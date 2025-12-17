Chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Trinh?

Sau biến cố, Ngọc Trinh đã hoạt động mạnh mẽ trở lại trên mạng xã hội. Cô vẫn lộ diện ở các sự kiện giải trí, tập trung livestream bán hàng. Mới đây, Ngọc Trinh gây xôn xao khi đăng tải bài viết dài đầy suy tư và chiêm nghiệm trên trang cá nhân. Chân dài sinh năm 1989 trải lòng về cuộc sống: "Trong một thế giới đầy vòng vo và xã giao, những người “đánh bài ngửa” mới là mạnh nhất. Người “đánh bài ngửa” là nhóm người đáng sợ nhất, cũng đáng tin nhất.

Họ đáng sợ không phải vì xấu, mà vì thẳng thắn, chân thành, rõ ràng, không bao giờ lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không phù hợp. Khi gặp đúng người, họ lại dốc toàn bộ chân tâm. Ranh giới của họ rất rõ, nội tâm tự tại, không bị sự mơ hồ hay nhập nhằng níu kéo. Chính sự minh bạch ấy tạo nên sức mạnh rất riêng.

Cuộc sống luôn có kiểu người như vậy: Nói thẳng như dao nhưng không làm tổn thương ai. Thẳng đến gần như tàn nhẫn nhưng lại khiến người khác tin tưởng kỳ lạ. Họ không vì sợ mất lòng mà nuốt lời thật, cũng không ép mình hòa nhập vào nơi không thuộc về mình. Sự đáng sợ của họ nằm ở chân thành gần như tàn khốc, xé bỏ lớp xã giao giả tạo của 99% tình huống, nhưng trái tim lại bình tĩnh và giàu có".

Ngọc Trinh bất ngờ có chia sẻ dài đầy chiêm nghiệm về cuộc sống trên mạng xã hội. Nguồn: FBNV

Không ít netizen tò mò khi chân dài 8x đột nhiên có động thái lạ. Nguồn: FBNV

Sau ồn ào pháp lý năm 2023, Ngọc Trinh cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong cách xây dựng hình ảnh. Người đẹp Trà Vinh gần như nói không với những phát ngôn hay chiêu trò gây tranh cãi, thay vào đó xuất hiện nhẹ nhàng và kín tiếng hơn.

Cô còn trở lại màn ảnh rộng bằng một vai phụ trong dự án điện ảnh chiếu rạp. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh dần ổn định cuộc sống, đều đặn góp mặt tại các sự kiện giải trí, livestream bán hàng và tiếp tục giữ được độ nhận diện với công chúng.

Khán giả nhận thấy rõ sự thay đổi của Ngọc Trinh sau biến cố xảy ra vào năm 2023. Nguồn: FBNV

Ngọc Trinh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.

Từ sau khi vào showbiz, Ngọc Trinh nhiều lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến nhan sắc, vóc dáng phụ nữ. Cô từng nói: "Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi"; "Tôi nghĩ mình có vòng 3 đẹp tự nhiên mà showbiz không có người thứ hai"; "Đàn bà đẹp và thông minh là tốt. Nhưng không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Và tôi ước tôi cứ ngoan hoài như vậy, đừng hư. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng"...

Ngọc Trinh là con út trong gia đình bốn anh chị em, mất mẹ từ khi mới 6 tháng tuổi. Nguồn: FBNV