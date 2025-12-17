Những ngày qua, không khí SEA Games 33 đang nóng lên từng giờ khi các môn thi đấu bước vào giai đoạn gay cấn. Tại các nhà thi đấu ở Thái Lan, khán đài luôn trong tình trạng sôi động với sắc cờ, tiếng hò reo và sự cuồng nhiệt của cổ động viên đến từ nhiều quốc gia. Giữa bầu không khí ấy, một gương mặt quen thuộc của Vbiz bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đó chính là Hòa Minzy.

Trong tối 15/12, Hòa Minzy có mặt tại địa điểm diễn ra trận chung kết bóng chuyền giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Trên khán đài, nữ ca sĩ mặc trang phục đậm màu cờ sắc áo, đội nón cối và cổ vũ nảy lửa cho các tuyển bóng chuyền Việt Nam. Sang đến ngày thi đấu 16/12, Hòa Minzy tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa điểm thi đấu có các vận động viên Việt Nam.

Hình ảnh Hòa Minzy liên tục đứng dậy hò hét, vỗ tay và hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội nhà gây sốt MXH. Nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy cổ vũ hết mình được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân tình không khỏi bật cười thích thú vì quá nhiệt. Một mình giữa hội cổ động viên, nữ ca sĩ vẫn giữ năng lượng cao xuyên suốt trận đấu, theo sát từng diễn biến và không ngần ngại thể hiện cảm xúc mỗi khi đội tuyển ghi điểm hay gặp tình huống kịch tính. Không những vậy, Hoà Minzy còn tương tác, chụp ảnh và giao lưu với hội cổ động viên. Chính sự tự nhiên, gần gũi này đã giúp Hòa Minzy ghi điểm mạnh trong mắt người hâm mộ.

Hòa Minzy sang tận Thái Lan cổ vũ nhiệt tình tại SEA Games 33 (Clip:Tuyền Rose)

Hình ảnh Hòa Minzy một mình hò hét giữa hội cổ động viên gây sốt MXH. Ảnh: Tuyền Rose

Đây cũng không phải lần hiếm hoi Hòa Minzy xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho thể thao Việt Nam. Ở nhiều kỳ SEA Games trước, nữ ca sĩ thường xuyên có mặt với tư cách một khán giả yêu thể thao, theo sát hành trình thi đấu của các vận động viên nước nhà. Không chỉ cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ, Hòa Minzy còn nhiều lần xuất hiện ở các trận bóng đá nam hay những nội dung bơi lội có VĐV Việt Nam tranh tài.

Còn nhớ ở SEA Games 32 tại Campuchia, hình ảnh Hòa Minzy đội nón cói liên tục hò reo và tương tác rôm rả cùng khán giả trong trận bóng chuyền của tuyển nữ Việt Nam gây sốt không chỉ truyền thông trong nước mà còn ở quốc tế.

Nhiều khán giả nước bạn, đặc biệt là Indonesia, liên tục chia sẻ clip, hình ảnh và dành nhiều lời khen cho sự nhiệt tình lẫn nhan sắc của nữ ca sĩ Việt Nam. Trên các nền tảng mạng xã hội, Hòa Minzy trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc với loạt bình luận tích cực.

Những hình ảnh Hòa Minzy cổ vũ tại SEA Games từng gây sốt truyền thông quốc tế. Ảnh: NVCC

Bước ra khỏi một cuộc thi ca hát với ngôi vị Quán quân đã mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minzy. Sở hữu giọng hát cao, nội lực và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1995 được khán giả đón nhận bằng tài năng thật sự.

Sau nhiều năm hoạt động, Hòa Minzy đã "bỏ túi" nhiều bản hit như Rời Bỏ, Điều Buồn Nhất Khi Yêu, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình...