là trông khác lạ, khiến 1 bộ phận khán giả dụi mắt mấy lần vẫn không thể nhận ra nổi. Ảnh: Tenasia

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen để lại hàng loạt bình luận tiêu cực sau khi chứng kiến màn tụt dốc nhan sắc của Lee Min Ho: “Nam diễn viên không thể quản lý bản thân mình cho tốt được sao? Anh ấy phát tướng rồi”, “Nhìn vào phần bụng của Lee Min Ho mà xem, trông chả khác nào 1 ông chú bình thường tôi vẫn gặp hàng ngày ở trên phố. Anh ấy chắc chắn đã tăng cân đáng kể”, “Người này thật sự là Lee Min Ho ư?”, “Đây không chỉ là tăng cân 1 chút thôi đâu. Có khi anh ấy sắp trở thành Lee Jang Woo thứ 2 rồi đó”,...

Được biết, Lee Jang Woo đã gây tranh cãi rầm rộ khắp xứ củ sâm suốt thời gian qua vì buông lỏng việc chăm sóc bản thân tới mức phát tướng và nặng tới 100kg. Nhiều khán giả hiện lo ngại rằng, Lee Min Ho có thể trở thành Lee Jang Woo thứ 2 nếu tiếp tục tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Nate

Bên cạnh đó, nhiều netizen bày tỏ hy vọng Lee Min Ho sớm tích cực giảm cân để trở lại dáng vẻ như trước đây, vì điều này không chỉ tốt cho sức khỏe nam ngôi sao mà còn đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khán giả xứ kim chi.

Nguồn: Koreaboo