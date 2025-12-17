Thiều Bảo Trâm hẹn hò bạn thân Trấn Thành?

Chuyện tình cảm của Thiều Bảo Trâm từ trước đến nay luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm. Sau mối tình thanh xuân từng gây bàn tán suốt nhiều năm với Sơn Tùng và cuộc hẹn hò kín tiếng với bạn trai kém tuổi Mathis, nữ ca sĩ chọn cách sống khép kín hơn trong đời sống riêng tư, hạn chế chia sẻ và cũng ít khi để lộ bất kỳ hint tình cảm nào trên mạng xã hội.

Thế nhưng mới đây, Thiều Bảo Trâm bất ngờ đăng tải hình ảnh đi ăn tối trong không gian ấm cúng, lãng mạn. Ngay lập tức, cư dân mạng "bật radar", đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã có người yêu mới. Chưa dừng lại ở đó, một cư dân mạng còn cho rằng họ bắt gặp Thiều Bảo Trâm dùng bữa cùng một chàng trai mặc áo màu đen, ngồi đối diện cô. Chi tiết này nhanh chóng được lan truyền trong phần bình luận, khiến câu chuyện càng thêm rôm rả.

Thiều Bảo Trâm xả loạt ảnh ăn tối 2 người kèm biểu tượng trái tim gây tò mò (Ảnh: FBNV)

Trước những đồn đoán ngày một dày, Thiều Bảo Trâm đã chủ động lên tiếng. Khi được hỏi về chuyện đang yêu, nữ ca sĩ thẳng thắn đáp: "Yêu bản thân" như một lời khẳng định cô vẫn đang độc thân. Đồng thời, Thiều Bảo Trâm cũng hé lộ người xuất hiện trong bữa tối hôm đó chính là Ali Hoàng Dương - một người bạn thân thiết đã quen biết và chơi chung với cô nhiều năm qua, hoàn toàn không phải mối quan hệ yêu đương như netizen suy đoán.

Thực tế, Thiều Bảo Trâm và Ali Hoàng Dương vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết trong giới. Cả hai từng nhiều lần tương tác vui vẻ, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Việc đi ăn tối cùng nhau vì thế cũng được xem là điều khá bình thường, nhưng trong bối cảnh Thiều Bảo Trâm hiếm khi chia sẻ chuyện riêng, mọi động thái của cô đều dễ bị soi và suy diễn.

Thiều Bảo Trâm vội vàng lên tiếng đính chính khi bị nghi có tình mới (Ảnh: Chụp màn hình)

Thiều Bảo Trâm và ca sĩ Ali Hoàng Dương là bạn bè thân thiết nhiều năm qua (Ảnh: FBNV)

Ali Hoàng Dương còn được biết đến là thành viên hội Cờ Cá Ngựa của Trấn Thành (Nguồn: FBNV)

Thiều Bảo Trâm bắt đầu được chú ý khi tham gia chương trình Ngôi sao Việt vào năm 2014 và sau đó trở thành thành viên nhóm nhạc nữ Bee.T do nhạc sĩ Phương Uyên dẫn dắt. Tuy nhóm không hoạt động lâu dài, nhưng sự nghiệp solo của Thiều Bảo Trâm lại dần khởi sắc. Thế nhưng, dù cố gắng nhiều nhưng cô vẫn bị gắn mác với danh xưng "em gái Thiều Bảo Trang" và "bạn gái tin đồn Sơn Tùng". Một số ca khúc nổi bật của Thiều Bảo Trâm có thể kể đến như Triệu lý do, Một mình có buồn không?, Sau lưng anh có ai kìa... đều thu hút hàng chục triệu lượt xem và giúp cô khẳng định vị trí riêng trong Vpop. Tại Chị Đẹp Đạp Gió 2023, Thiều Bảo Trâm tiếp tục khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ chỉn chu và có thực lực.

Thiều Bảo Trâm đã chia tay bạn trai kém tuổi vào đầu năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 6/2025, Thiều Bảo Trâm hé lộ cảm xúc sau khi nói lời tạm biệt một mối quan hệ gắn bó nhiều năm. Trước câu hỏi: "Sau thời gian yêu một người quá dài thì danh tính, con người của mình đâu đó sẽ gắn liền với người kia. Sau khi chia tay một mối tình dài thì mình có cảm giác chơi vơi không?" thì Thiều Bảo Trâm khẳng định mình không chơi vơi, bởi cô luôn tâm niệm dù chuyện gì xảy ra thì cũng muốn gìn giữ những điều tốt đẹp của đối phương trong lòng.

Cụ thể, Thiều Bảo Trâm nói: "Tôi không chơi vơi. Tôi nghĩ kỷ niệm cùng với nhau sẽ là những điều rất đẹp. Thật ra dù mình có yêu ai chăng nữa thì chắc chắn những người bên cạnh, những người thân nhất với mình sẽ khá là ảnh hưởng đến con người và tính cách của mình. Tôi yêu những người đã đến và đã xảy ra với tôi, đó là những người không ít thì nhiều đã giúp tôi trưởng thành hơn".

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bất kì mối quan hệ nào chắc chắn cũng sẽ tồn tại những mâu thuẫn thế nhưng quan trọng là thái độ của mình khi nhìn nhận vấn đề. Dù không nhắc cụ thể danh tính bất kỳ ai, nhưng Thiều Bảo Trâm nhấn mạnh 1 câu rõ thái độ: "Chắc chắn họ phải những điều tốt đẹp thì tôi mới ở bên cạnh chứ".

Nữ ca sĩ nói thêm: "Làm gì có mối quan hệ nào không có sự bất đồng, không vui. Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ rằng cuộc sống này cái gì không vui bỏ qua một bên, không hận thù, không ghét, không khó chịu gì cả. Bây giờ, tôi luôn khao khát được hạnh phúc, thích cảm giác được hạnh phúc, cảm giác đó rất đẹp nên tôi lựa chọn hạnh phúc, lựa chọn nghĩ gì về nhiều tốt đẹp. Vậy nên dù người đã từng đến, từng đi, chắc chắn họ đã mang những điều tốt đẹp đến cho tôi và tôi sẽ nhớ về những điều đó".

Thiều Bảo Trâm từng có thời gian hẹn hò Sơn Tùng nhưng cả hai không công khai mối quan hệ (Ảnh: FBNV)



