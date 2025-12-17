Tình trạng của diva Hồng Nhung sau 1 năm mắc ung thư vú

Đầu năm 2025, ca sĩ Hồng Nhung khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận bị bệnh ung thư vú. Trong clip, cô còn gửi lời động viên và nhắn nhủ: "Hồng Nhung mong rằng chúng ta, nhất là các chị em phụ nữ hãy sớm tầm soát ung thư, bản lĩnh và trao yêu thương để cùng nhau vượt qua nó".

Khi đối diện với căn bệnh quái ác, nữ ca sĩ thừa nhận đó là quãng thời gian thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, thay vì giấu kín hay suy nghĩ tiêu cực, Hồng Nhung lựa chọn đối diện với bệnh tật bằng sự bình thản hiếm có.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung mới đây chia sẻ khoảnh khắc cười tươi rạng rỡ, check-in bên cây thông Noel. Nhiều người đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung, tinh thần tích cực của nữ ca sĩ sau gần 1 năm điều trị bệnh ung thư.

Vào tháng 1/2025, diva Hồng Nhung thông báo đang trong quá trình điều trị ung thư vú. Nguồn: FBNV

Bức hình mới nhất của Hồng Nhung nhận được nhiều lời khen ngợi vì thần sắc rạng rỡ. Nguồn: FBNV

Sau thời gian điều trị bệnh, ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và tích cực. Dù phải chiến đấu với bệnh ung thư vú, diva Hồng Nhung vừa qua vẫn thực hiện live concert, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Vào tháng 7/2025, ca sĩ Hồng Nhung từng chia sẻ về tình trạng bệnh trong chương trình Here to here. Cô cho hay: "Mọi người cứ hay nói cô Hồng Nhung Bống này bé nhỏ mà mạnh mẽ, nhưng thật ra thì dù là ai thì cũng chỉ là con người - bị chẩn đoán K là… sụm hết. Tôi cũng từng có đôi lần khóc tu tu ở bệnh viện hoặc ôm gối khóc trên giường, vậy nên tôi rất chia sẻ cảm xúc này với những chị em đã phải trải qua cái giai đoạn “bị chẩn đoán” này. Nó rất kinh khủng.

Nhưng khi đã đi qua được giai đoạn chấp nhận thực tế, và nhất là sau khi mổ xong - thì giai đoạn khiến tôi đắn đo hơn cả là việc chia sẻ câu chuyện của mình. Đó là quyết định khó khăn và lớn lao nhất mà tôi đã từng làm trong suốt cuộc đời. Đến giờ thì tôi thấy đó là một quyết định đúng khi đã giúp rất nhiều người quyết định đi tầm soát. Có người còn tìm ra u và bắt đầu chữa trị, có người thì không sao và nhờ thế lại… yên cái bụng".

Trong thời gian điều trị ung thư, diva Hồng Nhung vẫn đi diễn, tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nguồn: FBNV

Hồng Nhung được xem là một trong những diva tiêu biểu của làng nhạc Việt. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức danh tiếng tại Hà Nội, với cha là dịch giả Lê Văn Viện, mẹ là bà Đới Thu Hồng. Dòng chảy học thuật và nghệ thuật còn được tiếp nối qua ông nội – họa sĩ Lê Văn Ngoạn, và ông ngoại – nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh, nguyên Hiệu trưởng Trường Bưởi, ngôi trường mà cha của Hồng Nhung từng theo học.

Trong sự nghiệp ca hát, Hồng Nhung ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt ca khúc được yêu mến như Giọt sương trên mí mắt, Nhớ mùa thu Hà Nội, Vẫn hát lời tình yêu, Họa mi hót trong mưa… Cô chinh phục khán giả bằng khả năng thể hiện tinh tế các sáng tác của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Văn Cao, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Bảo Chân, Quốc Bảo. Dẫu vậy, khi nhắc đến Hồng Nhung, công chúng vẫn nhớ nhiều nhất đến hình ảnh người ca sĩ gắn bó sâu đậm và thành công rực rỡ với âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Hồng Nhung là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu trong showbiz Việt. Nguồn: FBNV



