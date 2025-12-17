Những ngày cuối của đạo diễn Rob Reiner trước khi bị con trai sát hại

Gia đình đạo diễn Rob Reiner trong một bức ảnh được vợ ông chia sẻ trên mạng xã hội khi còn sống (Ảnh: Michelereiner/Instagram)

Nhà quay phim Barry Markowitz đã làm việc với đạo diễn Rob Reiner trong 3 bộ phim và coi Rob "như anh em ruột" của mình. Barry, trong cuộc chia sẻ độc quyền với Page Six, cho biết ông "hoàn toàn suy sụp" sau khi nghe tin vợ chồng Rob bị con trai sát hại. Đối với ông, sự thật này giống như một cơn ác mộng.

"Tôi không thể tin là họ không còn ở đây nữa. Tôi nhìn vào iPad, mọi thứ đều là Rob Reiner. Tôi bắt đầu khóc…Tôi muốn gọi cho anh ấy và nói: 'Này, bạn ơi'. Rob giống như người thân của tôi vậy".

Trong cuộc trò chuyện, Barry cho biết vài tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, ông đã đến ở nhà của Rob Reiner ở Brentwood, California. Rob đã mời Barry ở lại nhà mình khi ông đến thành phố để tham dự buổi ra mắt phim "The Perfect Gamble" vào ngày 14/11.

"Tôi có thể là một trong những người cuối cùng nhìn thấy họ" - nhà quay phim Barry Markowitz nói với Page Six.

Đạo diễn Rob Reiner (bên trái) và nhà quay phim Barry trong một bức ảnh cũ (Ảnh: Instagram/@bmcine)

Theo Barry, Rob Reiner và vợ, Michele Singer Reiner, và các con của họ (Nick, 32 tuổi, và Romy, 28 tuổi) đã có những bữa tối ấm cúng và thời gian xem TV cùng các con chỉ vài tuần trước khi bị đâm chết một cách dã man. Thời điểm đó, người con trai khác của Rob là Jake (34 tuổi) đang bận rộn với công việc ở nơi khác. Barry Markowitz mô tả thời gian ông ở cùng gia đình Rob với những sinh hoạt thường nhật như cùng nhau xem TV, các trận đấu bóng rổ, chơi với các chú chó... Tất cả những gì ông cảm thấy từ các thành viên trong gia đình Rob là tình yêu thương luôn tràn đầy.

Markowitz cũng nói về Nick - người đã công khai vật lộn với chứng nghiện ma túy từ khi còn là thiếu niên. Theo ông, dường như thời điểm ông đến nhà Rob thì Nick đang "hồi phục".

"Cậu ấy trông rất tuyệt. Nick ngồi nói chuyện với gia đình. Họ ăn tối cùng nhau, theo kiểu truyền thống, và rất nhiều tình yêu thương, luôn luôn rất nhiều tình yêu thương".

Barry Markowitz nói với Page Six rằng trong chuyến thăm của ông, Nick thường ra ngoài chơi tennis hoặc "chơi bóng rổ". Nick cũng có mặt và thường xuyên trong bữa tối.

"Cậu ấy giúp đỡ mọi người, đổ rác, xem tivi, rửa bát" - Barry nhớ lại - "Cậu ấy còn mang đồ uống cho tôi. Nói chung, cậu ấy rất bình thường".

Markowitz nói ông không nhận thấy "bất cứ điều gì kỳ lạ" trong mối quan hệ gia đình của đạo diễn Rob Rainer: "Họ bận rộn làm việc - người giúp việc có mặt, thư ký cũng có mặt, ra vào nhà liên tục… mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ". Và Markowitz mô tả năm đêm ông ở lại nhà Rob Reiner là "rất tuyệt vời".

"Tôi nghĩ điều khó hiểu nhất, ở góc nhìn 360 độ, là có quá nhiều tình yêu thương" - Barry Markowitz nói tiếp - "Tôi không ở đây để phán xét bất cứ ai. Tình yêu là điều duy nhất tôi thấy, và tôi không nghĩ đó là giả tạo. Họ có một mối liên kết thực sự".

Nick (thứ 2 từ trái sang) trong một bức ảnh gia đình. Nick đã nhiều lần ra vào trại cai nghiện trong nhiều năm qua - trước khi trở thành hung thủ sát hại bố mẹ mình (Ảnh: Getty Images)

Khi Page Six hỏi về tình trạng tâm lý của Nick, Barry nói theo ông "đó chỉ là một căn bệnh" và rằng vợ chồng Rob luôn đồng hành cùng Nick trong mọi thời điểm khó khăn, họ "không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ" từ bỏ Nick trong suốt cuộc chiến công khai chống lại chứng nghiện ma túy của Nick trong nhiều năm.

"Họ đã cho cậu ấy mọi thứ, họ đã thử hàng triệu cách với cậu ấy… Họ không cho con trai mình tiền mà là đưa Nick đến những nơi điều trị hàng đầu" - Barry đề cập đến nhiều lần Nick đi cai nghiện - "Rob không bao giờ bỏ cuộc. Ông ấy đã thử mọi cách. Nếu bạn biết Rob thì ông ấy là một người tràn đầy tình yêu thương".

Còn về Michele, Markowitz mô tả vợ của Rob Reiner là một người nội trợ giỏi giang xuất sắc: "Bà ấy là trụ cột và là sức mạnh, là chỗ dựa vững chắc".

Barry Markowitz cũng là người quay phim cho Rob Reiner trong bộ phim "Being Charlie" năm 2015 (do Nick viết kịch bản và Rob đạo diễn). Barry phủ nhận việc có bất kỳ căng thẳng nào giữa Rob và Nick trên phim trường trong thời gian quay bộ phim này. Sau khi Rob qua đời, đã có những thông tin từ thành viên đoàn phim rằng hai cha con Rob đã có những tranh cãi nảy lửa trong thời gian quay "Being Charlie".

"Tôi không nhớ có bất kỳ căng thẳng nào… tất cả chúng tôi đều có khoảng thời gian vui vẻ. Không hề có cãi vã" - Barry khẳng định.

Sau khi Nick bị bắt giữ vì bị nghi ngờ là hung thủ, Barry Markowitz cho biết ông không tin con trai của Rob và Michele có động cơ nào để làm hại cha mẹ mình. Theo Barry Markowitz, Rob và vợ ông không có lý do gì để nghĩ rằng Nick sẽ làm hại họ mặc dù Nick thừa nhận đã từng phá hoại nhà của bố mẹ mình trong cơn giận dữ do ma túy gây ra.

"Rob chưa bao giờ lo sợ cho sự an toàn của mình. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh ấy, nhưng chúng tôi đã nói chuyện. Nick không phải là người bạo lực. Tôi ngủ cùng nhà với Nick. Tôi tin rằng Rob chưa bao giờ nghĩ Nick là mối nguy hiểm. Nếu anh ấy nghĩ rằng tính mạng của mình gặp nguy hiểm vào bất kỳ thời điểm nào, anh ấy sẽ xử lý tình huống đó".