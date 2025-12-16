Buồn của Son Ye Jin - Hyun Bin

Tối 15/12, buổi công chiếu VIP bộ phim Made in Korea do Hyun Bin đóng chính đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Trên thảm đỏ, Hyun Bin tỏa sáng nhờ diện mạo cuốn hút và đầy phong độ ở tuổi 43. Đáng tiếc, Son Ye Jin đã không xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện để công khai ủng hộ chồng yêu. Theo 1 nguồn tin thân cận, nữ diễn viên đã vào phòng chiếu qua lối đi riêng và không lộ mặt ở khu vực chụp ảnh dành cho báo chí.

Tờ Mksports nhận định, mỹ nhân họ Son quyết định không lộ diện trên thảm đỏ xuất phát từ việc vợ chồng cô vừa phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau màn “song kiếm hợp bích” tại lễ trao giải Rồng Xanh cách đây không lâu. Nhưng bên cạnh đó, không ít fan lại cho rằng, nguyên nhân Son Ye Jin không lộ diện tại khu vực tác nghiệp của phóng viên là vì tránh gây chú ý và không muốn làm ảnh hưởng tới việc quảng bá của tác phẩm Made in Korea. Theo những khán giả này, Son Ye Jin thừa hiểu việc cô lộ diện trên thảm đỏ sẽ chiếm spotlight của hoạt động chính tại sự kiện - đó là công chiếu, quảng bá cho phim Made in Korea. Vậy nên, nữ minh tinh mới lánh mặt và chọn đi thẳng tới phòng chiếu phim bằng lối đi riêng.

Hyun Bin xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ buổi công chiếu của tác phẩm Made in Korea. Nguồn ảnh: Mksports

Son Ye Jin không thể lộ mặt để ủng hộ ông xã trên thảm đỏ công chiếu phim Made in Korea. Và nguyên nhân được cho là có liên quan tới làn sóng chỉ trích nhắm vào vợ chồng cô sau lễ trao giải Rồng Xanh 2025. Nguồn ảnh: Enews

Được biết, ở Rồng Xanh năm nay, Son Ye Jin - Hyun Bin làm nên lịch sử khi cùng nhau giành được 2 giải Ảnh hậu và Ảnh đế. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến làn sóng công kích nhắm vào cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Theo nhiều khán giả, 2 ngôi sao giành cúp thiếu thuyết phục và có những gương mặt khác xứng đáng giành giải hơn nhờ vào màn thể hiện nổi bật, tỏa sáng trên màn ảnh rộng.

Cụ thể, ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, công chúng đồng loạt réo gọi tên tài tử Park Jung Min do anh có màn diễn xuất đầy xuất thần góp công lớn tạo nên kỳ tích cho tác phẩm kinh phí thấp The Ugly. Trong khi đó, khán giả bức xúc khi Lee Hye Young với diễn xuất nổi trội trong The Old Woman With The Knife lại trượt giải Nữ chính xuất sắc nhất và ra về tay trắng.

Đồng thời, ban tổ chức Rồng Xanh cũng bị nhiều khán giả phê bình vì trao giải thiếu công tâm, cố tình chọn Son Ye Jin - Hyun Bin làm người chiến thắng 2 hạng mục quan trọng nhằm mục đích tạo hiệu ứng truyền thông.

Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin bị mạng xã hội xứ củ sâm công kích sau khi cùng nhau tung hoành ở Rồng Xanh 2025. Nguồn ảnh: Sport Chosun

Đông đảo khán giả dự đoán Park Jung Min - Lee Hye Young sẽ giành giải Ảnh đế - Ảnh hậu tại Rồng Xanh nhưng họ lại ra về tay trắng trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nguồn ảnh: Naver

Nguồn: Mksports