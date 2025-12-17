Bùng nổ tin “anh sếp showbiz” bỏ nàng thơ cặp kè nữ CEO có chồng, lái siêu xe 11 tỷ đưa nhân tình đi chơi

Sáng 17/12, tờ Koreaboo đưa tin, "anh sếp showbiz" Baekhyun (EXO) vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội với nghi vấn ngoại tình, thậm chí đã sống chung với nữ Chủ tịch Cha Ga Won của công ty quản lý ONE HUNDRED.

Tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi 1 tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài đăng ẩn danh có nội dung: "CEO của ONE HUNDRED và chồng hiện đang đăng ký cư trú tại các địa chỉ khác nhau. Cô ấy đang sống chung tòa nhà với 1 nam thần tượng Kpop từ nhóm nhạc rất nổi tiếng - anh B". Song song với đó, 1 tài khoản mạng xã hội khác đăng đàn phốt Baekhyun vì có hành vi đỗ xe sai nơi quy định trong lần lái siêu xe Rolls-Royce 600 triệu won (11 tỷ) đưa nữ chủ tịch đi chơi.

Xâu chuỗi các dữ kiện nêu trên, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn Baekhyun hiện đang ngoại tình, thậm chí đã dọn tới sống chung với nữ CEO có chồng - Cha Ga Won. Còn nhớ trong quá khứ, Baekhyun từng có giai đoạn hẹn hò nàng thơ Taeyeon (SNSD), nhưng đáng tiếc mối tình của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" này không kéo dài được lâu.

Theo Koreaboo đưa tin, 1 tài khoản mạng xã hội đăng ảnh nghi Baekhyun lái siêu xe 11 tỷ đưa nhân tình Cha Ga Won đi chơi. Ảnh: Koreaboo

Tin đồn về mối quan hệ sai trái giữa Baekhyun và CEO họ Cha đã lan nhanh như "tên bắn" trên mạng xã hội xứ kim chi. Ảnh: Naver

Baekhyun từng có giai đoạn hẹn hò với nàng thơ Taeyeon (SNSD). Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang thảo luận sôi nổi xung quanh nghi vấn Baekhyun hẹn hò nữ CEO Cha Ga Won đã có chồng, còn lái siêu xe Rolls-Royce đưa nhân tình đi chơi. Đáng chú ý, nhiều fan cho rằng bằng chứng hẹn hò của Baekhyun và nữ Chủ tịch công ty ONE HUNDRED rất thiếu thuyết phục, do mỹ nam EXO không có chiếc xe màu xanh nào giống như trong hình.

Đồng thời, nhiều khán giả còn bắt lỗi nhân vật tung ảnh phốt Baekhyun. Theo những netizen này, chủ của chiếc xe trong hình không đỗ xe sai quy định. Bởi lẽ, bảng thông báo trong ảnh cho thấy chủ xe đã sử dụng dịch vụ đỗ xe hộ, tức là có nhân viên phụ trách hoàn toàn việc nhận chiếc Rolls-Royce rồi lái phương tiện vào khu vực đậu xe.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Baekhyun lẫn CEO Cha Ga Won đều chưa lên tiếng về nghi vấn ngoại tình đang bủa vây họ.

Theo nhiều fan, Baekhyun sở hữu chiếc Rolls-Royce Cullinan màu trắng chứ không phải chiếc màu xanh như trong tấm ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Koreaboo

Ngoài ra, nhiều khán giả khẳng định chủ xe Rolls-Royce sử dụng dịch vụ nhờ đỗ xe hộ chứ không đậu xe sai quy định. Ảnh: Koreaboo

Cách đây khoảng 2 năm, trên mạng xã hội từng râm ran tin đồn Baekhyun vay 13 tỷ won (231 tỷ đồng) từ chủ tịch Cha Ga Won để mua 1 căn nhà sang trọng. Giải thích về điều này, nam idol cho biết: "Họ nói tôi vay để mua nhà, nhưng thực ra tôi vay để điều hành công ty riêng của mình. Tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ dưới tư cách thành viên EXO ở SM Entertainment. Tuy nhiên tôi vay vốn để điều hành công ty riêng, buộc bản thân phải chăm chỉ và phấn đấu hơn, sống với món nợ để không tự mãn với những gì mình đạt được".

Về nhân vật Chủ tịch Cha Ga Won, Baekhyun cho biết bố mẹ anh và bố mẹ Chủ tịch biết nhau đã lâu. Họ thân thiết như người 1 nhà và đây hoàn toàn không phải "mối quan hệ không phù hợp" như trong tin đồn.

Baekhyun vay 13 tỷ won (231 tỷ đồng) để điều hành công ty, không dùng vào mục đích mua nhà. Ảnh: Naver

Baekhyun sinh năm 1992, là giọng ca chính của nhóm nhạc EXO và nhóm nhỏ EXO-CBX. Xuyên suốt thời gian hoạt động cùng EXO, anh luôn là 1 trong những thành viên được yêu thích nhất nhóm. Bên cạnh hoạt động nhóm, nam idol còn gặt hái nhiều thành công vang dội với hàng loạt dự án solo.

Baekhyun đã rời khỏi công ty SM và tự thành lập đế chế cho riêng mình. Hồi tháng 8/2023, truyền thông Hàn đưa tin, nam idol 9X mở tận 2 công ty riêng. Trong đó, công ty OneSignature hoạt động về mảng vũ đạo, gồm huấn luyện và quản lý các vũ công, biên đạo. Công ty này được Baekhyun thành lập với bạn thân là biên đạo Kasper. Ngoài ra, anh còn mở công ty mang tên I&B100 và đăng ký bản thân là chủ sở hữu kiêm giám đốc điều hành của công ty.

Baekhyun là anh sếp ở Kbiz, nắm trong tay 2 công ty. Ảnh: Naver

