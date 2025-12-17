Hyun Bin tăng cân khủng khiếp!

Hyun Bin sắp trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm vắng bóng với bộ phim Made In Korea. Khi đảm nhận vai diễn mới này, anh bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thành công tương tự như tác phẩm trước đó của mình là Hạ Cánh Nơi Anh.

Trong buổi ra mắt Made In Korea ngày 15/12, Hyun Bin đã xuất hiện với diện mạo khác lạ. Vốn đã cao lớn, nay nam thần màn ảnh xứ Hàn còn "đô" thêm gấp bội khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên. Và ông xã Son Ye Jin cũng nhanh chóng giải thích đằng sau sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục: "Tôi đã tăng khoảng 13-14 kg cho vai diễn Baek Ki Tae, người đứng đầu Cục Tình báo của KCIA. Tôi muốn nhân vật này phản ánh được sự hiện diện đầy uy quyền của KCIA, một trong những cơ quan quyền lực nhất".

Hyun Bin xuất hiện với vóc dáng đô chưa từng thấy (Ảnh: Aju News)

Nam thần màn ảnh chia sẻ anh tăng đến 13-14kg (ảnh: Naver)

Hyun Bin tăng cân để vào vai ấn tượng hơn (Ảnh: Ilyo Seoul)

Hyun Bin cũng nói rằng đây là lúc anh nặng cân nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, hé lộ nỗ lực to lớn mà anh đã bỏ ra cho nhân vật này. "Tôi đã tăng cân và tập luyện để xây dựng cơ bắp. Trong tất cả các nhân vật tôi từng đóng, đây là thân hình đồ sộ nhất mà tôi từng có" - Hyun Bin nói.

Điều đặc biệt hơn cả là vai diễn của Hyun Bin trong Made In Korea hoàn toàn trái ngược với vai diễn trong Harbin. Khi ghi hình Harbin, đạo diễn nói rằng sẽ tốt hơn nếu Hyun Bin không có cơ bắp. Chính vì vậy, anh đã không tập thể dục chút nào và bị mất cơ. Vừa quay xong Harbin, Hyun Bin quay đến phim Made In Korea và đạo diễn muốn anh trông to lớn, đồ sộ. Nam diễn viên vì thế lại tiếp tục lao vào tập luyện, ăn uống để tăng khoảng 13-14kg.

Vì bỏ ra nhiều nỗ lực nên Hyun Bin rất mong chờ tác phẩm này sẽ đạt được thành công vang dội. "Tôi không nên quá tham lam, tôi hy vọng phim mới sẽ nổi tiếng như Hạ Cánh Nơi Anh" - Hyun Bin trìu mến nói về tác phẩm đã se duyên cho anh với bà xã Son Ye Jin.

Ở tuổi ngoài 40, Hyun Bin ngày càng lịch lãm và phong độ (ảnh: Ilyo Seoul)

Anh mong muốn Made In Korea sẽ đạt được thành công như Hạ Cánh Nơi Anh (ảnh: Naver)

Hyun Bin có tên thật Kim Tae Pyung, sinh ngày 25/9/1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là một trong những nam diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình nam tính, phong thái điềm đạm cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi. Anh tốt nghiệp Đại học Chung Ang, chuyên ngành Sân khấu – Điện ảnh, và chính thức ra mắt khán giả vào năm 2003. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hyun Bin đến với bộ phim truyền hình My Name Is Kim Sam Soon (2005), giúp anh vụt sáng thành ngôi sao hạng A và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định sức hút qua các tác phẩm nổi tiếng như Secret Garden (2010), nơi hình ảnh quý ông lạnh lùng nhưng si tình của anh trở thành biểu tượng, rồi đến Hyde, Jekyll, Me, Memories of the Alhambra và đặc biệt là Hạ Cánh Nơi Anh (2019–2020) – bộ phim tạo tiếng vang toàn châu Á và đưa tên tuổi Hyun Bin lên đỉnh cao mới.

Song song với truyền hình, Hyun Bin cũng xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc với nhiều vai diễn đa dạng, từ hành động, hình sự đến tâm lý, tiêu biểu như Confidential Assignment, The Negotiation, Rampant hay Harbin. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, sẵn sàng thay đổi hình thể và đào sâu nội tâm nhân vật, qua đó thoát khỏi hình ảnh “nam thần chỉ dựa vào ngoại hình”.

Về đời tư, Hyun Bin kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin vào năm 2022. Đây là mối tình đẹp được công chúng ngưỡng mộ vì sự chín chắn và bền bỉ. Cùng năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Hiện nay, Hyun Bin được xem là hình mẫu nghệ sĩ thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, đại diện cho hình ảnh người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và đáng tin cậy của showbiz Hàn Quốc.