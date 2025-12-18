Ngày 17/12, tờ KoreaBoo đưa tin MXH Thái Lan đang rần rần với mối quan hệ của "Natthew" Nat Thewphaingam và nam diễn viên "Jeff" Nathadej Pititranun. 2 mỹ nam phim boylove này được cho là vừa chính thức ngầm xác nhận chuyện tình cảm đồng giới của mình.

Trên trang cá nhân, "Jeff" Nathadej Pititranun đã đăng ảnh nắm tay 1 người giấu mặt đầy tình cảm. Dưới phần bình luận, "Natthew" Nat Thewphaingam đã để lại bình luận là emoji cáo, thỏ và chiếc nhẫn. Đây được cho động thái nam diễn viên sinh năm 1989 ngầm xác nhận người giấu mặt trong bức ảnh của Jeff chính là anh. Sau đó, "Jeff" Nathadej Pititranun đã đáp lại Natthew bằng emoji trái tim.

"Jeff" Nathadej Pititranun (bên trái) đăng ảnh tình cảm, bình luận "thả thính" qua lại với "Natthew" Nat Thewphaingam trên MXH. Ảnh: X, Instagarm.

Thực tế, 2 nam diễn viên phim boylove đình đám xứ chùa Vàng đã vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu tháng 5. Khi đó, "Natthew" Nat Thewphaingam đã tự tay làm bánh sinh nhật tặng cho "Jeff" Nathadej Pititranun. Trên mạng xã hội, khán giả đã nô nức chúc mừng cặp sao hàng đầu T-biz. Jeff và Natthew đều được đánh giá là mỹ nam sở hữu visual điển trai, đặc biệt là body 6 múi săn chắc khét lẹt.

"Natthew" Nat Thewphaingam sinh năm 1989. Anh vào showbiz với vai trò ca sĩ từ năm 2018. Sau khi giành chiến thắng tại 1 cuộc thi âm nhạc, "Natthew" Nat Thewphaingam được sang Hàn Quốc đào tạo rồi ra mắt với ca khúc She’s Bad. Hiện tại, anh hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và huấn luyện viên thể hình. Vào tháng 5 vừa qua, anh có bộ phim boylove gây chú ý là The Wicked Game.

Body như tượng tạc của "Natthew" Nat Thewphaingam. Ảnh: Instagram.

Trong khi đó, "Jeff" Nathadej Pititranun sinh năm 1999, ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2022 qua bộ phim Love Mechanics. Anh sau đó tiếp tục góp mặt trong Night Dream và The Rule.

"Jeff" Nathadej Pititranun có ngoại hình cơ bắp cuồn cuộn

Nguồn: KoreaBoo