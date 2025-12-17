Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng qua loạt bằng chứng chất lượng trong thời gian qua, netizen chắc nịch chuyện tình cảm giữa Quân A.P và Lê Khanh. Cả hai được cho là đã bí mật kết hôn và sinh con đầu lòng.

Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1997 đã ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Trong MV tái hiện những hình ảnh cuộc sống của Quân A.P từ lúc đi học, còn tình tứ xuất hiện bên cạnh 1 cô gái. Netizen suy đoán anh đang ngầm xác nhận mối quan hệ với Lê Khanh - mối tình đầu của nam ca sĩ qua MV này.

Trên Instagram cá nhân, Quân A.P còn gây sốt khi công khai chia sẻ lại hình ảnh tình tứ bên Lê Khanh khi học ở trường THPT Phan Đình Phùng. Cư dân mạng liền rần rần nghĩ rằng anh chính thức công khai cô sau thời gian giấu kín. Tuy nhiên ngay sau đó, nam ca sĩ 9x đã xóa story này.

Quân A.P và Lê Khanh được cho là đã bí mật kết hôn, có con chung.

Trong MV mới nhất, nam ca sĩ đã tái hiện lại cuộc sống của chính mình. Cư dân mạng cho rằng người con gái xuất hiện bên cạnh anh chính là Lê Khanh.

Nam ca sĩ gây xôn xao khi chia sẻ lại story của fan chứa hình ảnh anh tình tứ khoác tay Lê Khanh.

Lê Khanh là mối tình đầu của Quân A.P, cả hai yêu đương từ khi còn học cấp 2.

Thời gian qua, nam ca sĩ sinh năm 1997 và bà xã bị tóm loạt bằng chứng tình cảm.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2022, nam ca sĩ sinh năm 1997 từng khẳng định sẽ giấu kín vì không muốn tạo áp lực cho nửa kia. "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình.

Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên", anh cho hay.

Từ khi tham gia showbiz Việt, nam ca sĩ đã rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Quân A.P từng công khai khoảnh khắc bên Lê Khanh trên mạng xã hội từ năm 2012. Tuy nhiên, khi bước chân vào showbiz và trở nên nổi tiếng, nam ca sĩ dần chọn cách kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ về đời sống tình cảm cá nhân.

Quân A.P và Lê Khanh đều sinh năm 1997, quen biết nhau từ thời còn là học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Trải qua hành trình 13 năm gắn bó, từ mối tình học trò trong sáng đến khi cùng nhau xây dựng tổ ấm viên mãn. Đặc biệt, cặp đôi đã âm thầm đón con trai đầu lòng.