Năm 2017, Lôi Trang Nhi (sinh năm 1994) trở thành cái tên bị cả Hong Kong (Trung Quốc) quay lưng, ghét bỏ. Cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong trong sự phản đối dữ dội của khán giả. Không ai có thể chấp nhận chiến thắng danh giá nhất lại thuộc về Lôi Trang Nhi. Lý do là cô không được đánh giá về ngoại hình. Sau ngày đăng quang, hình ảnh Trang Nhi với vùng răng hô bị mang ra so sánh với cầu thủ bóng đá Ronaldinho hay nhân vật Gà Tây xấu xí trong phim Thực Thần của "vua hài" Châu Tinh Trì. Cô còn bị cư dân mạng nhận xét là "Hoa hậu xấu nhất" trong lịch sử hơn 30 năm của Hoa hậu Hong Kong.

Chưa dừng lại ở đó, Lôi Trang Nhi còn bị nghi vấn dựa vào thế lực của người cha giàu có để mua danh hiệu. Được biết cha Lôi Trang Nhi là 1 trong 10 nhà thiết kế kiến trúc hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), sở hữu gia sản kếch xù và mối quan hệ rộng. Vốn không phải là thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi, lại chẳng xuất sắc bằng Á hậu 1 Hà Y Đình và Á hậu 2 Hoàng Vỹ Kỳ về cả tài năng lẫn nhan sắc, Lôi Trang Nhi được cho là khó có thể đội vương miện Hoa hậu nếu không đi cửa sau. Trước làn sóng phản ứng quá gay gắt của công chúng, đài TVB và BTC Hoa hậu Hong Kong buộc phải "xếp xó" Lôi Trang Nhi. Cô gần như không xuất hiện công khai trong showbiz hậu đăng quang.

Trải qua 1 năm thất nghiệp ở Hong Kong (Trung Quốc) và bị miệt thị ngoại hình không thương tiếc, Lôi Trang Nhi bỏ về Canada. Điều này đồng nghĩa với việc cô từ bỏ ngôi vị và từ chối ký hợp đồng với TVB. "Coi như tôi và TVB không có duyên phận" , cựu Hoa hậu chua chát nói.

Lôi Trang Nhi bị công chúng ghẻ lạnh sau khi đăng quang Hoa hậu. Ảnh: HK01

Ngoại hình của cô từng bị cư dân mạng cực đoan so sánh với nhân vật Gà Tây xấu xí trong phim Thực Thần của "vua hài" Châu Tinh Trì (trái) hay cầu thủ bóng đá Ronaldinho. Ảnh: On

Lôi Trang Nhi bị nghi vấn dựa vào gia thế để đăng quang Hoa hậu. Năm đó, cô có ngoại hình lẫn tài năng không được đánh giá cao bằng 2 Á hậu. Ảnh:HK01

Tưởng rằng cái tên Lôi Trang Nhi sẽ mãi chìm vào quên lãng. Nhưng 8 năm sau , cô trở lại theo cách không ai ngờ tới. Không còn là Hoa hậu bị chê kém sắc năm nào, diện mạo của Lôi Trang Nhi hiện tại làm công chúng phải ngỡ ngàng. Cô lột xác hoàn toàn, trở thành người đẹp quyến rũ với hình thể săn chắc, đường cong sexy "bỏng mắt", khiến ai cũng không nhận ra sau khoảng thời gian dài sống ẩn dật.

Màn lột xác nhan sắc ngoạn mục của Lôi Trang Nhi gây chú ý. Ảnh: Instagram nhân vật

Body khỏe khoắn, săn chắc và bốc lửa đến từng centimet của cựu Hoa hậu Hong Kong. Ảnh: Instagram nhân vật

Trên trang cá nhân, Lôi Trang Nhi cho biết cô nỗ lực rất nhiều để thay đổi diện mạo. Cựu hoa hậu chia sẻ cô không phẫu thuật thẩm mỹ, mà chỉ rèn luyện bản thân và hoàn thiện hơn về thần thái, phong cách thời trang. Trang HK01 thậm chí nhận xét với ngoại hình hiện tại, Lôi Trang Nhi xứng đáng được xem là Hoa hậu gợi cảm nhất xứ Hương Cảng.

"Tôi không có cách nào đẹp hoàn hảo để làm hài lòng mọi người. Với tôi, đ ẹp có nhiều chuẩn, đâu phải trông mềm yếu, mỏng manh, băng thanh ngọc khiết mới là đẹp. Phụ nữ hiện đại phải có vẻ đẹp của sự tự tin, duyên dáng và thông minh. Tôi nghĩ mình chỉ đẹp khi bản thân làm chủ được cuộc đời của mình", Lôi Trang Nhi nêu lên quan điểm cô về tiêu chuẩn cái đẹp.

Lôi Trang Nhi rèn luyện, thay đổi diện mạo theo cách tự nhiên. Ảnh: Instagram nhân vật

Dù đã thay đổi được định kiến của công chúng, Lôi Trang Nhi vẫn không trở lại showbiz Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật. Thay vào đó, cô sang Hollywood đóng phim, làm người mẫu quảng cáo. Lôi Trang Nhi từng đóng vai phụ trong Three Pines hay The Recruit của Netflix. Năm 2022, cô từng đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham gia cuộc thi Miss Face of Humanity và giành vị trí thứ 4.

Về đời tư, năm 2020, Lôi Trang Nhi đã sinh con đầu lòng cho bạn trai Matthew - ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội và mang trong mình dòng máu lai Bồ Đào Nha và Italy. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay. Cựu Hoa hậu hiện làm mẹ đơn thân. Với gia thế khủng của mình, Lôi Trang Nhi không cần bận tâm về tài chính nuôi con. Cô có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới và lênh đênh trên các du thuyền. Trang Nhi thậm chí từng gây sốc khi vung tiền không tiếc tay mua 1 trang trại rộng lớn ở vùng ngoại ô Canada để sinh sống.

Lôi Trang Nhi có cuộc sống sang chảnh, giàu có và thường xuyên lênh đên trên các du thuyền. Ảnh: Instagram nhân vật