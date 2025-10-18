Vào ngày 16/10, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới hoành tráng với Từ Nghệ Dương ở Tam Á, Trung Quốc. Tuy nhiên, cặp đôi chủ tịch - nàng thơ showbiz đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt rằng đám cưới như trò hề, giống "sự kiện bán hàng trá hình thành một buổi lễ".

Ban đầu, truyền thông Trung Quốc mô tả đây là một lễ cưới xa hoa theo chủ đề thiên hà, nhưng lễ đường ngoài trời lại hoàn toàn khác. Lễ đường chỉ được trang trí bằng hoa giả, thay vì hoa tươi như nhiều đám cưới sang trọng khác. 1 người trong ngành tổ chức sự kiện cho biết: "Một đám cưới điển hình của người nổi tiếng ở Tam Á dễ dàng tiêu tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ chỉ riêng cho việc trang trí hoa tươi".

Đám cưới sử dụng hoa giả trang trí, bị cho là "kém sang" so với các đám cưới nổi tiếng khác dùng hoa tươi

Chiếc "nhẫn kim cương 500 carat" mà Hoàng Tử Thao "nổ" hóa ra chỉ là đồ trang trí bằng thủy tinh. Netizen nhận xét chi tiết này vô cùng lố bịch và kém sang. Chưa hết, chủ tịch showbiz còn nhuộm tóc vàng, mặc vest đính đá khá "trẻ trâu" và ném bông cải xanh thay vì ném hoa cưới. Cựu thành viên EXO còn tuyên bố rằng anh đã "chuẩn bị lễ cầu hôn, trong khi Từ Nghệ Dương lo liệu việc lên kế hoạch đám cưới - như một cách để đền ơn". Nhiều netizen cho rằng phát ngôn này có phần hạ thấp Từ Nghệ Dương.

Trên MXH Weibo, các khán giả hài hước cho biết chưa bao giờ thấy đám cưới của cặp sao hàng đầu nào ồn như cái chợ thế này. Chú rể Hoàng Tử Thao thì lắm lời, sơ hở là tự mở livestream hí hửng khoe đám cưới, khoe cô dâu, ôm vai bá cổ bạn bè và còn yêu cầu mọi người nhấn follow trang cá nhân của anh với lý do "hôm nay tôi cưới"

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 500 carat như trò đùa

"Tổng tài" ném bông cải xanh thay vì hoa cưới

Khoảnh khắc gây sốc nhất của sự kiện diễn ra sau đó khi khách mời phát hiện ra địa điểm tổ chức tiệc cưới đã biến thành một cửa hàng pop-up mini. Chocolate, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác được trưng bày với nhãn "ưu đãi đặc biệt", và khách mời được tặng bộ quà lưu niệm - bao gồm poster cưới, ảnh Polaroid và ảnh có chữ ký - được bán với giá 9,9 tệ một gói.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích động thái này là "chiêu trò tiếp thị lợi dụng hôn nhân để kiếm lời". Họ cho rằng đám cưới "trẻ trâu", "như trò hề" của chủ tịch showbiz gây xấu hổ cho cả hai gia đình, cái buộc anh biến tình yêu thành chiêu trò tiếp thị. Cuối cùng, trông nó giống một sự kiện bán hàng trực tiếp hơn là một đám cưới.