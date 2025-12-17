Kỳ Duyên giành HCV SEA Games, SOOBIN liền "sĩ tận nóc"

SEA Games 33 đang diễn ra trong không khí sôi động tại Thái Lan. Loạt bộ môn liên tục mang về thành tích đáng tự hào cho thể thao nước nhà. Trong số những gương mặt gây chú ý, Đỗ Kỳ Duyên - đội trưởng đội tuyển Liên quân Mobile nữ Việt Nam - đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi cùng đồng đội xuất sắc giành huy chương vàng.

Cô nàng gamer gây sốt không chỉ bởi tài năng và phong thái tự tin khi thi đấu, mà còn vì một chi tiết vô cùng thú vị, đó là Kỳ Duyên vốn là "Gai Con" chính hiệu, là fan cứng lâu năm của SOOBIN. Ngay khi biết thông tin "công chúa" nhà mình đạt huy chương vàng, SOOBIN đã có bài đăng sĩ tận nóc trên trang cá nhân. Nam ca sĩ còn để lại bình luận: "Người đâu… ban nơ" kèm icon đúng chuẩn kiểu trêu fan thân thiết. Màn tương tác khiến dân mạng thích thú, còn fan của SOOBIN thì "náo loạn" vì sự dễ thương giữa idol và fan.

SOOBIN chúc mừng tuyển thủ Kỳ Duyên vừa đạt HCV SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Kỳ Duyên cùng đồng đội trong đội tuyển nữ Liên quân Mobile Việt Nam mang về thành tích cực tự hào cho thể thao nước nhà. Ảnh: NVCC

Không giấu được xúc động, Kỳ Duyên lập tức chia sẻ lại bài đăng của SOOBIN trên trang cá nhân với tâm trạng phấn khích tột độ. Khỏi nói cũng biết, cô nàng fan girl lúc này đang cực hạnh phúc khi vừa chinh phục đỉnh cao SEA Games, vừa được idol trực tiếp gửi lời chúc mừng.

Kỳ Duyên vốn là Gai Con chính hiệu và là fan cứng của SOOBIN. Không chỉ thi đấu tự tin, bản lĩnh trên sàn đấu eSports, cô nàng gamer xinh đẹp còn có đời sống mạng xã hội cực năng lượng. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc "đu idol" đầy nhiệt huyết. Từ việc xuất hiện ở buổi diễn của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cho đến loạt hình "đu idol" SOOBIN, cô nàng luôn cho thấy mình là một thành viên KINGDOM đúng chuẩn.

Tuyển thủ Kỳ Duyên là một Gai Con và fan cứng của ca sĩ SOOBIN. Ảnh: NVCC

Chắc hẳn SOOBIN và cộng đồng KINGDOM cũng vô cùng hãnh diện trước thành tích của Kỳ Duyên nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Ảnh: NVCC

Trong những ngày qua, mọi sự chú ý của người hâm mộ thể thao đều đổ dồn về SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan. Không khí cổ vũ rực lửa từ quê nhà đến các nhà thi đấu khiến mỗi chiến thắng của đoàn Việt Nam đều trở nên đặc biệt ý nghĩa. Những tấm huy chương liên tiếp mang về đã tạo nên niềm tự hào, sự xúc động và tiếp thêm tinh thần cho các VĐV đang chiến đấu ở nhiều bộ môn.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài và hứa hẹn nhiều khoảnh khắc bùng nổ hơn nữa. Trong những ngày tới, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào những màn đối đầu quan trọng như chung kết bóng đá nam, nữ và người hâm mộ khắp nơi đều đang gửi lời chúc may mắn, kỳ vọng các vận động viên giữ vững phong độ, thi đấu thăng hoa và mang thêm nhiều chiến tích về cho thể thao nước nhà.