Trong chương trình tạp kỹ Bàn Ăn Bốn Người vừa phát sóng trên kênh Channel A, Go Joon đã mời hai người bạn thân thiết là Jo Jae Yoon và Lee Sang Joon tham gia. Trong tập này, Go Joon trải lòng về cuộc khủng hoảng sức khỏe thay đổi cuộc đời mà anh trải qua trong quá trình quay phim Tazza: The Hidden Card , dự án cuối cùng đã giúp anh thoát khỏi gần 18 năm diễn xuất vô danh

“Đó là vai diễn mà tôi đã mơ ước từ lâu” - Go Joon nhớ lại. “Nhưng sau khi quay được khoảng 2/3 bộ phim, tôi đột nhiên bị liệt một phần”. Lời thú nhận của anh khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Giải thích về nguyên nhân, Go Joon cho biết anh đã quá nhập tâm vào vai diễn đến nỗi hệ miễn dịch suy yếu, dẫn đến mắc bệnh zona. “Thông thường bệnh zona ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng trong trường hợp của tôi, nó đã lan đến não. Đó là lý do tại sao tôi bị liệt”, nam diễn viên giải thích.

Go Joon lần đầu tiết lộ anh bị liệt trong quá trình đóng phim (ảnh: Kbizoom)

Tình hình sức khỏe của Go Joon khi ấy rất tồi tệ: “Nếu bỏ lỡ thời gian vàng 6 tháng, hậu quả có thể kéo dài suốt đời. 7 tháng đã trôi qua, và cơ thể tôi không thể cử động. Tôi đã đến tận 7 bệnh viện, 6 trong số đó nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ có thể diễn xuất trở lại. Cảm giác như tôi đã mất cả ước mơ lẫn nghề nghiệp một lần nữa".

Mặc dù bị bệnh, Go Joon vẫn cố gắng tiếp tục quay phim. Anh kể rằng các cơ ở bên mặt liệt bị chảy xệ, buộc anh phải diễn xuất với một khung dây được đặt bên trong miệng để giữ cho khuôn mặt ổn định. "Vì khung dây không vừa khít hoàn hảo, nó đã đâm vào lợi và gây chảy máu, dẫn đến nhiều cảnh quay hỏng", Go Joon kể lại.

Đội ngũ sản xuất đã vào cuộc giúp đỡ nam diễn viên. Họ đã thay đổi kịch bản để hầu hết phân cảnh đều được quay từ phía bên mặt không bị liệt của của Go Joon: “Đó là lý do tại sao trong một số cảnh, bạn chỉ thấy góc nghiêng của tôi”. Nghe vậy, các khách mời khác là Park Kyung Lim và Lee Sang Joon tỏ ra không tin, nói rằng họ muốn xem lại bộ phim Tazza: The Hidden Card với một góc nhìn mới.

Nam diễn viên diễn xuất với khung dây trong miệng (ảnh: Kbizoom)

Mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã gây rắc rối trên phim trường, Go Joon cuối cùng vẫn hoàn thành bộ phim. Tuy nhiên, quá trình hồi phục của nam diễn viên rất dài và gian khổ: "Trong 2 năm rưỡi, mỗi ngày tôi được châm cứu 200 mũi. Và rồi, như một phép màu, tôi đã hoàn toàn bình phục". Khi suy ngẫm về việc trải nghiệm đó đã thay đổi anh như thế nào, Go Joon cho biết tính cách của anh đã thay đổi sau khi khỏi bệnh: "Nếu tôi không cố gắng làm cho mọi người cười, thực ra tôi rất nghiêm túc và nhàm chán. Sau khi bị bệnh, tính cách của tôi đã thay đổi. Tôi chỉ muốn làm cho mọi người cười".

Câu chuyện của Go Joon đã khiến người xem vô cùng xúc động. Đây là lần đầu tiên anh hé lộ những khó khăn thầm kín đằng sau sự nghiệp thăng tiến, nơi anh trở thành một diễn viên được kính trọng trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Go Joon phục hồi thần kỳ sau 2 năm rưỡi (ảnh: Kbizoom)

Go Joon có tên thật là Kim Joon Ho, sinh năm 1978. Anh được biết đến với vẻ ngoài nam tính, sắc lạnh cùng khả năng đảm nhận đa dạng các vai diễn, từ phản diện gai góc đến nhân vật phụ hài hước, duyên dáng. Anh bắt đầu sự nghiệp khá muộn và phải trải qua một thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực phim độc lập và các vai phụ nhỏ, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Sự nghiệp của Go Joon bắt đầu tỏa sáng và được công chúng chú ý rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim Tazza: The Hidden Card. Tuy nhiên, vai diễn được xem là bước ngoặt lớn nhất của anh phải kể đến Koo Deuk Kyung trong bộ phim truyền hình hài lãng mạn đình đám Nàng Dâu Thép, mang về cho anh Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards 2019. Sau thành công này, anh tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm nổi tiếng khác như Oh My Baby (2020) và Cheat on Me If You Can (2020).

Về đời tư, Go Joon là người vô cùng kín tiếng, anh hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên truyền thông và tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất, khiến anh trở thành một trong những diễn viên thực lực được kính trọng vì thái độ nghiêm túc với nghề.

Go Joon là cái tên bảo chứng thực lực trên màn ảnh Hàn (Ảnh: Intagram nhân vật)

Nguồn: Kbizoom