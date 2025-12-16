Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột ở tuổi 45 vì bệnh mãn tính, sau 2 tuần gia đình mới báo tin

Chiều 16/12, tờ People đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng người Úc Rachael Carpani đã đột ngột qua đời sau thời gian dài chiến đấu với 1 căn bệnh mãn tính. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45. Tính tới thời điểm hiện tại, gia đình Rachael Carpani chưa tiết lộ cụ thể về căn bệnh mà nữ minh tinh mắc phải. Được biết, nữ ngôi sao rời xa nhân thế vào hôm 7/12 nhưng tới nay, gia đình mới thông báo tin buồn với truyền thông và công chúng.

Trên mạng xã hội, người thân vừa đăng cáo phó thông báo về sự ra đi đột ngột của Rachael Carpani: "Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Rachael Carpani đã qua đời đột ngột sau thời gian dài chống chọi với 1 căn bệnh mãn tính. Rachael Carpani rời xa nhân thế vào rạng sáng ngày Chủ nhật 7/12. Lễ tang sẽ được tổ chức riêng tư vào hôm 19/12 với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Hy vọng các bạn hãy cho chúng tôi chút không gian riêng tư trong thời điểm khó khăn này. Gia đình tạm thời sẽ không đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào khác".

Rachael Carpani đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì 1 căn bệnh mãn tính. Ảnh: Instagram nhân vật

Cái chết đột ngột của nữ diễn viên nổi tiếng là cú sốc lớn với công chúng yêu phim. Trên các diễn đàn, người hâm mộ không giấu nổi niềm tiếc thương vô hạn khi hay tin Rachael Carpani qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật: "Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin nữ diễn viên đã qua đời. Tôi lớn lên cùng các bộ phim của Rachael Carpani và từng muốn trở thành người như cô ấy. Gửi những cái ôm ấm áp cùng tình yêu thương tới những người thân của nữ diễn viên", "Cầu nguyện cho gia đình cô ấy có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn này", "Tôi yêu vai diễn của Rachael Carpani trong bộ phim McLeod’s Daughters. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến".

Cái chết của nữ nghệ sĩ 8X đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả. Ảnh: Instagram nhân vật

Rachael Carpani sinh năm 1980, trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn đầy ấn tượng trong bộ phim đình đám McLeod’s Daughters do Úc sản xuất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ như N.C.I.S: Los Angeles, The Rachels, If There Be Thorns, Against the Wall,...

Trên mặt trận điện ảnh, Rachael Carpani được giới truyền thông và khán giả đánh giá cao qua vai diễn nặng ký trong bộ phim kinh dị Triangle (2009) hợp tác cùng Liam Hemsworth.

Rachael Carpani kết hôn với nam tài tử người Úc Matt Passmore hồi năm 2006, nhưng cặp đôi đã ly dị sau khoảng 5 năm chung sống.

Cuộc hôn nhân của Rachael Carpani và Matt Passmore chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm. Ảnh: Dailymail

Nguồn: People