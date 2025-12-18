Nguyên nhân cái chết của vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Rob Reiner được công bố

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner và con trai Nick trong một bức ảnh chụp năm 2013. (Ảnh: Getty Images for Teen Vogue)

Theo bản xác nhận của Văn phòng Giám định Y tế Quận Los Angeles, trong các tài liệu được công bố hôm thứ Tư, Rob và vợ ông đã qua đời bởi "nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra". Nguyên nhân tử vong của cả Rob và Michele được ghi là do bị sát hại.

Tin tức này được tiết lộ chỉ vài giờ sau khi Nick xuất hiện lần đầu tiên trước tòa kể từ khi cha mẹ mình qua đời. Luật sư của Nick, Alan Jackson, nói với các phóng viên bên ngoài Tòa án Thành phố Los Angeles hôm thứ Tư rằng phiên tòa sơ thẩm đã được ấn định vào ngày 7 tháng 1 năm 2026.

"Trước hết, và quan trọng nhất, đây là một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra với gia đình Reiner. Tất cả chúng ta đều nhận ra điều đó. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với toàn thể gia đình Reiner" - luật sư Alan Jackson nói, đồng thời lưu ý rằng có "những vấn đề rất phức tạp và nghiêm trọng" liên quan đến vụ án này.

"Những vụ việc này cần được xử lý, xem xét, phân tích kỹ lưỡng nhưng rất cẩn thận. Chúng tôi yêu cầu trong quá trình này, các bạn hãy để hệ thống vận hành theo đúng cách mà nó được thiết kế. Không vội vàng phán xét, không vội kết luận, mà phải kiềm chế, tôn trọng và giữ phẩm giá mà hệ thống và quá trình này xứng đáng được nhận, cũng như gia đình xứng đáng được nhận".

Trước đó, vào ngày Chủ nhật (14/12), truyền thông Mỹ đưa tin vợ chồng đạo diễn Rob Reiner được tìm thấy bị đâm chết tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles. Tối cùng ngày, con trai họ, Nick Reiner (32 tuổi), bị bắt giữ với cáo buộc giết cha mẹ mình. Theo TMZ, Rob và vợ ông được cho là đã chết nhiều giờ trước khi con gái họ phát hiện ra thi thể. Nick chính thức bị buộc tội hai tội danh giết người cấp độ một với tình tiết tăng nặng sau phiên điều trần báo chí hôm thứ Ba (theo giờ Mỹ).

"Những cáo buộc này sẽ là hai tội danh giết người cấp độ một với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người" - Chánh án Quận Los Angeles Nathan Hochman nói với các phóng viên - "Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc đặc biệt rằng anh ta đã đích thân sử dụng vũ khí nguy hiểm và giết người, đó là một con dao. Những tội danh này có mức án tối đa là tù chung thân không được ân xá hoặc tử hình. Hiện tại, chưa có quyết định nào được đưa ra về án tử hình".

Theo một nguồn tin nói với tờ The Post, trước khi vụ án bi thảm diễn ra 1 ngày, Nick - người đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy suốt nhiều năm - đã có một cuộc cãi vã lớn với bố mẹ tại bữa tiệc Giáng sinh của Conan O'Brien tối thứ Bảy.

"Họ đã cãi nhau tại bữa tiệc Giáng sinh của Conan. Rob đã nói với mọi người rằng họ lo lắng cho Nick và lo sợ rằng tình trạng tinh thần của anh ấy đang xấu đi" - nguồn tin cho biết.

Theo NBC News, Nick cũng được cho là đã ngắt lời Bill Hader trong một cuộc trò chuyện riêng tư và có những hành vi thất thường trong bữa tiệc toàn sao này. Người đại diện của Hader từ chối bình luận về chia sẻ trên.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ ông kết hôn năm 1989 sau khi gặp nhau trên phim trường của bộ phim "Khi Harry gặp Sally". Trước đó, Rob đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một người con riêng.

Trong khi đó, sau cái chết thương tâm của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner, hai người con của ông cũng đã có lời công bố chính thức về tin buồn của gia đình mình trong tuần này. Thông báo viết: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau không thể tưởng tượng nổi mà chúng tôi đang trải qua từng giây phút mỗi ngày. Sự mất mát khủng khiếp và đau lòng của cha mẹ chúng tôi, Rob và Michele Reiner, là điều mà không ai nên phải trải qua. Họ không chỉ là cha mẹ chúng tôi; họ còn là những người bạn thân nhất của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn sự chia buồn, lòng tốt và sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được không chỉ từ gia đình và bạn bè mà còn từ mọi tầng lớp xã hội. Giờ đây, chúng tôi mong muốn được tôn trọng và giữ sự riêng tư, mong mọi người hãy tiết chế những lời đồn đoán bằng lòng thương cảm và sự nhân ái, và mong mọi người hãy nhớ đến cha mẹ chúng tôi vì cuộc sống tuyệt vời mà họ đã sống và tình yêu thương mà họ đã trao đi".