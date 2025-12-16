Gia đình Haha có dàn cast Duy Khánh, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic là một trong những chương trình thực tế được quan tâm trong năm 2025 vì mang đến năng lượng tích cực, chữa lành. Thông qua show này, nhiều gia đình nhân vật chủ nhà cũng nhận được sự yêu thích, dõi theo của công chúng. Sau chương trình, dàn cast vẫn giữ liên lạc, thường xuyên tái ngộ với chị Vàng Thị Thông - chủ nhà chặng đầu tiên ở Bản Liền.

Đến tối 16/12, chị Vàng Thị Thông bất ngờ thay ảnh đại diện, thông báo tang sự khiến nhiều người xót xa. Cụ thể, bố chồng của chị Vàng Thị Thông đã qua đời để lại nhiều mất mát cho gia đình. Thời điểm ghi hình, bố chồng của chị Vàng Thị Thông từng xuất hiện ở vài phân cảnh, khi đó sức khoẻ ông đã yếu sau ca phẫu thuật. Jun Phạm là người đích thân dìu, đưa ông ra xe để nhập viện tiếp tục điều trị.

Trước mất mát lớn của gia đình, chị Vàng Thị Thông nghẹn ngào: "Vĩnh biệt bố của con, ông nội của các cháu. Cảm ơn bố một đời nuôi nấng các con, cháu, mong bố sang thế giới bên kia không ốm đau nữa".

Chị Vàng Thị Thông xót xa thông báo bố chồng đã qua đời (Ảnh: Gia đình Haha)

Thời điểm dàn cast ở nhà chị Vàng Thị Thông để ghi hình thì bố chồng chị vừa mổ ruột thừa, còn đau và sức khoẻ yếu (Ảnh: Gia đình Haha)

Khi gia đình quyết định đưa ông trở lại nhập viện thì Jun Phạm là người dìu, liên tục hỏi han (Ảnh: Gia đình Haha)

Jun Phạm thể hiện rõ sự lo lắng dành cho bố chồng chị Thông (Ảnh: Gia đình Haha)

Nam ca sĩ đưa ông ra đến tận xe, cầu mong cho ông mau hồi phục nhưng phép màu đã không đến (Ảnh: Gia đình Haha)

Bên dưới bài viết này, các nghệ sĩ Việt đã để lại lời chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Trong phần bình luận, Jun Phạm bày tỏ: “Thương ông, thương gia đình mình". Rhymastic gửi lời tiễn biệt: “Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình mình. Mong ông an nghỉ ạ". Duy Khánh cũng viết: “Thương ông. Em xin phép được chia buồn cùng chị Thông, anh Hà và gia đình mình".

Những dòng chia sẻ tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự cảm thông, sẻ chia chân thành từ dàn cast, khán giả dõi theo Gia đình Haha suốt thời gian qua. Với khán giả, Gia đình Haha luôn xuất hiện với hình ảnh gần gũi, ấm áp và lan tỏa nhiều năng lượng tích cực. Bởi vậy, sự ra đi của người thân trong gia đình càng khiến nhiều người cảm thấy bùi ngùi, tiếc thương.

Hiện tại, chị Vàng Thị Thông và gia đình chưa chia sẻ thêm thông tin liên quan đến tang lễ. Dưới các bài đăng, đông đảo cư dân mạng tiếp tục gửi lời chia buồn, mong gia đình sớm nguôi ngoai nỗi mất mát và giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn đau buồn này.

Dàn sao gửi lời chia buồn với gia đình chị Vàng Thị Thông (Ảnh chụp màn hình)