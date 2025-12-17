Thông tin bố chồng chị Vàng Thị Thông - nhân vật từng xuất hiện trong chương trình Gia đình Haha qua đời sau thời gian dài bệnh tật, sức khỏe yếu đã khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn lòng. Sự ra đi của người ông, người cha trong gia đình để lại khoảng trống lớn, đặc biệt khi những hình ảnh cuối cùng của ông được nhìn lại, càng khiến người xem thêm xót xa.

Hồi tháng 8/2025, Jun Phạm từng trở lại Bản Liền để tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại đây, nam ca sĩ được đón tiếp nồng hậu và lưu trú tại căn nhà của chị Vàng Thị Thông. Trong lần gặp lại này, bố chồng của chị Vàng Thị Thông đã có thể tự bước đi, vui vẻ ra chào đón Jun Phạm trở về. Khi đó, bố chồng chị Vàng Thị Thông trông gầy hơn rõ rệt, vóc dáng nhỏ đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Nam ca sĩ cũng không giấu được sự xúc động, nở nụ cười tươi và ôm ông vào lòng hỏi han.

Khoảnh khắc Jun Phạm xúc động khi được bố chồng chị Vàng Thị Thông ra đón cách đây 4 tháng (Nguồn: FBNV)

Cách đây 4 tháng, Jun Phạm mừng rỡ khi nhìn thấy ông ra chào đón mình (Ảnh: FBNV)

Chi tiết khiến nhiều người rơi nước mắt là bố chồng chị Vàng Thị Thông nói với Jun Phạm: "Nhớ lắm đấy!". Câu nói mộc mạc nhưng thể hiện tình cảm, sự quý mến của người ông xem Jun Phạm như thành viên trong gia đình.

Bố chồng chị Thông còn xúc động nói: "Nhớ lắm đấy" với Jun Phạm (Ảnh: FBNV)

Thời điểm ghi hình tập 1 Gia đình Haha, tình trạng sức khỏe của bố chồng chị Vàng Thị Thông đã yếu, phải thường xuyên nhập viện điều trị. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, ông bị tái phát đau sau khi mổ ruột thừa, Jun Phạm là người đích thân dìu và đưa ông ra xe để tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Thời điểm ghi hình chặng 1, bố chồng nhân vật chủ nhà đang điều trị ruột thừa (Ảnh: Gia đình Haha)

Do quá đau, ông phải nhập viện để theo dõi và được Jun Phạm dìu đi (Ảnh: Gia đình Haha)

Đến hiện tại, khi ông đã qua đời, những hình ảnh này được xem là những khoảnh khắc cuối cùng còn lưu lại. Điều từng là phút giây đời thường nay trở thành ký ức, khiến nhiều người theo dõi Gia đình Haha không khỏi chạnh lòng. Với gia đình, đó không chỉ là hình ảnh ghi lại một lần gặp gỡ, mà còn là kỷ niệm đẹp về người ông quá cố.

Khi chị Vàng Thị Thông thông báo tang sự, các thành viên trong Gia đình Haha như Jun Phạm, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic đã chia buồn. Đại diện Gia đình Haha cũng chai sẻ: "Chúng em gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh chị và gia đình mình. Thương gia đình mình nhiều ạ". Ngoài ra, những nhân vật chủ nhà ở những chặng khác của Gia đình Haha cũng chia buồn với gia chị Thông và anh Hà.