Cao Vỹ Quang sinh năm 1983 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Anh được khán giả nhớ là trong những gương mặt nam diễn viên có khí chất đặc biệt của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m91, gương mặt góc cạnh, anh thường được “đóng khung” với hình tượng tổng tài, đế quân hoặc những nhân vật quyền lực. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lý tưởng đó, con đường đến với ánh đèn sân khấu của Cao Vỹ Quang lại bắt đầu bằng những thất bại và gian nan mà không phải ai cũng dám trải qua.

Cú trượt đại học và quãng thời gian hoang mang nhất cuộc đời

Giống như bao thiếu niên khác, Cao Vỹ Quang từng xem kỳ thi đại học là bước ngoặt quan trọng quyết định tương lai. Thế nhưng, anh lại không đạt kết quả như mong muốn và trượt đại học. Cú ngã này khiến Cao Vỹ Quang rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, khi xung quanh bạn bè đều đã có con đường rõ ràng, còn bản thân thì loay hoay tìm lối đi. Không có gia đình hậu thuẫn, cũng không sở hữu mối quan hệ trong giới nghệ thuật, anh buộc phải tạm gác ước mơ để đối mặt với thực tế mưu sinh khắc nghiệt.

Cao Vỹ Quang trượt đại học và phải làm nhiều công việc mưu sinh (ảnh: Tumblr)

Để trang trải cuộc sống, Cao Vỹ Quang đã làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả nghề shipper – giao hàng. Hình ảnh một chàng trai cao ráo, ngoại hình nổi bật nhưng ngày ngày chạy xe, giao hàng khắp phố phường khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết được sau này. Công việc vất vả, thu nhập không ổn định, cuộc sống khi ấy của anh xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền chứ chưa từng dám nghĩ đến danh tiếng hay hào quang. Chính quãng thời gian làm shipper và lao động tay chân đã giúp Cao Vỹ Quang thấu hiểu giá trị của sự cố gắng, tôi luyện tính kỷ luật, bền bỉ và khả năng chịu áp lực – những điều sau này trở thành nền tảng quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất.

Không chấp nhận sống mãi với những công việc tạm bợ, Cao Vỹ Quang quyết định cho bản thân một cơ hội nữa. Anh ôn luyện và thi lại đại học, cuối cùng trúng tuyển Học viện Hý kịch Trung ương – cái nôi đào tạo diễn viên danh giá bậc nhất Trung Quốc. Việc bước chân vào môi trường nghệ thuật khi đã lớn tuổi hơn so với bạn bè đồng trang lứa khiến Cao Vỹ Quang càng thêm nỗ lực. Anh nghiêm túc học tập, trau dồi kỹ năng diễn xuất, từng bước xây dựng nền móng vững chắc thay vì dựa dẫm vào ngoại hình.

Sau quãng thời gian làm shipper, Cao Vỹ Quang thi lại đại học (ảnh: 360)

Được Dương Mịch phát hiện và “cứu vớt” sự nghiệp

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Cao Vỹ Quang đến khi anh lọt vào mắt xanh của Dương Mịch và được ký hợp đồng với Gia Hành Media. Dưới sự dẫn dắt của nữ diễn viên quyền lực bậc nhất Cbiz, Cao Vỹ Quang bắt đầu có cơ hội xuất hiện trong các dự án truyền hình lớn. Ban đầu, anh chỉ đảm nhận những vai phụ, nhưng dần dần gây chú ý nhờ khí chất riêng và diễn xuất ngày càng tiến bộ. Đỉnh cao phải kể đến vai Đông Hoa Đế Quân trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa và Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, giúp anh vụt sáng thành mỹ nam cổ trang được đông đảo khán giả yêu mến.

Dương Mịch là người nâng đỡ sự nghiệp cho Cao Vỹ Quang (ảnh: Weibo)

Sau thành công của loạt phim Tam sinh tam thế, Cao Vỹ Quang không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từng bước thoát khỏi cái bóng của một nhân vật nổi tiếng. Dù không thuộc nhóm lưu lượng trẻ, anh vẫn giữ được vị thế riêng nhờ phong thái chững chạc, diễn xuất ổn định và hình ảnh nam tính, trưởng thành. Khán giả đánh giá Cao Vỹ Quang là mẫu diễn viên “nở muộn nhưng chắc”, càng về sau càng thể hiện rõ chiều sâu và bản lĩnh nghề nghiệp.

Hành trình truyền cảm hứng của mỹ nam “nở muộn”

Nhìn lại hành trình từ một chàng trai trượt đại học, từng làm shipper mưu sinh đến nam diễn viên được săn đón, Cao Vỹ Quang là minh chứng sống động cho việc không phải ai cũng cần xuất phát sớm mới chạm tới thành công. Đôi khi, chính những cú ngã và quãng thời gian chật vật lại là bàn đạp để con người trưởng thành hơn. Và trong bước ngoặt cuộc đời ấy, Dương Mịch không chỉ là người nâng đỡ sự nghiệp, mà còn là nhân tố quan trọng giúp Cao Vỹ Quang bước ra khỏi bóng tối, viết nên câu chuyện đổi đời đầy nghị lực của riêng mình.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Cao Vỹ Quang nổi tiếng qua Tam sinh tam thế (ảnh: Weibo)

Ảnh: Baidu